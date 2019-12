Víctor Claver: "Hago lo posible para seguir hacia arriba y avanzar"

El español, tras dejar hace un par de temporada el Valencia Basket decidió comenzar una nueva etapa tanto en un nuevo equipo como en una nueva liga, su salto a la NBA se produjo de la mano de uno de los equipos punteros de la competición, Portland Trail Blazers. A pesar de eso, su entrenador no le ha dado apenas minutos para poder intentar demostrar su valía para estar en la mejor liga del mundo.

"Siempre he ido a mi ritmo"

A pesar de no estar jugando apenas, el español Víctor Claver no se rinde y sigue luchando cada día. "Espero que me quede todavía mucha carrera. Sí que es verdad que ahora parece que se ha estancado un poco esa carrera, pero cada día hago lo posible para seguir hacia arriba y avanzar. Lo que tengo ahora es el poder estar donde quiero estar, porque al final es una suerte elegir donde estar", comentó en una entrevista a ACB.

Poco a poco, espera que en una temporada tan larga pueda disfrutar de minutos. "Creo que no he tenido ningún momento de 'boom' o explosión que llame la atención, sino más bien todo ha sido un proceso continuo que viene desde niño. Es una carrera de fondo, con momentos mejores y peores, donde he seguido la misma línea y, de hecho, es como me gustaría que fuera hasta el final", afirmó.

Su valía para estar en la NBA no ha podido demostrarse, por lo cual Claver hace oidos sordos a las críticas que están surgiendo sobre su persona. "Todos esperaban mucho de mí, pero yo siempre he ido a mi ritmo, sabiendo que esto era un proceso. Esto a veces no siempre se ha entendido y alguna parte de la afición pedía que hiciera algo más. Unos lo han entendido, otros no. Me considero un jugador trabajador y sé que hay gente que simplemente no le gusta como juego... Es parte de este mundo", desveló.

"Ser buen jugador no quita ser buena persona"

Las opiniones del público, Claver sabe que son tanto para bien como para mal, ya que cada uno es libre de opinar. "Entiendo que a la gente lo que le gusta es tener un jugador en su equipo que coge la pelota y la mete. A lo mejor haces un mate y luego la gente piensa por qué no haces eso cada día. Delante hay un rival que hace su trabajo para que tú no luzcas y no siempre esto se entiende. Comprendo su postura, soy aficionado a otros deportes y hay cosas que me gustan más y menos. Estamos expuestos al público y éste puede opinar", confirmó.

En cancha no solo vale que un jugador anote todo lo que intenta, sino que hay que ser un equipo. "Ser buen jugador no quita para ser buena persona y creo que sí, que hay jugadores, sobre todo las estrellas, que pueden pecar de egoístas, pero también hay otros jugadores que no son estrellas y también son egoístas; hay un poco de todo y cada uno debe buscar dónde ir", concluyó.