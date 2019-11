Un sábado prometedor

La noche de los concursos lleva unos años de capa caída, pero parece que este año la NBA ha echado el resto para tratar de hacer lo más atractivos posibles todos los concursos de la noche. Relaciones familiares, jóvenes promesas, duelos de especialistas... Todo estará servido para que aquellos que opten por aguantar el sueño hasta altas horas de la madrugada vean recompensado su esfuerzo con un buen espectáculo. A falta de unos días, es el momento de hacer boca con el análisis de todos los participantes.

Concurso de tiro

La noche irá claramente de menos a más, y para empezar, jugadores y jugadoras en activo se unirán a viejas y no tan viejas leyendas de la liga para ir calentando el ambiente. Como de costumbre, serán cuatro los equipos participantes, formados cada uno por un jugador en activo, uno retirado, y una jugadora de la WNBA.

Team Bosh: Al ala-pívot de los Heat se unirán ni más ni menos que Dominique Wilkins, nueve veces All Star y miembro del Hall of Fame de la NBA, y Swin Cash, jugadora de los New York Liberty tres veces campeona la WNBA y cuatro veces All Star. Claros candidatos a la victoria.

Team Curry: La alianza paternofilial entre Stephen y Dell Curry será sin duda el mayor aliciente del concurso más insípido del sábado. Pasado y presente de la liga, formarán equipo con Sue Bird, jugadora de los Seattle Storm dos veces campeona de la WNBA y ocho veces All Star, para hacernos vivir uno de los momentos más emotivos de la noche.

Team Davis: Anthony Davis estará acompañado por Scottie Pippen, el gran aliado de Michael Jordan que, pese a vivir a su sombra, logró estar siete veces en el mejor quinteto de la liga y llevarse seis anillos, y Elena Delle Donne, de los Chicago Sky, que ha sido All Star en todos sus años como profesional. El lanzamiento de tres de Anthony Davis puede lastrarles.

Team Westbrook: Por último, el equipo de Russel Westbrook, junto al que estarán Penny Hardaway, el más joven de las leyendas que participarán, y Tamika Catchings, de los Indiana Fever, una de las jugadoras más laureadas de la historia de la WNBA con nueve participaciones en All Star y la inclusión en el mejor equipo de la década. Su victoria sería sorprendente, pero no es ni mucho menos inviable.

Concurso de Habilidades

Será el primer concurso importante de la noche, y volverá al formato clásico de todos contra todos después de que el duelo de parejas del año pasado no cuajara. Serán ocho los participantes, de los que tan sólo dos vendrán de la Conferencia Oeste pese a que a lo largo de la historia del concurso el ganador ha venido de esta conferencia dos de cada tres veces.

Trey Burke: El de los Utah Jazz defenderá el título que el año pasado logró en compañía de Damian Lillard, que este año no participará. El sophomore está realizando un segundo año mejor aún que el primero, ya de por sí bastante bueno, y revalidar el título en solitario le supondría el salto definitivo a la fama. ¿Lo conseguirá?

Jimmy Butler: Butler será el único jugador participante que no ocupa el puesto de base, pero las cualidades atléticas que ha demostrado hacen que esto no sea un inconveniente para el texano. El de Bulls está firmando sin duda la mejor temporada de su carrera, y se postula como uno de los grandes candidatos al Jugador Más Mejorado del año. El concurso de habilidades sería el primer galardón en una temporada que parece que le deparará alguno más.

Jeff Teague: Tras probar suerte en 2013, el base del que según los números es el mejor equipo de la NBA volverá a participar en el concurso de habilidades en busca de que a la segunda sea la vencida. Como la inmensa mayoría de los participantes, Teague se encuentra en el clímax de su carrera, y tratará de adornar su temporadón con este título individual.

Kyle Lowry: Estalló el año pasado como uno de los mejores bases de la Conferencia Este, y este año se ha consolidado en la parte noble de esta tabla. Es el líder anotador y asistente de los Raptors, y a gracias a su habilidad en el bote y los movimientos ya ha dejado esta temporada varias acciones para el deleite de los aficionados y se ha hecho con el puesto de titular en el All Star Game. Sin duda, uno de los grandes candidatos a llevarse el premio.

Brandon Knight: El hombre encargado de dirigir el juego del que está siendo uno de los equipos revelación de la liga, los Milwaukee Bucks, será otro que participará por segunda vez en el concurso. El ex de los Pistons ha demostrado este año una gran mejoría tanto en habilidad con el balón como en el lanzamiento, y es otro de los grandes postulantes al trono.

Patrick Beverly: Llega con el papelón de sustituir a uno de los grandes favoritos para el concurso, John Wall, que fue baja de última hora. El de los Rockets es un jugador caracterizado por su buena defensa y su gran capacidad atlética, pero que está algo más limitado en el aspecto ofensivo. Veremos cómo afronta las pruebas de pase y tiro, pero desde luego ir como sustituto de Wall es un papelón para casi cualquier base de la liga.

Michael Carter-Williams: Otro de los que repite. El Mejor Rookie del año pasado volverá a intentar hacerse con un concurso que el año pasado perdió en compañía de Oladipo por una sola décima de segundo, y vengarse así de Trey Burke. A diferencia de la gran mayoría de concursantes, el base de los Sixers está empeorando sus números del año pasado, y este galardón podría endulzar una temporada que, tanto en lo general como en lo colectivo, está siendo para olvidar.

Isaiah Thomas: El debutante en el concurso será sin duda uno de los hombres a tener en cuenta de cara a la victoria final. Rápido, ágil y con un gran tiro, es sin duda uno de los claros candidatos al premio a Mejor Sexto Hombre del año, aunque sin duda tiene calidad de sobra para ser titular en casi cualquier back court de la NBA, por lo que su nombre no deja de sonar para posibles traspasos en busca de minutos que le permitan volver a sus mejores números. Ganar el Concurso de Habilidades le pondría aún más en el escaparate.

Concuros de triples

Para muchos, el plato fuerte de la noche. Las grandes estrellas de la liga en lanzamientos desde el perímetro se reúnen para batirse por el cetro de mejor triplista de la NBA en el que, por cartel, es sin duda el mejor concurso de los últimos años. Ocho participantes, todos ellos de un nivel impresionante.

Stephen Curry: El máximo favorito al MVP de la temporada participará en su cuarto concurso de triples con la intención de demostrar que es el mejor tirador de la liga. Con un 40,8% de acierto, el de Akron lleva esta temporada 157 aciertos desde fuera del perímetro, pero por lo que será recordado sin duda es por los 272 triples que anotó en la temporada 2012/13, lo que supone el récord de la liga en este aspecto. Sus tiros inverosímiles y su velocidad para armar el brazo con efectividad son su mayor credencial, veremos con qué nos sorprende en este concurso que, tal y como ha avisado, no dejará de jugar hasta que gane.

James Harden: El máximo anotador de la liga probará suerte en un concurso en el que, pese a no partir entre los favoritos, nadie niega que tiene opciones de sobra para ganar. El hombre con la barba más famosa de la liga se presenta con un 38,9% de acierto, y tratará de hacer valer su más que demostrada capacidad para anotar para poder sobreponerse a los especialistas del torneo. ¿Lo conseguirá?

Klay Thompson: Los Warriors tendrán dos representantes gracias a la participación de Klay Thompson, que, si bien a la sombra del temporadón de Curry, se ha ido poco a poco consagrando como un especialista en un aspecto en el que incluso supera a su compañero. En mente de todos, su espectacular actuación ante los Kings en la que anotó 37 puntos en un solo cuarto con un descomunal 9/9 en triples para batir los récords tanto de anotación como de lanzamientos de tres en un solo periodo. ¿Qué no es capaz de hacer este hombre? Veremos si coronarse como el mejor triplista de la liga.

Wesley Matthews: El de Portland llega eclipsado por el enorme elenco de estrellas que participarán en el concurso, lo que puede incluso venirle bien a un hombre que, pese a su gran efectividad, llega sin la presión de deber pelear por el título. Aún así, el de los Blazers está convirtiendo este año cuatro de cada diez triples intentados, y ha tenido espectaculares rachas como la que el pasado diciembre le mantuvo tres encuentros seguidos anotando cinco o más lanzamientos desde el perímetro. ¿Quién no le ha visto recibir un balón doblado a la esquina y ponerla en el aro con una efectividad extraordinaria? Pues quien no lo haya hecho se llevará el sábado una grata sorpresa.

Kyle Korver: ¿Qué se puede decir de este hombre que no se sepa ya? ¿Qué se puede añadir a su récord de 127 partidos (no, no es una errata) consecutivos anotando al menos un triple? ¿Qué hay que pueda completar el 53% de acierto que está teniendo este año? Pues poco, la verdad, porque atendiendo a estos datos nadie puede negar que estamos ante uno de los hombres más eficaces de la historia desde larga distancia. Ya participó en 2004 y 2005, pero por aquel entonces sus porcentajes aún estaban lejos de los actuales. ¿Irá a la tercera la vencida?

J.J. Reddick: El tirador de los Clippers llega como otro de los tapados del concurso, pero por números no hay que descartarlo ni mucho menos. Con un 43% de triples convertidos está firmando la mejor temporada de su carrera en este sentido, y podría poner el broche coronándose como el mejor de la liga en lo que mejor sabe hacer. Desde luego, nadie imagina a los Clippers tan arriba sin su capacidad para convertir en puntos muchos de los balones que recibe fuera del triple.

Kyrie Irving: Ya ganó el concurso en 2013, y este año ha venido dispuesto a repetir título después de que Belinelli le impidiera el año pasado obtenerlo por segundo año consecutivo. El que para muchos es el base con más calidad de la liga ya ha demostrado este año tener un gran dominio de lanzamiento exterior, pues, sin ir más lejos, es el jugador que más puntos ha logrado en un partido de esta temporada tras anotar 55 ante los Blazers tras convertir 11 triples. Será uno de los dos campeones que participarán, pero este año tendrá sin duda más competencia que la que tuvo el año que ganó.

Marco Belinelli: El vigente campeón tratará de conquistar el título por segundo año consecutivo, algo que no hace nadie desde Jason Kapono en 2008 pese a que solo Kevin Love no trató de revalidar el campeonato. El italiano no está jugando ni anotando tanto como lo hacía la temporada pasada, pero desde luego nadie duda de que es claro candidato a repetir título. El año pasado logró la segunda mejor puntuación histórica de la final del concurso con 24 puntos, si bien es cierto que contó con un carro entero formado por balones tricolor. ¿Será suficiente con esa cifra este año?

Concurso de mates

El cartel del que debería ser el momento más espectacular de la noche ha dejado bastante frío al público. Lejos quedan aquellos años en los que los grandes matadores lo daban todo por alzarse con el premio, y entre eso y la incapacidad de la NBA para encontrar un formato que lo haga más atractivo la gente cada año se siente más decepcionada con el concurso. Tras el fiasco del año pasado, para este han optado por volver al modelo clásico de cuatro parcipantes que realizarán dos mates para ser uno de los dos que pase a la final, donde realizarán dos más.

Además, este año el concurso cuenta con cuatro jugadores muy jóvenes, un rookie y tres sophomores. Quizás no sean los hombres más espectaculares de la liga, pero no cabe duda de que con su juventud y su hambre de triunfos lo darán todo para ofrecer un buen espectáculo

Giannis Antetokounmpo: El joven jugador griego está siendo una de las grandes sensaciones de la liga, y la NBA le ha recompensado haciéndole participar en el concurso más llamativo de la noche. La explosión de la perla de los Milwaukee Bucks este año ha sido impresionante, y su habilidad y agilidad para penetrar pese a sus 2,11 metros de altura no han pasado desapercibidos. Es un fijo en los top 10 de cada noche, y está llamado a ser una de las estrellas de la liga en los próximos años, pero de momento su objetivo será aprovechar su envergadura para deleitar al público y al jurado.

Victor Oladipo: Es el hombre de menor estatura del concurso, pero no por ello el que menos opciones tiene. El escolta de los Magic ha hecho gala ya en numerosas ocasiones de su explosividad y de su enorme capacidad atlética, y se postula como el favorito para alzarse con la corona de mejor matador que posee ahora mismo John Wall. ¿Podrá su poderío físico compensar su falta de estatura?

Zach LaVine: Al igual que Oladipo, el rookie de los Timberwolves es un jugador caracterizado por su poderío físico y su fuerza a la hora de llevar el balón hacia el aro. Ha sido comparado en varias ocasiones con Russel Westbrook por este motivo, y desde su etapa en UCLA ya demostró su capacidad para levantar a la grada con mates potentes y agresivos. En los pocos meses que lleva en la liga ha dejado varias jugadas para el recuerdo, y buscará coronarse alzándose con el trofeo en su debut.

Mason Plumlee: El del pívot de los Brooklyn Nets es el nombramiento más sorprendente y criticado del concurso. Pese a sus 2,08 metros de altura, no es un jugador que se caracterice por su capacidad para hacer mates espectaculares debido a que no tiene le agilidad y la capacidad atlética del resto de participantes. Veremos con qué nos sorprende, pero de momento su selección ha dejado un tanto frío al gran público, que no espera demasiado de este concurso.