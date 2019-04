Martínez: "Ganar en casa permite lograr cualquier objetivo"

Comenzó hablando sobre el estado físico de la plantilla: "Saúl Blanco no va a llegar al encuentro del domingo. Si creo que va a hacer el calentamiento para completar el trabajo, porque va a entrenar antes del partido. Richotti descansó el miércoles y ayer que no entrenamos, yo creo que ahora ya entrenará. Va a llegar bien al partido".

Plan de trabajo del equipo para los próximos días, Iberostar Tenerife jugará tres partidos de aquí a fin de año. En las próximas dos semanas los laguneros jugarán cuatro encuentros: "Los días libres ya están establecidos desde septiembre, los días de entrenamiento también. Lo único que nos cambia un poco es el partido con el Valencia que se juega el día 3 de enero en vez del 4. Entrenaremos por tanto el día 1 de enero que en principio era para descansar. El resto está todo igual".

Tras los problemas que tuvo Iberostar Tenerife frente a Herbalife Gran Canaria en la pasada jornada, Alejandro Martínez analizaba el trabajo que ha venido haciendo el grupo para mejorar durante esta semana: "El equipo desde el primer entrenamiento de la semana ya empezó a trabajar esos detalles que queremos corregir, nos queda el entrenamiento de hoy y también el de mañana para seguir trabajando de cara a hacer esas cosas un poco mejor el domingo".

Así llega Gipuzkua Basket

Los vascos ocupan el 15º puesto en la clasificación de la Liga Endesa: "Tienen tres partidos ganados. Están a dos victorias de nosotros nada más, no están tan lejos como parece. Si es cierto que no han ganado fuera de casa. Creo que es un equipo con cinco jugadores que jugan claramente más minutos que los demás, el resto de los jugadores de la plantilla completan un trabajo excelente en todo momento. El equipo no baja para nada el nivel cuando no está alguno de los teóricos titulares en cancha sino todo lo contrario, superan el trabajo de sus compañeros. Demuestran que esta liga cada vez es más de hombres y no de nombres. No hay que tener una gran fama para hacer las cosas bien en esta competición. Tienen una serie de jugadores nuevos o con poco recorrido en cuanto a partidos en la ACB, pero que se están ganando el respeto de todo el mundo. Va a ser un partido muy complicado en el que ellos van a poner muchas trampas en defensa y vamos a tener que ser capaces de leerlo bien y saber atacar correctamente contra esas situaciones. Tenemos que desarrollar nuestro juego".

Importancia de ganar los partidos en casa: "No es solo importante para la Copa, es importante para todo. No me gusta hablar de la Copa del Rey ni quiero hacerlo pero si es cierto que ganando los partidos de casa cualquier objetivo que tengamos, ya sea permanencia, Copa o playoff lo vamos a tener más cerca. En vez de hablar de esto nos gusta más hacerlo sobre ganar a Gipuzkua, tenemos que tratar de hacer las cosas bien contra ellos y sumar la sexta victoria. Hay que hacer todo lo posible por ganar para seguir en la zona de la tabla en la que estamos".

En los últimos encuentros, las defensas de los equipos contrarios se han centrado en frenar a Sekulic y Sikma. Iberostar Tenerife necesita la aportación del resto de jugadores interiores para no bajar el rendimiento cuando esto suceda: "Tienen también que ayudar los exteriores y el otro interior que esté en ese momento en el campo. Cuando te hacen un dos contra uno, es tan importante el movimiento que haga el jugador que tiene el balón como los movimientos que hagan los tres exteriores. En ese aspecto en Las Palmas tuvimos buenos tiros que no metimos, seguro que el domingo volvemos a tener esos tiros y espero que esta vez si entren".