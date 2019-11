Resumen NBA: los Spurs asaltan Cleveland y los Lakers suman su segunda victoria consecutiva

La jornada del miércoles en la NBA dejó once interesantes y apasionantes encuentros, en la que dos partidos destacaban por encima del resto, el duelo entre los Cleveland Cavaliers y los San Antonio Spurs, la repetición de la final de la NBA en la temporada 2007, que como ocurrió aquel año la victoria se la volvieron a llevar los de Popovich, y el enfrentamiento entre los dos mejores conjuntos de cada conferencia, el choque entre los Toronto Raptors y los Memphis Grizzlies, en el que los canadienses demostraron su gran estado de forma en este inicio de campaña.

Los Angeles Lakers le han cogido el gusto a ganar y, liderados por Kobe Bryant, se llevaron la victoria de la cancha de los Rockets, al igual que hicieron los Dallas Mavericks con los Washington Wizards en un encuentro muy igualado. El otro equipo de la ciudad de Los Ángeles, los Clippers, también logró vencer esta madrugada, mientras que los New York Knicks y los Philadelphia 76ers siguen aumentando su casillero de derrotas tras caer ante los Minnesota Timberwolves y los Boston Celtics, respectivamente.

Cleveland Cavaliers 90-92 San Antonio Spurs

Los actuales campeones, los San Antonio Spurs, visitaban la cancha de los Cleveland Cavaliers de LeBron James, en lo que sería la repetición de la Final de la NBA del año 2007 que se llevaron los tejanos por un contundente 4-0. Como ocurrió hace ya siete años, los de Popovich se volvieron a llevar la victoria de Ohio, con un gran Tim Duncan (19 puntos y 10 rebotes), bien secundado por Diaw (19 puntos) y por Leonard (12 puntos y 10 rebotes).

El encuentro se decidió en los compases finales, donde se llegó con 90-92 para los Spurs a falta de nueve segundos para la conclusión del choque. Sin tiempos muertos, LeBron James no logró lanzar a canasta la rival, tras una gran defensa de Ginobili que llegó a robarle el balón para dar la victoria a los actuales campeones. James (15 puntos, 6-17 TC, y 9 asistencias) no tuvo su mejor noche en el tiro, y no pudo ayudar a Varejao (23 puntos y 11 rebotes), mejor jugador del encuentro, e Irving (20 puntos), a doblegar a uno de los mejores equipos de la liga.

Así lo vivimos en VAVEL

Indiana Pacers 88-86 Charlotte Hornets

Los Charlotte Hornets visitaban Indiana, en lo que era la vuelta de Lance Stephenson a la que fue su casa durante las últimas cuatro campañas. El escolta de Nueva York no pudo llevarse la victoria del Bankers Life Fieldhouse por culpa de una canasta de Solomon Hill en el último segundo, que le daba el triunfo a los Indiana Pacers.

Stephenson (10 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) no tuvo una gran noche en el tiro, pero aportó en todos los aspectos del juego, secundando a Jefferson (28 punto), mejor jugador del partido. En los Pacers hay que destacar el buen rendimiento de sus hombres interiores, Scola (15 puntos) y Hibbert (18 puntos y 11 rebotes), que lideraron el triunfo de los de Vogel, el segundo de manera consecutiva que les aúpa a los puestos que dan acceso a Playoffs en la Conferencia Este.

Washington Wizards 102-105 Dallas Mavericks

En la capital de los Estados Unidos se vivió uno de los mejores encuentros de la pasada madrugada, en el que se medían dos conjuntos en un gran momento de juego, los Washington Wizards y los Dallas Mavericks. Finalmente, fueron los tejanos los que se llevaron la victoria del Verizon Center en un partido muy igualado que se decidió en los últimos instantes, donde un triple de Nowitzki acabó se sentenciar el choque.

Hasta cinco jugadores de los Mavs llegaron a los dobles dígitos, destacando el gran encuentro de Ellis (34 puntos). Por su parte, los Wizards, que contaban con la vuelta de Bradley Beal (21 puntos), máximo anotador de los suyos saliendo desde el banquillo, estuvieron lastrados por el mal día en el tiro a canasta de Wall (11 puntos, 5-17 TC, y 11 asistencias). Con esta victoria los Dallas Mavericks ascienden hasta la tercera posición en la Conferencia Oeste, la misma plaza que ocupa el conjunto capitalino en la Conferencia Este.

Brooklyn Nets 118-122 Milwaukee Bucks

Los aficionados que se dieron cita en el Barclays Center pudieron disfrutar del encuentro más loco de la madrugada, donde se necesitó de hasta tres prórrogas para decidir el vencedor del choque. Finalmente, fueron los hombres de Kidd, que volvía a la que fue su casa la temporada pasada, los que se llevaron el triunfo.

Brandon Knight tuvo la oportunidad de dar la victoria a los suyos en la primera de las prórrogas, pero falló una bandeja totalmente solo y a falta de un segundo para el final. Los Bucks no se tuvieron que lamentar de la canasta fallada por Knight y se acabaron llevando la victoria tras diez minutos más de juego, con Parker (23 puntos) y Mayo (21 puntos) como jugadores más destacados. En los locales, el gran partido de Lopez (26 puntos) no sirvió para llevarse el triunfo, en unos Nets que se mantienen lejos de los ocho primeros puestos de la Conferencia Este y que no acaban de encontrar su estilo de juego, mientras que los Milwaukee Bucks ascienden hasta la cuarta posición con un sorprendente récord de 7-5.

Detroit Pistons 86-88 Phoenix Suns

Los Phoenix Suns se llevaron la victoria del Palace of Auburn Hills de Detroit, en un partido que tenían controlado a falta de poco más de minuto y medio para el final, pero que se les complicó en los últimos compases. Finalmente, una canasta de Bledsoe y una gran acción en defensa de Markieff Morris daba el triunfo a los de Arizona.

En los Pistons, el buen encuentro de Jennings (19 puntos) y Monroe (18 puntos y 12 rebotes) no sirvió para llevarse la victoria, ante uno Suns que contaron con hasta cinco jugadores que llegaron a los dobles dígitos, destacando a Bledsoe (18 puntos) y a Tucker (16 puntos). Con este triunfo, el segundo consecutivo, los Phoenix Suns se afianzan en la novena plaza de la Conferencia Oeste, muy cerca de los puestos que dan acceso a Playoffs, mientras que los Detroit Pistons continúan una semana más en la zona baja de la clasificación en la Conferencia Este, con tan solo tres triunfos en doce partidos disputados.

Toronto Raptors 96-92 Memphis Grizzlies

En el Air Canada Centre de Toronto se veían las caras dos de los mejores equipos de estas primeras semanas de competición, los Toronto Raptors y los Memphis Grizzlies. Finalmente, fueron los canadienses los que se llevaron la victoria, gracias a un gran último cuarto en el que le dieron la vuelta al marcador. DeRozan (21 puntos) y Lowry (18 puntos), con una canasta clave a poco más de diez segundos para el final del choque, fueron los encargados de liderar el triunfo de los Raptors, que pudieron con la gran pareja interior de los de Tennessee, Randolph (18 puntos y 18 rebotes) y Marc Gasol (22 puntos y 12 rebotes).

Con esta victoria los Toronto Raptors se afianzan en el primer puesto de la Conferencia Este con un gran récord de 9-2, mientras que los Memphis Grizzlies, a pesar de la derrota, se mantienen en el primer puesto de la clasificación en la Conferencia Oeste, aunque ven como se acercan equipos como los Golden State Warriors o los Dallas Mavericks.

Así lo vivimos en VAVEL

Minnesota Timberwolves 115-99 New York Knicks

Los Minnesota Timberwolves volvieron a la senda del triunfo, a costa de unos New York Knicks que tras vencer a los Denver Nuggets el pasado domingo, vuelven a enlazar dos derrotas de manera consecutiva. Kevin Martin (37 puntos) lideró la victoria de unos Wolves que contaron con hasta cinco jugadores que llegaron a los dobles dígitos, mientras que en los neoyorquinos, tan solo tres jugadores lograron superar la decena de puntos, Carmelo Anthony (20 puntos), Amare Stoudemire (19 puntos) y Jason Smith (14 puntos).

Con esta victoria los Minnesota Timberwolves alcanzan los tres triunfos, aunque se mantiene en la zona baja de la tabla en la Conferencia Oeste, por delante de equipos como Los Angeles Lakers u Oklahoma City Thunder. Por su parte, los New York Knicks no acaban de arrancar y con un récord de 3-10, son el segundo peor conjunto de la Conferencia Este, tan solo por delante de los Philadelphia 76ers, el único equipo de la liga que todavía no conoce la victoria.

Houston Rockets 92-98 Los Angeles Lakers

En el último partido de la jornada, los Houston Rockets recibían a Los Angeles Lakers, en lo que se esperaba fuese un nuevo duelo entre Dwight Howard y Kobe Bryant, pero que al final no sucedió, ya que el pívot de los Rockets fue baja por problemas en su rodilla derecha. La baja de Howard la aprovecharon los angelinos para llevarse la victoria del Toyota Center en otro gran encuentro de Bryant (29 puntos), que además estuvo bien secundado por Hill (16 puntos y 10 rebotes) y por Young (16 puntos).

En los Rockets, el gran partido de Harden (24 puntos) y Papanikolaou (19 puntos) no sirvió para llevarse el triunfo y suman su segunda derrota consecutiva, una derrota que les baja hasta el quinto puesto en la Conferencia Oeste. Por su parte, los Lakers consiguieron su segundo triunfo consecutivo y abandonan el farolillo rojo de la clasificación, un lugar que ahora ocupan los Oklahoma City Thunder.

Otros resultados de la jornada:

Orlando Magic 90-114 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 90-101 Boston Celtics

Denver Nuggets 107-100 Oklahoma City Thunder