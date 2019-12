Chicago Bulls - Milwaukee Bucks: la revelación de la temporada, primer escollo para Pau Gasol

Llegan los Playoffs, y eso siempre es sinónimo de emoción en la NBA. Bulls y Bucks lucharán por un puesto en semifinales de conferencia en una serie que medirá a una de las revelaciones de la temporada y a un equipo del que se esperaba algo más. Chicago, tercer clasificado, parte como favorito para estar en la siguiente ronda, pero si algo ha demostrado Milwaukee a lo largo de la temporada regular es que puede poner en apuros a cualquiera, y, con una plantilla joven y hambrienta, saldrá a por todas en busca de dar una nueva campanada.

Se medirán la obligación y la ilusión. Los Bulls arrancaban la temporada con el objetivo de luchar por el anillo, pero no han llegado a dar el nivel que se les suponía. A pesar de todo, han logrado acabar como terceros clasificados, pero caer en primera ronda supondría un fracaso estrepitoso para este ambicioso proyecto, que aspira, como mínimo, a llegar a unas semifinales que presumiblemente tendrían lugar ante los Cavaliers. Ahí otro gallo cantará.

Los Bucks por su parte no contaban ni siquiera con la clasificación para los playoffs cuando arrancó la temporada, pero ahora que están en ellos van a tratar de alargar todo lo posible este sueño. No tienen nada que perder, y esta postemporada se presenta como una forma perfecta para que esta joven plantilla gane experiencia en los que, de seguir con esta progresión, no serán ni mucho menos sus últimos playoffs.

Duelos de la temporada regular: Chicago Bulls 3 (86-95; 95-87; 87-71) - 1 (95-91) Bucks.

Pronóstico VAVEL: Chicago Bulls 4 - 2 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls: una bomba sin explotar

Posible quinteto: Rose, Butler, Dunleavy, Gasol, Noah

Prometían mucho estos Bulls, pero lo cierto es que no han terminado de dar el salto de calidad que se esperaba de ellos. La vuelta de Derrick Rose y la incorporación de Pau Gasol en verano hacían que se tuviera confianza en que los de Thibodeau pudieran ser un candidato a pelear por el anillo, pero ahora mismo parecen bastante alejados de esa pelea. Si bien es cierto que están más cerca que en los dos últimos años, parece que aún les falta subir un escalón para llegar al nivel de los claros candidatos.

No obstante, si se analiza fríamente la liga regular hay que darle un margen de confianza a Chicago, pues las lesiones no han dejado de asolarles y complicarles la temporada. La más sonada es fue sin duda la de Rose, que volvió a tener problemas en la rodilla operada, pero, afortunadamente, esta vez "solo" se perdió 20 partidos y regresó hace escasos días. No ha sido el único: Jimmy Butler, Joakim Noah, Taj Gibson y Kirk Hinrich han sufrido también contratiempos físicos a lo largo del año, lo que ha mermado notablemente una plantilla que casi nunca ha estado completa. Ahora que lo está, habrá que ver si es capaz de dar un plus de calidad.

Pese a todos estos problemas, los Bulls han aprovechado el débil nivel del Este para estar siempre en la parte alta de la tabla e imponerse a los Raptors en la lucha por el tercer puesto guiados por un Jimmy Butler espectacular. El escolta ha explotado este año en la faceta ofensiva sin olvidar sus grandes virtudes a la hora defender, y ha aprovechado el vacío de poder para tomar el mando del equipo y postularse como uno de los candidatos a Jugar Más Mejorado del Año. Disputó de forma más que merecida el All Star Game, y se ha destapado como uno de los referentes exteriores de la liga.

Junto a él, Pau Gasol ha sido el otro gran responsable de que Chicago haya finalizado en tercera posición. Por fin lejos de Los Ángeles, el español ha vuelto a su mejor versión, y ha finalizado la temporada con la espectacular cifra de 54 doble-dobles para ser el segundo espada de los de Illinois y demostrar que no había perdido ni un gramo de su calidad. Al igual que Butler, disputó el All Star Game, en su caso como titular, y ha aprovechado la presencia de Noah como interior de referencia en defensa para brillar en ataque y volver a ser uno de los hombres más importantes de la NBA. De su nivel en la eliminatoria dependerá gran parte del futuro de la misma.

Sin embargo, más allá de estos hombres, los Bulls han contado con varios jugadores capaces de aportar y de ser referentes del equipo en determinados momentos. Derrick Rose, pese a que no es el que fuera MVP en el año 2011, ha vuelto a ser importante y ha estado bien suplido por Aaron Brooks, Mirotic ha tenido una gran aparición en los últimos meses para culminar un gran año de rookie, Dunleavy es un auténtico matador desde el triple y Taj Gibson y Noah aportan una gran intensidad al juego interior. Thibodeau cuenta con un elenco muy extenso, y si, como dicen, los grandes equipos se crecen en los grandes momentos, quizás muchos estén cometiendo el error de descartar a Chicago muy prematuramente. No obstante, lo primero que deben hacer es cumplir con su papel de favoritos y derrotar a los Bucks.

Milwaukee Bucks: reconstrucción monumental

Posible quinteto: Carter-Williams, Middleton, Antetokounmpo, Ilyasova, Pachulia

Seguramente nadie lo habría dicho, pero aquí están. El que el año pasado fuera el peor equipo de la temporada ha dado la sorpresa al colarse en la sexta plaza, una sorpresa que comenzó a forjarse desde muy pronto y que, aunque a ratos pareció estar a punto de caer, ha sabido mantenerse. A base de grandes victorias los de Kidd se fueron asentando en la zona media del Este, y aunque una mala racha entre los meses de febrero y marzo hizo tambalearse sus opciones, han sido capaces de derrotar a sus rivales directos en la parte final de la liga regular para acabar garantizando su presencia en playoffs dos años después de forma tan sorprendente como merecida.

Este logro tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que Jabari Parker, número dos del Draft de 2014 y del que se esperaba un gran rendimiento sufrió una lesión a mediados de diciembre que le hizo perderse toda la temporada. El rookie había comenzado con las dudas propias de un debutante, y justo cuando sus números comenzaban a crecer llegó el momento fatídico. Pese a esta baja más que sensible, los de Wisconsin demostraron su enorme profundidad de banquillo para que pasase lo más desapercibida posible, y es que la gran profundidad de la plantilla ha sido otro de los puntos fuertes de los Bucks, que han sacado muchos partidos adelante gracias a la aportación de los suplentes.

Los movimientos del mercado, aunque arriesgados, terminaron de apuntalar al equipo. Brandon Knight, que estaba siendo el mejor jugador de la temporada, fue traspasado a Phoenix en un movimiento en el que, entre otros, recaló en los Bucks Michael Carter-Williams, Rookie de Año la temporada anterior. Por sus características físicas y de juego, el base estaba llamado a encajar a la perfección en el sistema de Kidd de intensidad defensiva, transiciones rápidas, y un ataque basado en penetrar y doblar, y, aunque tardó en adaptarse y los resultados se resintieron, poco a poco ha ido demostrando que su llegada fue un acierto. Su mes de abril ha sido sensacional, y prácticamente desde que llegó su nivel y el del equipo han ido de la mano, por lo que será uno de los factores a tener en cuenta en la eliminatoria.

No obstante, la sensación en Milwaukee ha sido sin duda Giannis Antetokounmpo. Kidd ha sabido sacarle el enorme potencial que se le suponía, y su explosión no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. Es casi imparable cada vez que penetra, cada vez es más inteligente en el juego colectivo, y en defensa aprovecha su enorme envergadura y su físico portentoso para ser capaz de frenar a cualquier rival tanto interior como exterior, robar balones y taponar. Tiene un cuerpo hecho a la perfección para jugar a este deporte, y no ha hecho más que empezar a aprovecharlo. En cuanto mejore sus porcentajes de lanzamiento exterior estaremos hablando de un MVP en potencia.

Junto al griego, otro de los jugadores que ha evolucionado de forma muy positiva es Khris Middleton. Muy poco se esperaba de él cuando llegó a los Bucks de la mano de Brandon Knight en 2013, pero Kidd se ha atrevido a apostar por él como un alero referente y ha respondido a la perfección. Es el tirador más fiable del equipo , pero ha evolucionado su juego de forma que cada vez encuentra más recursos para anotar incluso cerca del aro. Además, con varias acciones decisivas en los últimos segundos ha demostrado una sangre fría y una capacidad de liderazgo que muy pocos esperaban en él, y se ha confirmado como uno de los líderes del equipo.

De una plantilla que ha evolucionado tanto de un año para otro y que tan solo tiene 24,1 años de media puede esperarse mucho, y de hecho estos Bucks ya empiezan a ser una realidad. Con Kidd como director de orquesta, la transición ha comenzado, y la experiencia de estos playoffs hará a la plantilla ganar una madurez muy importante de cara al futuro, pero que nadie se despiste, porque no van a regalar nada. No hay impulso más fuerte que la ilusión, y eso es algo que esta plantilla destila a raudales, y, jugando sin ningún tipo de presión, pueden dar más de un susto.

Estadísticas de la temporada

Puntos Rebotes Asistencias Robos Pérdidas %TC %T3 %TL Bulls 100,8 45,7 21,7 6,3 14 44,2% 35,3% 78,3% Bucks 97,8 42,21 23,6 9,6 16,7 45,9% 36,3% 75,7%

Claves: Butler - Antetokounmpo y frenar a Gasol y Carter-Williams

El duelo estelar de esta eliminatoria será el que tenga lugar en el perímetro entre Jimmy Butler y Giannis Antetokounmpo. Pese a jugar en posiciones distintas y tener una clara diferencia de altura, sus condiciones físicas hacen pensar que se defenderán mutuamente, y el que logre salir vencedor dará a su equipo una clara ventaja, pues son jugadores más importantes de sus plantillas. Los dos son grandes defensores exteriores y potentes penetradores, y se pondrán mutuamente en apuros en un enfrentamiento que será uno de los termómetros de la eliminatoria.

Sin embargo, ante esta paridad que parece haber entre ambos, quizás sean otros hombres quienes mejor puedan hacer daño al rival. En los Bulls, Pau Gasol se perfila como el hombre más peligroso, pues los Bucks no cuentan con ningún jugador interior de su nivel. El catalán ya hizo historia ante Milwaukee anotando 46 puntos en su segundo duelo de la temporada, en el que volvió loco a Zaza Pachulia, que de hecho ya le planteó el desafío de que intentara repetirlo en playoffs. Aún no se sabe si Kidd optará por ceder al georgiano la responsabilidad de frenar a Pau o si se decantará por la envergadura e intimidación de John Henson, pero lo cierto es que es el punto donde más pueden sufrir los de Wisconsin.

Por otra parte, Michael Carter-Williams se presenta como el mayor peligro para la defensa de los de Thibodeau. Es un base muy alto, bastante más que los que deberán defenderlo, y ahora que está en un gran momento de forma esta es una ventaja que puede aprovechar tanto para sumar puntos como para centrar muchas ayudas en él y liberar a su compañeros. Le saca ocho centímetros a Rose y 16 a Brooks, a quien ya le hizo un roto en el último partido entre ambos equipos anotando con comodidad cada vez que se iba al poste, y esta será seguramente un arma muy recurrente para atacar a los Bulls. Si mantiene el nivel de las últimas semanas puede ser un factor determinante.

Duelos individuales: Chicago domina en la faceta de anotación

Derrick Rose vs Carter-Williams 17,17 Puntos 14,1 4,9 Asistencias 5,6 3,2 Rebotes 4 40,5% %TC 42,9% 28% %T3 14,3% 81,3% %TL 78%

Jimmy Butler vs Khris Middleton 20 Puntos 13,4 3,3 Asistencias 2,3 5,8 Rebotes 4,4 46,2% %TC 46,7% 37,8% %T3 40,7% 83,4% %TL 85,9%

Mike Dunleavy vs Antetokounmpo 9,4 Puntos 12,7 1,8 Asistencias 2,6 3,9 Rebotes 6,7 43,5% %TC 49,1% 40,7% %T3 15,9% 80,5% %TL 74,1%

Pau Gasol vs Ilyasova 18,5 Puntos 11,5 2,7 Asistencias 1 11,8 Rebotes 4,8 51,3% %TC 47,2% 46,2% %T3 38,9% 80,3% %TL 64,5%

Joakim Noah vs Zaza Pachulia 7,2 Puntos 8,3 4,7 Asistencias 2,4 9,6 Rebotes 6,8 44,5% %TC 45,4% 1,1 Tapones 0,3 60,3% %TL 78,8%

Calendario de la serie

Chicago Bulls (3) - Milwaukee Bucks (6)

Primer partido: Chicago Bulls - Milwaukee Bucks; domingo 19, 01:00

Segundo partido: Chicago Bulls - Milwaukee Bucks; martes 21, 02:00

Tercer partido: Milwaukee Bucks - Chicago Bulls; viernes 24, 02:00

Cuarto partido: Milwaukee Bucks - Chicago Bulls; sábado 25, 23:30

Quinto partido: Chicago Bulls - Milwaukee Bucks; lunes 27*

Sexto partido: Milwaukee Bucks - Chicago Bulls; jueves 30*

Séptimo partido: Chicago Bulls - Milwaukee Bucks; sábado 2*

* Si fuera necesario.