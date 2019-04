El Iberostar, metido de lleno en la batalla campal por los playoffs

Cinco jornadas, ni una más ni una menos. Con la fase regular del campeonato ya en su recta final, son muchas las luchas que aún están abiertas y es mucho lo que queda por decidir para la mayoría de los equipos, y el Iberostar Tenerife es uno de ellos. Con 14 victorias, los de Alejandro Martínez se encuentran a solo una del CAI Zaragoza, que ocupa ahora mismo el octavo puesto, por lo que se les plantea ante sí una oportunidad histórica de entrar en playoffs. Por este motivo, es un buen momento para hacer un repaso de las opciones de los chicharreros de cara a ocupar una de las ocho primeras plazas.

18 victorias: el objetivo

Basta con echar un vistazo al pasado y ver que en los últimos tres años el equipo que ha ocupado el octavo puestolo ha hecho con 18 victorias para darse cuenta de que esta es una referencia bastante fiable. A lo largo de la historia reciente de la ACB, el precio de entrada a los playoffs se ha movido entre los 17 y los 19 triunfos, y este año no parece que vaya a ser una excepción, por lo que esta puede ser la cifra a tener en cuenta por todos los implicados. No obstante, atendiendo a la enorme igualdad de la categoría y a los duelos directos que quedan por disputarse, es probable que algún equipo logre colarse con 17 victorias.

Clasificación de la Liga Endesa Posición Equipo Partidos jugados Victorias Derrotas 7º FIAT Joventut 29 16 13 8º CAI Zaragoza 29 15 14 9º Gran Canaria 29 15 14 10º Iberostar Tenerife 29 14 15 11º UCAM Murcia 29 14 15 12º Obradoiro 28 13 16

Hasta seis son los equipos que parecen metidos en esta pelea, y todos ellos se mueven entre las 16 y las 14 victorias, con excepción de Obradoiro que cuenta con un partido menos que el resto. De abajo a arriba, clasificatoriamente hablando, nos encontramos con los gallegos, que han ganado 13 partidos, UCAM Murcia e Iberostar Tenerife con 14, Gran Canaria y Zaragoza con 15, y Joventut con 16. Con este panorama, y con tan solo cinco partidos por delante, parece difícil los dos primeros de esta clasificación particular (que salvo enorme sorpresa serán séptimo y octavo en la general) se vayan por encima de los 18 triunfos, pero para no hablar sin datos quizás sea mejor hacer estas estimaciones con el calendario en la mano.

Calendario del Joventut: Por orden cronológico, recibirán al Gipuzkoa Basket, en un partido que están obligados a ganar para no complicarse más de lo necesario; visitarán al Bilbao en Miribilla, un destino muy difícil; viajarán a Fuenlabrada, que, con el equipo metido de pleno en la pelea por huir del descenso, será un hervidero; recibirán al Murcia en lo que será un duelo directo decisivo; y acabarán la temporada en Sevilla, lo que supone un arma de doble filo, pues es probable que para ese momento los andaluces estén ya matemáticamente salvados o descendidos y el partido se haga bastante asequible, pero de lo contrario la salida se vuelve muy complicada. Además, teniendo en cuenta que los de Badalona solo han ganado nueve de sus últimos 11 partidos, todo puede pasar en este sprint final. Sería más o menos razonable pronosticarles una o dos victorias.

Calendario del CAI Zaragoza: Recibirán al Barça seguramente en el momento ideal, pues los catalanes juegan el cuarto partido de los cuartos de final de la Euroliga ante Olympiacos tres días antes de visitar tierras mañas, y de ganarlo, jugarían el quinto y decisivo dos días después; visitarán a Unicaja, salida complicada donde las haya; recibirán a Manresa, un rival asequible; viajarán a Gran Canaria en un duelo directo; y acabarán el año en casa ante Gipuzkoa, que puede llegar jugándose la vida pero que no por ello deja de ser un duelo ganable. Haciendo cábalas se puede decir que los maños sumarán entre dos y tres tiunfos.

Calendario del Gran Canaria: Se encuentran ahora con los dos partidos de final de la Eurocup ante el Khimki que les supondrán una sobrecarga de partidos que puede afectarles tanto física como moralmente, lo que puede complicarles aún más la situación. Tras los dos partidos europeos, recibirán al Valencia Basket en un partido complicado pero ganable, y en el que sumar un triunfo les haría meter en problemas a los valencianos; viajarán el jueves a Tenerife para disputar el derbi con más cosas en juego de los últimos años; viajarán tres días después a Sevilla, una salida muy difícil por la acumulación de partidos (cinco en dos semanas) y por las necesidades de los andaluces; recibirán al Zaragoza en un duelo decisivo; y acabarán la liga en la cancha de un Estudiantes que, salvo sorpresón, no se jugará nada. El pronóstico es complicado debido a las variables físicas, pero si todo les va bien pueden sumar perfectamente unas tres victorias.