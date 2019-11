Los hombres del gran cambio

Todas las temporadas hay hombres cuya evolución sorprende a propios y extraños, y esta no iba a ser una excepción. La NBA premia este progreso con el premio al Jugador Más Mejorado del año, y, ahora que se ha cumplido aproximadamente la mitad del campeonato, es un buen momento para hacer balance de los hombres que, hasta la fecha, han hecho más méritos para ser merecedores de este galardón.

Jimmy Butler: el sorprendente líder de los Bulls

Sin duda el máximo favorito a llevarse el premio. El alero de los Bulls se ha erguido de forma más que sorprendente como líder de los suyos, y está firmando una temporada que muy pocos podían llegar a imaginar. Lejos de ser aquel jugador casi exclusivamente defensivo gracias a su descomunal capacidad atlética y su enorme envergadura que le permitía enfrentarse a cualquier jugador en el perímetro y robar numerosos balones, el de Texas ha dado un paso adelante en ataque sin olvidarse de la otra parte de la cancha. Se atreve a penetrar más, realiza con más acierto sus lanzamientos desde media distancia, y continúa siendo un especialista a la hora de forzar y de convertir tiros libres con un excelente acierto. Todo esto ha llevado a una de las revelaciones de la temporada a convertirse en el máximo exponente ofensivo y uno de los baluartes defensivos de ni más ni menos que los Chicago Bulls.

Disputó el pasado domingo su primer All Star Game con todo merecimiento, y de mantener este nivel no cabe duda de que no será ni mucho menos el último. En apenas unos meses ha pasado de ser un jugador de equipo con un rol más secundario a convertirse en el máximo referente de uno de los candidatos al anillo, y por ello y por todo lo ya mencionado es sin duda digno merecedor de este galardón. Si consigue mejorar su lanzamiento de tres en los próximos años, quizás se pueda hablar, incluso, de un MVP en potencia.

Hassan Whiteside: la revelación con mayúsculas

Quizás no es el más mejorado, pero de lo que no cabe duda es de que nos encontramos ante la gran sorpresa de esta temporada en la NBA. Fichó por los Heat debido a la extrema necesidad de la franquicia de Miami, que necesitaba un sustituto para Christian Andersen, lesionado, y como no encontraban nada en el mercado, recurrieron a un jugador que D-League que varios años antes había pasado con más pena que gloria por los Sacramento Kings. No fue más que una moneda al aire de esas que se lanzan a la desesperada y que pueden salir muy bien o muy mal, pero en la que nadie tenía demasiada confianza. Y vaya cómo salió.

Casi de chiripa los Heat encontraron lo que tanto tiempo llevaban buscando: un center de referencia, pues el pívot americano pronto comenzó a marcar unos números que sorprendieron a propios y extraños. Con el paso de los partidos se consolidó como un brillante defensor, reboteador, y como un hombre muy capaz de sumar puntos en campo ofensivo. Sus actuaciones no tardaron en llegar a ojos de todo el mundo: un triple doble con 12 tapones en apenas 25 minutos, un doble doble-doble de 24 puntos y 20 rebotes... Los Heat dieron sin duda en el clavo, y todas las miradas están puestas ahora en este hombre que ha demostrado unas capacidades increíbles para hacerse un nombre entre los pívots con más renombre de una liga a la que llegó de rebote y por puro azar.

Giannis Antetokounmpo: la explosión de un físico portentoso

Otra de las sensaciones de la temporada. El griego parece mejor jugador cada segundo que pasa en la pista, y se ha convertido ya en uno de los referentes de una de las sorpresas positivas de la liga: los Milwaukee Bucks. Con sus enormes brazos, y su increíble agilidad impropia de un hombre de 2,11, es un portento tanto en defensa como en ataque, y está llamado a ser una estrella indiscutible de la liga en los próximos años. Su temporada de rookie, en la que había muchos ojos puestos, fue bastante discreta, pero este año tanto con él como la franquicia de Wisconsin han dado un salto cualitativo considerable y son muchos los que esperan ver cómo prosigue su evolución. De momento no cabe duda de que ya se ha consagrado como uno de los proyectos de jugador más interesantes del mundo.

Ya en el All Star participó en el partido Team USA - The World y en el Concurso de Mates gracias a sus actuaciones a lo largo de la temporada, en la que ha demostrado ser capaz hacer daño a cada defensor que le pongan en frente. No hay nadie con unas características como las suyas, lo que le permite encarar con ventaja a cualquier defensor más lento o ir al poste bajo contra cualquiera que no llegue a su altura, además de convertirle en un excelente defensor exterior. Su aportación en puntos dobla a la del año pasado, y ha mejorado en todas las demás facetas del juego. Quédense con este jugador y aprendan de una vez a escribir su nombre, dará mucho que hablar si su progresión continúa de esta manera.

Draymond Green: escondido entre los 'Splash Brothers'

Uno de los motivos de la explosión de Golden State Warriors como mejor equipo de la liga es sin duda el enorme salto que ha dado el ala-pívot esta temporada. Se ha unido a los Splash Brothers como uno de los referentes del equipo gracias a su inteligencia para saber moverse tanto por la zona como hacia fuera de ella para encontrar buenos tiros tanto de dos como de tres, y se ha convertido en un jugador más valiente y eficaz a la hora de lanzar. Aprovechó la lesión de David Lee para ganar minutos como titular, y ahora no hay nadie que pueda sacarle de ese puesto.

Este tercer año en la liga está suponiendo sin duda su consagración, y está logrando marcar los mejores registros de su carrera, como los 31 puntos que le hizo a los Bulls o su primer triple-doble conseguido ante los Raptors. Basta con ver sus números en todas las facetas estadísticas del juego para darse cuenta del salto que ha dado este año, y si los Warriors acaban finalmente llevándose el anillo no cabe duda de que su capacidad para aportar muchos puntos e intensidad en defensa desde un rol más secundario será determinante. Si desempeña un buen papel en estos meses decisivos, ganará puntos de cara al premio.

Donatas Montiejunas: consagración tardía

Le ha costado tres años, pero el lituano por fin está siendo aquel jugador que saltó el charco gracias al daño que hacía en Europa gracias a su excelente juego de espaldas al aro y a su buena capacidad para seleccionar tiros exteriores. Aunque quizás obligado por las lesiones de Dwight Howard, Kevin McHale le ha dado minutos, muchos de ellos como titular, y su rendimiento le ha hecho asentarse como pieza clave en uno de los mejores equipos de la liga. Aún a falta de mejorar aspectos como el rebote en el que sigue teniendo problemas si se tiene en cuenta su altura, no cabe duda de la evolución que ha tenido con respecto a las dos anteriores temporadas, y es sin duda uno de los nombres que merecen ser tenidos en cuenta de cara a este premio.

En su temporada de sophomore parecía que iba a quedarse estancado, pues no terminó ni muchos de explotar, pero parece que todos esos temores pueden quedar ya apartados. Su tiro, tanto a la hora de postear como de lanzar de fuera o desde el tiro libre, ha ido en progresión, y las sensaciones que transmite sobre el parquet son de una mayor seguridad y dominio de juego. No estamos ni mucho menos ante una gran estrella y probablemente que ni siquiera tenga atisbos de serlo, pero ha dado un difícil paso adelante cuando debía hacerlo y eso es algo que, pese a que no siempre se haga, es necesario valorar.

Cumplida la mitad de la temporada, aún queda tiempo para que otros jugadores den el salto adelante necesario para ser merecedores del premio, pero no cabe duda de que estos cinco hombres han hecho méritos más que de sobra para ser tenidos en consideración. Con el tramo de la temporada más importante por delante, todo lo que hagan a partir de ahora será incluso más importante. ¿Será alguien capaz de adelantar a Jimmy Butler en esta carrera? Quedan unos meses para averiguarlo.