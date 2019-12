Vidorreta: "Queremos acabar el año de la mejor forma posible"

El partido que enfrentará a Movistar Estudiantes y Rio Natura Monbus Obradoiro en el BarclayCard Center en la 30ª jornada de la liga ACB 2014/15 será especial. Estudiantes colaborará con el Banco de Alimentos con una promoción con la que los aficionados podrán colaborar y disfrutar del baloncesto a partes iguales.

Cualquier aficionado podrá entrar al pabellón madrileño si lleva 3 kg. de alimentos no perecederos. Así se llevará dos entradas para el partido entre Estudiantes y Obradoiro. Los beneficios irán a parar al Banco de Alimentos, una organización solidaria que ofrece apoyo y comida a los más desfavorecidos.

Para presentar la iniciativa, Txus Vidorreta, Nacho Martín y Pietro Aradori han representado al Club Estudiantes en el acto ante los medios.

Además de presentar el acto benéfico de la Fundación Estudiantes, la rueda de prensa servía como previa ante el inminente choque ante los gallegos.

Txus Vidorreta, técnico colegial: "Siempre esperamos que los rivales den el máximo, primero porque hay mucho nivel en la Liga Endesa y segundo porque jugar en el Barclaycard Center motiva a todo el mundo, es todo un escaparate". Sobre su rival, decía esto: "Rio Natura Monbus está jugando muy buen baloncesto, mejor en su casa que fuera, pero eso no les hace menos peligrosos. Debemos jugar con la máxima energía y concentración ante un equipo muy motivado para ganar un partido muy importante también para nosotros". Se refería al partido de ida, donde el Estu tuvo la oportunidad de ganar en los últimos segundos: "La ida la tuvimos en la mano, un tiro de Salgado hizo la corbata y se salió, fue uno de los partidos que se escapó. Es una motivación adicional porque además es un partido que tenemos un poco marcado por lo que implica en la clasificación. Es de esos partidos en los que con algo más de acierto nos habrían colocado donde merecíamos, no quizá en playoff pero sí luchando para estar luchando por ello. No siempre la clasificación es justa con el trabajo de un equipo y creo que hubiéramos merecido estar más arriba. Pero no nos lamentamos, quedan cinco partidos que pelearemos hasta el final". El enfrentamiento es importante para los locales, para reidentificarse y no pasar apuros: "El partido es importante porque no hemos tenido ese punto de suerte necesario para estar donde el equipo merecía este año y queremos acabar de la mejor manera posible. Se nos escaparon partidos fuera y alguno en casa que podíamos haber ganado, hubo algunas lesiones a lo largo de una temporada que no ha sido tranquila en lo físico, pero sí tuvimos suerte en que por abajo los resultados del resto de equipos nos acompañaron". Por último, un mensaje final a los aficionados del equipo: "Ante Rio Natura Monbus tenemos dos objetivos: ganar para reivindicarnos y poner tierra por medio con los equipos de abajo y superar los 3000 kilos de alimentos que nuestra afición donó el año pasado para Banco de Alimentos".

Más perplejo se mostraba el italiano Pietro Aradori, que respondió a las preguntas en inglés: "Antes de fichar por Estudiantes sabía que era un equipo muy respetado por su historia. Pero cuando llegué a Madrid descubrí que es un equipo especial y que ese respeto no es sólo por lo que ha logrado en la cancha, sino por lo que hace fuera con este tipo de acciones. Para mi es un honor y un orgullo haber elegido Estudiantes y estar hoy aquí ayudando a difundir esta campaña solidaria con Banco de Alimentos". Sobre el partido en sí, el transalpino declaraba que no estarán relajados sino concentrados en salvarse lo antes posible. "No es algo matemático todavía. Estamos centrados en ganar este próximo partido ante Obradoiro, pero vamos partido a partido. Quedan cinco y entranamos cada día con la única idea de ganar el siguiente partido. Nada de relajación", ha añadido Aradori.