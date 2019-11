Dikembe Mutombo encabeza la lista de finalistas para el Hall of Fame 2015

Como cada año, el Basketball Hall of Fame de Massachusetts ha hecho pública la lista de finalistas que optan a formar parte de este selecto museo de la fama del baloncesto, que premia a jugadores, entrenadores y árbitros que han contribuido de forma notable al baloncesto a lo largo de sus carreras. La lista de candidatos para la Clase del 2015 incluye a cinco ex jugadores de la NBA: Dikembe Mutombo, Kevin Johnson, Tim Hardaway, Spencer Haywood y Jo Jo White. El árbitro Dick Bavetta, entrenadores como John Calipari y Bill Fitch o la ex jugadora Lisa Leslie también están entre los finalistas.

Dikembe Mutombo liderá la lista de ex jugadores. El congoleño es, por curriculum y popularidad, la cara más visible de los finalistas de la clase 2015. Ocho veces All Star y cuatro premios de Mejor Defensor de la NBA convierten a “The Mount” en toda una leyenda y en uno de los pívots defensivos más destacados de la historia. Jugó durante 18 temporadas y vistió la camiseta con el número 55 en seis franquicias, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks y Houston Rockets. Tras su retirada se ha dedicado activamente a labores humanitarias y es embajador de la NBA por el mundo.

Kevin Johnson jugó durante 12 temporadas en la NBA. El actual Alcalde de Sacramento, su ciudad natal, vivió sus mejores años en los Cavaliers, y en el aspecto colectivo, en las filas de Phoenix Suns, con los que disputó las Finales de 1993, perdiendo ante los Bulls de Michael Jordan. En 1989 ganó el premio de Jugador más Mejorado. Fue tres veces All Star y cuatro veces integrante del Segundo Mejor Quinteto de la NBA.

Tim Hardaway jugó 13 temporadas en la NBA a un grannivel. Los Warriors de Don Nelson y posteriormente los Heat de Pat Rileydisfrutaron de la dirección desde la cancha de este base, gran anotador y con un crossover demoledor. Es el padre de Tim Hardaway Jr., escolta de los Knicks. Fue cinco veces All Star y miembro del Primer Quinteto de la NBA en 1997.

Spencer Haywood disputó 13 temporadas como profesional, 12 en la NBA y una en la ABA. Ganó un anillo de campeón con Los Angeles Lakers, el de 1980. Fue cuatro veces All Star y dos veces integrante del Primer Equipo de la NBA. Durante su única temporada en la ABA, fue nombrado Rookie del Año y ganó el MVP del All Star Game de dicha liga.

Jo Jo White es el quinto y último de los ex jugadores de la NBA que integran la lista de finalistas para la clase 2015 del Hall of Fame. White fue siete veces All Star y ganó en dos ocasiones el anillo de la NBA, en 1974 y 1976, ambos con Boston Celtics. Fue integrante del Segundo Mejor Equipo de la NBA en 1975 y 1977. En el segundo de los dos anillos que ganó, en 1976, fue elegido MVP de las finales.

Completan la lista de finalistas:

Bill Fitch (entrenador), Dick Bavetta (árbitro), Tom Heinsohn (jugador y entrador), Louis Dampier (jugador ABA), Lindsay Gaze (entrenador), John Isaacs (jugador), George Raveling (contribuyente), John Calpari (entrenador), Bo Ryan (entrenador), Lisa Leslie (jugadora), Robert Hughes (entrenador) y Leta Andrews (entrenadora)