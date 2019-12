Fenerbahce Ulker - Maccabi Tel Aviv: Obradovic reta al campeón

Tras muchos proyectos fallidos y millones de euros tirados a la basura, el Fenerbahce parece consolidarse en la élite del baloncesto europeo de la mano del legendario Zeljko Obradovic. Después de un año de transición, el equipo que dirige el serbio ha vuelto a los playoffs siete años después tras realizar una buena temporada. En frente le espera un rival muy duro, el vigente campeón, el siempre temible Maccabi Tel Aviv. El conjunto israelí no está cuajando su mejor campaña, pero es un equipo experto y curtido en mil batallas que siempre compite al máximo nivel.

El sueño turco

El Fenerbahce está completando una muy buena temporada. El equipo de Estambul lleva todo el curso en posiciones nobles en las clasificaciones, y no ha sufrido para ir pasando de ronda en ningún momento. Terminó la fase regular con un balance de 8-2 y en el Top 16 peleó por el liderato de su grupo hasta la última jornada, gracias a una buena fase en la que acabó con 11 victorias y sólo tres derrotas. Ahora llega a los playoffs con el deseo de clasificarse para su primera Final Four, y para ello deberá sobreponerse a los fantasmas que planean por la capital turca. Y es que en las dos ocasiones en las que el Fenerbahce jugó los playoffs cayó eliminado sin ganar un sólo partido (2-0 vs. CSKA en 2005 y 2-0 vs. Montepaschi Siena en 2008). Pero ahora Obradovic comanda la nave y en Turquía siguen soñando.

La experiencia es un grado

Para el Maccabi llegar a esta fase de la competición es algo habitual, y en Israel lo consideran prácticamente una obligación. El hexacampeón de Europa disputará sus quintos playoffs consecutivos y tratará de mantener el cetro de campeón que logró la temporada pasada. El Fenerbahce parte con el factor cancha a su favor, pero el Maccabi ya demostró la pasada campaña que es capaz de clasificarse pese a no tener la ventaja de campo (eliminó al Emporio Armani Milán por 1-3). El conjunto dirigido por Guy Goodes no está realizando una temporada demasiado buena y ha dejado muchas dudas. Terminó la fase regular con un balance de 7-3, y en el Top 16 acabó con 9-5 y no se clasificó hasta la última jornada. Sin embargo, el equipo israelí sigue siendo competitivo y está acostumbrado a jugar estos partidos, por lo que seguro que no le pondrá las cosas fáciles a los turcos.

El Fenerbahce de las estrellas

Aunque el técnico mucho haya tenido que ver en el buen rendimiento del equipo, no todo es Obradovic en el Fenerbahce, y así lo demuestra la completa plantilla del conjunto turco. Goudelock es la gran estrella del equipo y es todo un lujo para el baloncesto europeo que juegue a este lado del Atlántico. El norteamericano es el segundo máximo anotador de la competición (16,7 puntos) y es todo un killer capaz de liquidar a sus rivales con sus endiabladas penetraciones o su fino tiro exterior. Junto a él destaca por encima del resto un asentado Nemanja Bjelica, que ha encontrado en Estambul su sitio para terminar de explotar (12,3 puntos; 8,3 rebotes). Por dentro el ex-Nba Vesely domina la zona (10,8 puntos; 5,2 rebotes) y Erden, Zoric y Savas completan un juego interior de garantías. El punto débil del equipo está sin duda en la dirección de juego. Sólo cuentan con Nikos Zisis (4 puntos; 3,5 asistencias) como base puro y tras la lesión del precisamente ex-Maccabi Ricky Hickman, jugadores puramente exteriores como el joven tirador Bogdanovic (11 puntos; 2,8 asistencias) o el multiusos Preldzic (6,1 puntos; 3,1 asistencias) tendrán que cumplir la labor de base.

Los americanos como columna vertebral

El Maccabi Tel Aviv ha demostrado saber sobreponerse a la marcha de David Blatt. Su discípulo, Guy Goodes, ha mantenido el espíritu competitivo de siempre y, aunque el equipo ha dejado dudas en algunas fases de la temporada, los israelíes vuelven a estar en los playoffs. La base del equipo la forman los jugadores americanos. Un Pargo (12,8 puntos; 5,5 asistencias) de vuelta en Tel Aviv y con libertad para jugar de base o de escolta lidera el juego exterior junto al completísimo Devin Smith (16 puntos; 6,3 rebotes). Ambos son jugadores muy físicos pero a la vez cuentan con una técnica exquisita, y con Brian Randle (11,8 puntos; 5,5 rebotes) como '3 y medio' forman una línea exterior muy rápida y que rompe a sus rivales a base de energía e intensidad. Schorchianitis (7,3 puntos; 2,5 rebotes) es un factor clave cuando está centrado y provoca auténticos dolores de cabeza en sus rivales para frenarle. Completan la plantilla jugadores de equipo muy fiables como Ohayon, Haynes, Alexander y Tyus.

Jugadores a seguir

Nemanja Bjelica se ha consolidado como uno de los mejores ala-pívots de la competición. El serbio es un jugador muy completo y aporta en todas las facetas del juego. Tira de tres con suma facilidad, penetra con velocidad, defiende con dureza y es un gran reboteador. Una joya.

Devin Smith está siendo el jugador más destacado del Maccabi en lo que va de temporada. El alero norteamericano se ha convertido en todo un líder y emblema del equipo israelí. Su frialdad en los momentos clave de los partidos puede ser decisiva en la eliminatoria.