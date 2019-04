Los jugadores lesionados de los Lakers comenzaron las entrevistas de salida

Después de una nueva temporada para olvidar, los Lakers han arrancado las típicas entrevistas de salida al final de cada campaña, y en este caso a pesar de que aún quedará un partido por delante, Julius Randle, Nick Young, Jeremy Lin, Ronnie Price y Wayne Elligton, atendían a los medios de comunicación al estar lesionados.

Ronnie Price: "Mi cuerpo se siente fantástico"

El base era el encargado de comenzar las entrevistas hablando sobre la lesión que no le permitió jugar los últimos partidos con el equipo: "Fue un año fantástico para mí al tener la oportunidad de jugar para esta organización. Disfruté de mis compañeros y el cuerpo técnico. Mi cuerpo se siente fantástico. Tuve una cirugía realmente exitosa, el codo se siente bien. Fue la primera cirugía de mi carrera. He sido bendecido y afortunado en esa área, pero una cosa que me dio es el darme cuenta lo mucho que extrañé el juego".

Price también habló sobre Jordan Clarkson, Kobe Bryant y su entrenador, Byron Scott: "Clarkson tiene mucha habilidad y mucho potencial para hacer grandes cosas en esta liga. Nos enfrentamos verbalmente sobre nuestras batallas pasadas y las que vendrán. Hay mucho respeto mutuo entre el Kobe Bryant y yo. Sin importar quien jugó, o no jugó, íbamos a venir y seguir el libreto, Byron Scott se mantuvo firme con sus creencias y eso dice mucho sobre una persona".

Wayne Elligton: "Me estoy sintiendo mucho mejor"

Tras su lesión en el hombro, Elligton habló tanto sobre como está yendo su recuperación, como el hecho de ser Agente Libre este verano: "Me estoy sintiendo mucho mejor. Mejora cada día. Estuve muy dolorido durante una semana, pero me estoy empezando a sentir mucho mejor. No es algo que me preocupe, pasa mucho en los deportes. No es una lesión por la que debería estar muy preocupado. Me gustaría estar de vuelta con los Lakers, pero uno nunca sabe en este negocio. Ojalá pueda estar de vuelta aquí el año que viene".

Algo que también destacó Wayne Elligton fue la confianza que el técnico, Byron Scott, le transmitió en todo momento: "No puedo decir bien por qué, pero el entrenador y yo tenemos una buena relación. Somos más que compañeros de trabajo. Considerando las circunstancias, creo que el entrenador hizo un gran trabajo. Con esas cartas que le dieron, creo que hizo un gran trabajo".

Jeremy Lin: "No sé donde voy a estar el año que viene"

El base californiano de ascendencia taiwanesa explicaba la mejoraría tras el parón del All-Star: "Empezamos a cambiar cosas con las lesiones de algunos jugadores, jugando al ataque es donde más cómodo me siento. Eso me permitió brillar. La rodilla está lista. Estamos en el proceso, empecé a correr y cortar hoy. Solo quiero jugar un poquito de uno contra uno, estoy casi ahí. Mi mayor aprendizaje de parte de Kobe fue en el lado mental de las cosas".

Como no podía ser de otra manera, Lin habló sobre el verano que le espera al ser Agente Libre sin restricciones: "Sé lo rápido que las cosas cambian en esta liga. Hubo momentos en los que pensé que nunca sería parte de esta liga. No voy a descartar nada, y no sé dónde voy a estar el año que viene. Scott habló de ser capaz de cumplir distintos roles. Mitch habló sobre entrar a la pintura y frenar, algo que también es verdad. Ahora quiero que evolucione mi juego para ser alguien que no se vea afectado para nada que no tenga que ver conmigo impactando el juego. Es un reto emocionante y lo estoy esperando".

Nick Young: "Este año fue difícil"

El risueño jugador angelino obviamente no terminó contento con sus lesiones, aunque sabe los que Byron Scott le pide: "Este año obviamente fue un año difícil. Debemos mantenernos enfocados y mirar hacia adelante. Me tocó el virus de la lesiones bastante temprano. Necesito mejorar a la hora de recibir y disparar, no necesito picar tanto la pelota, pero si necesito hacerlo es algo que siempre tendré. Los equipos empezaron a duplicarme la marca. Necesito aprender a hacer ese pase".

Ahora mismo el objetivo principal para Nick Young es enfocar la próxima temporada de la mejor manera posible: "El año pasado estaba preocupado por dónde iba a estar; enfocado en la agencia libre y esperando lo que sucedería. Este año puedo enfocarme en estar en el gimnasio. He estado preparado para todo. Solo acepto los golpes y sigo haciendo lo que me trajo hasta aquí. Kobe y yo tenemos un ida y vuelta hablando pestes, pero al final está todo relacionado con el baloncesto. Creo que respeta esa parte mía".

Julius Randle: "Paul George fue muy alentador"

El joven jugador elegido en el pasado draft no esconde la mala suerte de sólo poder jugar catorce minutos en toda la temporada: "Pese a que no pude jugar, fue un gran proceso de aprendizaje, saqué mucho de eso. Obviamente quería jugar, pero las cosas valiosas que aprendí no las cambiaría. Aprendes mucho cuando estás lejos, y lo extrañas, el juego es completamente diferente que cuando lo ves . Uno ve las cosas pequeñas. Soy una persona bastante fuerte mentalmente pero cuando pasas por algo así de loco, es normal tener algunas dudas".

Tanto Kobe Bryant, como Paul George fueron jugadores que ayudaron mucho a Randle en su recuperación: "Kobe me envió mensajes de texto, y dijo que estaría ahí para mí. Me dijo que eso ya había pasado antes, no solo a él sino que a otros novatos también. Paul George fue muy alentador, es alguien con quien hablé mucho, me dio mucho apoyo. Le pregunté sobre un callo óseo en mi pierna, que se sentía cuando empecé a correr. Él me dijo ‘Sí, es normal, solo sigue empujando’".