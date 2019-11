El premio a la constancia de Carmelo Anthony

Este fin de semana se disputa uno de los eventos más esperados de la temporada. El All-Star es en gran medida un premio a los aficionados para que disfruten viendo a sus ídolos juntos durante tres días. También es el resultado al trabajo y esfuerzo de muchos jugadores, que ven como mediante los aficionados son seleccionados para disputar dicho evento. Este año el All-Star se disputa en Nueva York. La jornada del viernes y sábado se jugará en el Barclays Center, pabellón de Brooklyn Nets. El colofón lo cerrará el partido de las estrellas que se jugará en el Madison Square Garden, hogar de New York Knicks. El partido será muy especial para Carmelo Anthony. El jugador franquicia de los Knicks tendrá l satisfacción de representar al equipo de su ciudad de nacimiento. El All-Star servirá para que Melo desconecte de la desastrosa temporada que está realizando el conjunto de Derek Fisher. Durante el verano, ni Anthony ni los propios aficionados podían imaginar una situación como la que están viviendo ahora.

En marzo del año pasado saltó una sorprendente noticia. Phil Jackson se convirtió en nuevo Presidente de Operaciones de New York Knicks. El mítico jugador y entrenador firmó un contrato por cinco temporadas con un único objetivo: hacer campeones a los Knicks. “No hay un sitio mejor para jugar al baloncesto”, comemtó durante su presentación, el entrenador más laureado de la historia de la NBA con 11 anillos, seis con Chicago Bulls y cinco con Los Angeles Lakers. Los otros dos títulos los ganó como jugador, precisamente con los Knicks en los años 1970 y 1973, el último conquistado por la franquicia de la Gran Manzana. “Es un gran reto, pero a la vez también un gran sentimiento el que ahora tengo por el nuevo proyecto que se presenta en mi carrera profesional", declaraba Jackson durante su presentación. Uno de los asuntos que más preocupaba a los aficionados era la renovación de Carmelo Anthony. El de Brooklyn se convertía en agente libre a partir de verano, aunque Jackson deseaba su continuidad. “No hay duda que Carmelo es uno de los máximos encestadores de la liga, puede que el mejor en solitario, por lo que no tengo problemas en reconocer que formará parte de los planes de futuro del equipo”, aseguraba un convencido Jackson.

La renovación de Anthony quedó más en suspense después de que los Knicks no se clasificaran para los Playoffs. Pese a que Jackson poco pudo hacer, ya que estaba en el cargo desde hacía pocos meses, fue un fracaso en toda regla. El equipo de Woodson terminó con un balance de 37-45, insuficiente para alcanzar fase final del campeonato. Una vez acabada la temporada empezaron los primeros cambios.

El primero de ellos fue el del despido de Woodson, Jackson confió en Derek Fisher para que fuera el nuevo entrenador de la franquicia. Fisher acababa de retirarse y era su primera experiencia como entrenador. “Hoy se marca el siguiente paso de este viaje para la franquicia de los New York Knicks, al nombrar a Derek para dirigir el equipo como su entrenador en jefe”, dijo Jackson. “Nuestra relación comenzó hace 15 años, y con el tiempo, se ha visto claro para mí que él y yo podemos formar una gran alianza una vez más”, señaló el presidente de los Knicks. Estoy emocionado de embarcarme en la próxima fase de mi carrera en el baloncesto y espero entrenar a un equipo de los Knicks del que los aficionados puedan estar orgullosos”, señalaba un feliz Fisher. “Espero poder compartir mi experiencia con los jugadores y ayudar a restablecer una cultura de campeonato”, añadió el nuevo entrenador. Con nuevo entrenador, el próximo objetivo era convencer a Anthony de seguir en Nueva York.

En julio saltaba la noticia tan esperada, Carmelo Anthony renovaba con los Knicks. “Después de tres meses de preguntas en torno a la vuelta de Carmelo Anthony a los Knicks, estamos felices de poder contar con la piedra angular de lo que puede ser nuestro equipo de excelencia”, señaló Phil Jackson. Por otra parte, Anthony se mostró feliz por haber alcanzado un acuerdo. “Quiero ganar. No me importante el dinero. Creo que Phil Jackson hará lo que tenga que hacer para conseguir que ganemos, y no estamos tan lejos de lograrlo. Hace unos años yo soñaba con volver a la ciudad de Nueva York, el lugar de mi nacimiento y el 23 de febrero de 2011 se convirtió en realidad”, dijo Anthony. “Esta franquicia me ha apoyado siempre y a cambio quiero quedarme y construir con esta ciudad y para mi equipo. En esta coyuntura crucial de mi carrera, me debía a mi mismo y a mi familia explorar todas mis opciones. A pesar de todo, mi corazón nunca dudó. El Madison Square Garden es la Meca del baloncesto y estoy rodeado por los mayores fans del mundo”, señaló un Anthony pletórico.

La estancia de Anthony era el primer pilar para la reconstrucción de la franquicia. Sin embargo, los Knicks no consiguió convencer a más agentes libres y tuvieron que conformarse con una plantilla que podría luchar por los Playoffs. Las llegadas de Calderón, Dalembert, Larkin, Quiny Acy y Jason Smith fue lo más destacado en cuanto a nuevas caras de la franquicia. La salida de Tyson Chandler podría debilitar el juego interior, pero se confió en los nuevos fichajes y Amar’e Stoudemire. La temporada arrancó con un contundente derrota contra Chicago Bulls por 80-104 en el Madison Square Garden. Anthony terminó con 14 puntos y el proyecto empezaba con serias dudas. Aunque el día siguiente, los Knicks ganaron a domicilio a Cleveland Cavaliers 90-95, en el debut de LeBron James con nuevo equipo. Carmelo asumió galones de líder y terminó con 25 puntos con canasta ganadora a pocos segundos del final. Sin embargo, un mes después de empezar la temporada, el balance del conjunto de Fisher era negativo. El 14 de noviembre Anthony alcanzó los 46 puntos, pero los Knicks perdieron contra Utah Jazz. El 30 de noviembre perdieron contra Miami Heat en casa por 79-86. Pese a los 31 puntos de Anthony, perdían de nuevo y llegaban a las 14 derrotas por solo cuatro victorias. Los partidos iban pasando y los de Fisher solo consiguieron ganar un solo partido en el mes de diciembre contra los Celtics. Las sensaciones eran nefastas y los Playoffs estaban quedando lejos. Aún así Anthony no estaba arrepentido de haber renovado y no haberse ido. “No estaría bien empezar a hacer ese tipo de cosas, preguntándome, ¿y si…?, tratando de adivinar que hubiera pasado en otra situación y cuestionándome a mí mismo. Lo que está hecho, está hecho. Ya no me preocupo de lo que pudo ser. Es parte del pasado. Ahora mismo estoy pensando en otras cosas, que no están ni cerca de lo que vosotros decís”, declaraba Anthony a mediados de diciembre sobre el balance de la franquicia.

El nuevo año empezó con el traspaso de JR Smith e Iman Shumpert a los Cavaliers, a cambio de Alex Kirk, Lou Amundson y Lance Thomas. Este traspaso benefició a los Knicks ya que obtuvieron más masa salarial de cara al verano de 2015, cuando esperan obtener algún agente libre de renombre. En lo que va de nuevo año, los Knicks han ganado cinco partidos y están ofreciendo mejores sensaciones. Aunque la realidad es que se encuentran con un balance de 10 victorias y 43 derrotas. Anthony demuestra partido tras partido su compromiso con los Knicks. Jackson asumió la culpa y hace pocos días así lo manifestó. “Honestamente, pensaba que el equipo que habíamos construido podía competir esta temporada para estar en la fase final, pero las cosas no se han dado de esa manera y de ahí que hemos comenzado a hacer cambios de cara al futuro”, declaró Jackson. “Está claro que hubo algunas cosas que no funcionaron como esperábamos para que pudiésemos conseguir la victoria o al menos tener la posibilidad de lograrla”, al que no tiene reproches para Derek Fisher.

Carmelo Anthony es el emblema del equipo. En los 40 partidos que ha disputado sus números han sido más que aceptables. Ha promediado 24.2 puntos, 6.6 rebotes y 3.1 rebotes. Se ha perdido 13 partidos por molestias en la rodilla izquierda. Lleva todo el año luchando contra los dolores y en partido contra Miami Heat tuvo que retirarse antes de finalizar el encuentro por nuevas molestias. “Creo que me lo he irritado al tratar de plantar el pie, y caí muy bajo”, explicó Anthony. “Fue mucha presión para esa pierna. Lo sentí cuando fui a vestuarios y lo tengo muy dolido ahora mismo”, declaró Anthony sobre las molestias en el penúltimo partido jugado por el conjunto de Fisher.

Para solucionar el problema, es necesario cirugía y posiblemente haría perder lo que resta de temporada. Viendo los playoffs prácticamente imposibles, Anthony quiere jugar el partido de las estrellas por el hecho de representar a New York Knicks en el Madison Square Garden. Anthony obtuvo 265.170 votos para ganarse la titularidad en el All-Star Game. Se especula sobre si jugará u optará por no hacerlo, pero lo que es evidente es que será un premio para el alero. Pese a la mala temporada, será un premio ver el talento y trabajo de un jugador entregado a un equipo, en este caso de New York Knicks.