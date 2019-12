CAI Zaragoza 2014: ganas de más con la ilusión por bandera

El 2014 sería para el CAI Zaragoza el año en el que demostrar que sus últimos logros en ACB y Eurocup no se trataba de casualidad. El trabajo coral, el esfuerzo día a día y la confianza en la fuerza como grupo empujaba en Zaragoza, y lo mejor estaba aún por llegar.

El segundo tramo de la Liga Endesa para el CAI supuso que los maños se reencontraran con el baloncesto que andaban buscando desde hacía demasiado tiempo. Y este hallazgo venía, en parte, por la inclusión de Henk Norel en las convocatorias del conjunto maño. El holandés, que caía lesionado por una rotura del ligamento cruzado a finales de la campaña 2012-2013, regresaba para ayudar al CAI, y disfrutaría del mejor momento del equipo. Sus números antes de la lesión estaban siendo una de las mejores bazas para los rojillos. Como mejor pívot del mes de abril y quinto jugador de la liga en lo que a valoración se refiere, Norel volvió a vivir una lesión que ya sufrió años atrás.

Las primeras convocatorias del pívot holandés sumaron efectivos al CAI, de esos que no se entrenan, si no de los que se consiguen cuando el grupo acaba por incorporar a todas sus piezas. Y Norel era la nota que acabaría por afinar una melodía maña que aún no tenía la harmonía perfecta. Tras su participación en la Copa del Rey, al CAI no le quedaba otra que afanarse en volver a quedar encuadrado en las primeras ocho plazas, las que le darían el pase a los cuartos de final ligueros.

Aunque podría pensarse que jugar sólo la competición doméstica favorecería al CAI, su rendimiento se vio cuestionado y tuvo que sudar más de lo previsto para entrar en la zona de playoff

Además, el CAI se encontraba en una situación que todavía no se había dado en toda la temporada. El caer eliminado del Last 32 de la Eurocup le permitía dedicarse, única y exclusivamente, a ir sumando en la liga doméstica, un camino que no sería fácil, a pesar de poder emplear todas sus fuerzas en bordarlo. Hacia el tramo final de la fase regular las plazas de playoff empezaban a ponerse muy caras, y el confort que parecía haber conseguido el equipo de José Luis Abós se borraba en unas pocas jornadas.

La zona que abarcaba desde la quinta hasta la octava posición era el refugio de un CAI que, aun sabiéndose finalista de la liga 2013-2014, sumaba demasiadas dudas de cara a los cruces. Tras un último mes de cábalas, suposiciones y números, los maños entraban como últimos clasificados al playoff, y jugaba con la papeleta de enfrentarse al imbatido y poderoso Real Madrid.

Incapaz de emular la gesta de la anterior campaña, el CAI Zaragoza caía a manos de un equipo blanco más que seguro y eficiente, y aunque Viktor Sanikidze firmaría una de las mejores actuaciones en lo que iba de Liga, los rojillos de despedían de una liga que le sabía a poco. El precedente del anterior campeonato aún permanecía en la retina de los aficionados maños, el partido de las tres prórrogas contra Valencia Basket estaba fresco, y decir adiós tan temprano a un campeonato que había traído las mayores alegrías del club no consolaba a la marea roja.

Copa del Rey

El CAI Zaragoza consiguió llegar hasta semifinales del torneo copero el pasado año, tras clasificarse por segundo año consecutivo. José Luis Abós fue el técnico que hizo soñar a los maños en la temporada 2012-2013, disputando, por primera vez en su historia, la Copa del Rey. En la pasada campaña, el conjunto aragonés derrotaba a Unicaja de Málaga en cuartos de final por 74-79.

Ahora, Abós llevaba a los suyos a enfrentarse en semifinales al Real Madrid, pero los maños caían derrotados por 98-66 (los madrileños se habían proclamado ganadores del torneo copero el año anterior). Su segunda experiencia en la Copa del Rey fue bastante provechosa, venciendo a un gran rival como el conjunto malacitano y finalizando entre los cuatro mejores equipos de la liga española.

Eurocup

El debut en Eurocup fue uno de los episodios a ser recordado durante mucho tiempo a orillas del río Ebro. Toda una ciudad expectante, un pabellón engalanado para la ocasión, y un equipo que respondía con creces, sumando el primer triunfo de la historia del club en Europa. Belfius Mons-Hainaut era la primera víctima de un CAI con ganas de seguir escribiendo historia.

Los maños, que no obtuvieron malos resultados en la fase de grupos, se clasificaban para el Last 32, pero su sueño europeo acababa en esta segunda fase. El conjunto aragonés certificaba su pase en la primera ronda como tercer equipo en la tabla de seis equipos. El Alba Berlín, equipo alemán, y el BCM Gravelines, equipo francés, fueron los equipos que quedaron por encima del CAI Zaragoza. Los conjuntos que resultaron eliminados de esa primera ronda fueron Telekom Baskets Bonn, Acea Roma y Belfius Mons- Hainaut.

La segunda fase de la Eurocup fue más complicada para los intereses maños. El CAI Zaragoza quedó encuadrado con equipos de la talla de Lietuvos Rytas, Besiktas y Cedevita Zagreb. El conjunto aragonés quedaba como último en el Last 32 y, por tanto, quedaba eliminado en su primera experiencia de la competición europea. El equipo lituano y el turco siguieron adelante en el torneo, sin mucha fortuna. El vencedor de la Eurocup sería el Valencia Basket, después de derrotar al Unics Kazan en la final.

Nueva campaña, CAI redefinido

La temporada comenzó para el CAI Zaragoza con un equipo con muchas caras nuevas en el vestuario. Esto dejó su huella en la pista donde un equipo no muy consolidado empezó la temporada como si de una montaña rusa se tratase llena de subidas y bajadas. La irregularidad fue una de las principales características en el arranque liguero. En su estreno el conjunto maño no pudo empezar con buen pie cayendo en casa y ante su afición (74-79) frente a un FIATC Joventut que no iba a dejar indiferente a nadie en el arranque de la campaña. Sin embargo, el 12 de octubre, fecha señalada de la capital aragonesa en la que la plaza del Pilar se viste de flores para celebrar el día grande de su patrona, la expedición rojilla quiso aportar un granito mas, un motivo adicional de celebración, inaugurando el marcador del Pilar en Tenerife con un 66-67. El tercer día de competición el conjunto que dirige Joaquín Ruiz aún con faltas de señas de identidad sucumbió frente a un Valencia Basket muy superior (69-77).

Durante las primeras jornadas la agrupación aragonesa se hizo fuerte a domicilio pero no fue capaz de plantar cara en casa hasta la quinta jornada. En la cuarta semana los maños pusieron rumbo a Fuenlabrada para conseguir una emotiva victoria con nombre y apellido: José Luis Abós. El equipo abatido dedicó el triunfo tras la despedida del que fuese su entrenador.

Tras regresar a casa para disputar la quinta jornada y como no podía ser de otro modo, toda la familia caísta realizó un emotivo homenaje a José Luis Abós en la que fue su casa. El pabellón se sumió durante varios minutos en un multitudinario aplauso que sin duda Pepelu escucharía desde el cielo. Era el momento de plantar cara en casa, marcar y defender territorio propio para conseguir la primera victoria en el coliseo aragonés. De esta forma los locales barrieron al UCAM Murcia, estableciendo una cara ventaja desde el inicio del partido (82-63).

La irregularidad y la inseguridad en algunos momentos clave han privado al CAI de verse más arriba en este primer tramo de temporada

Pero la irregularidad seguía siendo dueña del CAI Zaragoza. En la visita trampa a Sevilla, un equipo perdido en defensa y ataque encajó una dura derrota frente al Baloncesto Sevilla que ocupaba el puesto de colista (77-73).

A partir de este momento el CAI tomó cartas en el asunto y comenzó a resolver una de sus asignaturas pendientes: el rebote. De esta forma consiguió convertir en victoria los choques con Bilbao Basket (71-82 J.7), Tuenti Móvil Estudiantes (82-72 J.8) y Rio Natura Monbús (82-74 J.10).

En las jornadas 9, 11 y 12 la agrupación rojilla tenía tres citas marcadas en rojo en su calendario. Le tocaba competir contra tres gigantes a los que no fue capaz de superar en los dos primeros casos, pero sí en el último en el que los maños dieron la sorpresa frente al Unicaja de Málaga, actual líder de la clasificación: Real Madrid- CAI Zaragoza (89-71), FC Barcelona- CAI Zaragoza (90-67) y CAI Zaragoza- Unicaja (82-76).

La lucha por estar en la Copa del Rey ya se hace latente en todos los partidos, siendo uno de los objetivos a corto plazo para Joaquín Ruiz y sus hombres. Sin embargo el último partido contra el Morabanc Andorra, jugó una mala pasada a la equipación rojilla que de haber ganado tendrían un pie más dentro que fuera en el avión hacia Gran Canaria, sede de la Copa del Rey 2015.

En lo que respecta a la Eurocup, el juego del conjunto aragonés también ha estado cargado de discontinuidad e irregularidades. Además, los finales apoteósicos y las prórrogas han sido protagonistas de sus encuentros europeos. Los zaragozanos debutaron en la competición de la mejor forma posible, superando al Paris Levallois en casa (77-76).

Tras abrir la Eurocup en el Príncipe Felipe, el CAI Zaragoza comenzó su ruta europea para disputar dos partidos a domicilio. El conjunto maño había jugado con firmeza en casa en su estreno, donde tras el estrés de los últimos minutos consiguieron un desenlace feliz, muy diferente a lo ocurrido en Francia y Alemania. El primer viaje por Europa fue a Estrasburgo, donde los aragoneses fueron superados por el SIG Basket en el último segundo de la prórroga (88-86). Algo parecido ocurrió en el choque frente al Telekom Basket Bonn donde una falta a 0,9 segundos de la bocina final, una falta provocó un 2+1 para los alemanes dejando que la moneda rodase hacia su lado (90-80). Pese a encajar dos derrotas consecutivas, los finales in extremis del CAI Zaragoza hacía vibrar de emoción a todas las gradas europeas. Joaquín Ruiz poco a poco estaba dando forma a su equipo que ganase o perdiese estaba competiendo de buena forma en Europa.

De vuelta a la ciudad del Ebro, la cuadrilla de Joaquín Ruiz acopló una contundente victoria en su marcador superando con creces al Grissin Bon Reggio Emilia. La agrupación rojilla jugó cómoda sobre su parqué, dominando todo el encuentro (93-79).

En la quinta jornada europea, el CAI Zaragoza regresó a Alemania esta vez para enfrentarse al Brose Baskets. De nuevo la debilidad de los caístas en sus visitas se hizo notar, pelearon hasta el final pero acabaron cediendo frente a los alemanes que dominaron la mayor parte del encuentro (90-74). La primera vuelta acabo con un balance de dos victorias y tres derrotas para los aragoneses.

Las dudas acompañan a los primeros pasos europeos

Los partidos de vuelta arrancaron con el pie izquierdo para los de Joaquín Ruiz. Dos derrotas, la primera en el viaje a Paris donde la camiseta roja tuvo problemas para dominar la pista parisina, aunque para no perder la costumbre de la emoción de los finales, los maños tuvieron en su mano dos balones para enviar el choque a la prórroga, pero al contrario de lo que sucediese en el primer encuentro con el Paris Levallois, esta vez la suerte estaba de parte de los parisinos (90-87). La segunda derrota consecutiva llegó en la séptima semana frente al SIG Basket que volvió a superar a los caístas, esta vez de locales, en los minutos finales (71-73).

Las cosas empezaban a ponerse feas de cara al Last 32 si el CAI Zaragoza no plantaba cara a sus rivales con rapidez. Pero como ya había demostrado en más de una ocasión, los maños se hicieron intratables en casa en la octava jornada en la que recibieron al Telekom Baskets Bonn. El objetivo final era ganar por más de dos para no desperdiciar las opciones de pasar a la siguiente fase. El examen fue aprobado con sobresaliente tras obtener un +15 en el marcador rojillo (90-75). De esta forma el CAI dependía de sí mismo para lograr el objetivo final: Last 32.

Sin que se permitiese ningún margen de error, y terminando los partidos de vuelta de la fase de grupos, el CAI Zaragoza puso rumbo a Bolonia para enfrentarse al Grissin Bon Reggio Emilia, donde los visitantes dieron la campanada y consiguieron su primera victoria a domicilio en Europa (75-87) . Además, certificaron su pase al Last 32 gracias a la victoria del Paris Levallois sobre el Telekom Baskets.

Y que mejor forma de cerrar esta primera fase, con el billete para la siguiente asegurado y con una victoria ante la afición zaragozana. El conjunto maño selló con un triunfo el último partido de esta fase de grupos frente al Brose Baskets Bamberg (78-76).

La evolución del CAI Zaragoza es innegable. Desde que arrancó la temporada, ya sea en Eurocup o Liga Endesa, todos los hombres de Joaquín Ruiz han conseguido tener protagonismo en alguno de sus partidos, lo que demuestra que todos sus jugadores están preparados para afrontar de la mejor forma posible el Last 32 y ser uno de los ocho candidatos que jueguen la Copa del Rey.