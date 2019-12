Vidorreta: "Estamos por el buen camino"

La rueda de prensa previa al enfrentamiento de Tuenti Móvil Estudiantes en casa contra el Real Madrid ha transcurrido en la Fundación Pons, con la presencia de Txus Vidorreta, Nacho Martín, Vicente Gil y Miguel Ángel Bufalá.

Txus Vidorreta: "Estamos convencidos de que lo que hacemos es por el bien del equipo"

"Vamos a jugar contra una de las mejores plantillas de Europa, pero con la misma dinámica que en temporadas anteriores: vamos a competir. Y compitiendo es como tendremos nuestra oportunidad. A nivel atlético, el Real Madrid tiene más nivel que el año pasado con Maciulis, Ayón, Rivers, Nocioni... El año pasado se les achacó llegar a final de año faltos de gasolina, y este año siguen jugando a gran nivel pero no arrasando. Están planificando más la temporada en lugar de buscar los récords como la temporada pasada", es lo que decía Vidorreta en referencia al rival.

Ya sobre Estudiantes y su posición en la competición a día de hoy, declaraba lo siguiente: "Estamos convencidos de que lo que hacemos es por el bien del equipo. Tras el desastroso segundo tiempo ante Sevilla tomamos la decisión de que algo había que cambiar para mejor. Tomamos la decisión de cerrar el grupo, apostar por quien de verdad estuviera en condiciones de defender la camiseta del Estudiantes desde el principio hasta el final. Y, aunque no hemos ganado, sí mejoramos, se vio en Bilbao", en tibias referencias a James Nunnally. "Tengo la sensación de que estamos por el buen camino. El equipo compite y lo que hace falta es romper la tendencia de derrotas. Cada partido debe afrontarse con la idea de ganar, y contra Real Madrid será así".

Sólo dos jugadores que no están al 100%, Van Lacke y Bircevic. "La buena noticia es que la hija de Fede Van Lacke ha mejorado y Fede ha podido entrenar con normalidad. Aunque la niña no haya salido aún de la UVI, sí hay más tranquilidad y somos muy optimistas de que pueda estar en casa dentro de muy poco. El resto de jugadores, salvo Bircevic, están en perfectas condiciones. La recuperación de Bircevic simplemente va. Ha sido una lesión complicada, de estrés, a ver si le da tiempo a llegar al partido de Santiago si entrena bien la semana que viene", apuntaba el técnico. "Vamos de menos a más en esta semana de trabajo, porque no ganar en Bilbao supuso una decepción, pero esa la línea que debemos seguir: competir los 40 minutos".

También hablaba Txus sobre la importancia del partido para Estudiantes y para la ciudad: "El buen ritmo de venta de entradas es un aliciente, nuestra afición va a estar a tope. Es un partido que en Madrid es todo un acontecimiento, aunque sabemos que hay muchos hinchas visitantes. Pero vamos a sentir su aliente. Sí me gustaría recibirlos en Magariños, que es donde entrenamos y tendríamos más opciones. En el Palacio casi son más locales ellos, que son quienes pueden entrenar allí. Es un partido que no hace falta motivar especialmente, los jugadores lo ven: el pabellón lleno, el nivel de la plantilla rival... Pero son conscientes, sobre todo quienes estaban aquí el año pasado, de que el año pasado por estas fechas fuimos el único equipo que les compitió cuando llegaban arrasando, les plantamos cara y les dejamos rozando los 70 puntos. Ese es el camino: la defensa. También debe ser el día para soltarnos en ataque". Cerraba su speech con una frase que resume su visión sobre la marcha del equipo: "El nivel del equipo no está siendo para tener sólo dos victorias".

Nacho Martín: "No se puede jugar contra nadie pensando que son invencibles"

El ala-pívot Nacho Martín, invitado de la plantilla a la conferencia de prensa, era tajante: "Sí se puede ganar, nosotros pensamos eso. Tienen un equipazo y no han perdido en Liga Endesa, pero algún día tienen que caer. A ver si es contra nosotros. No se puede jugar contra nadie pensando que son invencibles". El vallisoletano no le daba importancia al último precedente: "En pretemporada fue muy diferente, faltaban jugadores a ambos equipos. Fue bonita aquella victoria en Albacete contra Real Madrid con mi canasta final pero no creo que valga nada para el domingo".

Vicente Gil: "Nos crecíamos ante ese partido"

El ex-jugador de Estudiantes sabe de lo que habla en cuanto a derbis madrileños se refiere: "Los derbis eran parecidos en mi época y ahora. Entonces y actualmente hay grandes diferencias en todos los sentidos entre Real Madrid y Estudiantes, pero no necesitabas más motivación que ver la camiseta rival delante en el momento de saltar a la pistas para darlo todo. Nos crecíamos ante ese partido sin ningún tipo de comentario previo, no hacían falta. Y de vez en cuando caían, y casi siempre competíamos y podíamos salir con la cabeza muy alta. Estoy seguro de que ese es el entusiasmo con el que afrontarán el partido el domingo los jugadores actuales, con entrega del minuto 0 al 40".

Homenaje a Martín

Ésta es la semana en que se recuerda a Fernando Martín en el 25º aniversario de su fallecimiento. Lo hizo en la jornada anterrior el Real Madrid en su pista y lo hará Estudiantes en el derbi. Lo hará con la entrega de un ramo de flores a la familia antes del partido. Y no será el único homenaje, ya que también se rendirá tributo al pasado Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

En partidos especiales, acciones especiales.