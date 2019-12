Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls: el duelo más esperado del Este

Desde que ambas plantillas fueron confeccionándose todo comenzaba a apuntar a que este sería el duelo estelar de los playoffs del Este, y, aunque el temporadón de Atlanta ha hecho que tenga lugar antes de lo esperado no cabe duda de que es la eliminatoria más atractiva que se puede ver en la conferencia. Seis meses después, y tras todo un año esperando este momento, ambos conjuntos se ven por fin la cara en el momento decisivo de la temporada.

No obstante, lo cierto es que ninguna de las dos franquicias ha terminado de ser todo lo poderosa que se esperaba a lo largo de la liga regular. Los Cavaliers, aunque empezaron con más dudas, lograron remontar el vuelo en los últimas semanas, pero los Bulls en ningún momento han sido lo que se esperaba de ellos. De hecho, mientras Cleveland esperaba cómodamente rival tras endosar a Boston un 4-0, los de Thibodeau tuvieron que llegar al sexto partido ante los Bucks pese a haberse puesto con 3-0 a favor. Quizás este mayor desgaste pueda ser un factor a tener en cuenta.

Sin embargo, llegados a este punto poco vale lo que un equipo ha sido o lo que se esperaba que fuese. En un duelo de poder a poder y con las finales de conferencia como premio, todo puede ocurrir, y lo único que es seguro es que ambos conjuntos brindarán un gran espectáculo.

Duelos de la temporada regular: Cleveland Cavaliers 3 - 1 Chicago Bulls

Pronóstico VAVEL: Cleveland Cavaliers 4 -2 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers: las bajas merman al expreso de Ohio

Lanzados y sin ganas de frenar: así es como llegan los Cavs a una serie que supondrá el segundo escalón en su intento de ascenso hacia el anillo. Los de David Blatt acabaron la temporada regular en un excelente estado de forma, y, ante las dudas de sus rivales, todo apunta a que son los claros candidatos a consagrarse como campeones del Este. No obstante, en la primera eliminatoria, si bien no dejaron demasiadas dudas, no terminaron de meter miedo

Boston lo intentó por todos los medios, pero no fue capaz de doblegar ni una sola vez a Cleveland, pero lo cierto es que estos últimos no llegaron a transmitir la sensación de superioridad que cabía esperar. Aún así, el primer encuentro fue bastante plácido, y la sensación fue de que, en cuanto se pusieron las pilas, LeBron y compañía no tuvieron problemas para resolverlo. El choque quedó prácticamente muerto con el +15 de los locales al final del tercer periodo, y la eliminatoria se intuía bastante plácida, pero estuvo lejos de ser así.

Los dos siguientes partidos fueron sin duda los más apretados de la eliminatoria. Ambos llegaron al final sin dilucidarse, pero en ambos la clase de los referentes de los Cavaliers les permitió imponerse. En el segundo encuentro, los Celtics llegaron a estar a solo cuatro puntos a falta de tres minutos, pero entonces Irving y LeBron hicieron valer su acierto para dejar el triunfo en Ohio. Algo similar ocurrió en el tercer encuentro, pero con otro protagonista, pues esta vez fue Love quien con dos triples impidió la remontada de los de Massachusetts, que se habían puesto a tres a falta de dos minutos y medio. Los de Brad Stevens estuvieron cerca, pero Cleveland demostró que cuando se tiene que poner serio es muy difícil de batir.

El cuarto partido, pese a que el marcador final indicó solo ocho puntos de diferencia, fue mucho más plácido. Los de David Blatt se fueron al descanso ganando por 21, y solo la fe de Isaiah Thomas y de Sullinger permitió a Boston acercarse, pero nunca terminaron de suponer un gran peligro. No obstante, este encuentro fue el que sin duda peores consecuencias trajo para los Cavaliers, pues con apenas seis minutos disputados Kevin Love tuvo que retirarse de la pista para, en principio, no volver a pisarla en lo que queda de temporada. Además, J.R. Smith fue castiago con dos partidos de sanción tras una fea agresión a Crowder, por lo que tampoco podrá ser de la partida en el inicio de la serie.

Con dos de sus cinco titulares fuera de combate, al menos en los dos primeros encuentros, al cuerpo técnico de los de Ohio se les plantea una difícil tesitura. Parece claro que serán Tristan Thompson y Iman Shumpert quienes suplan estas bajas, pero no está tan claro quién asumirá los minutos que estos dos hombres están acostumbrados a tener desde el banquillo. Con Mike Miller y Shawn Marion fuera de la rotación desde hace tiempo, Blatt deberá decidir si trata de recuperarlos para determinados momentos de partido o si decide optar por una rotación muy corta a la espera de que Smith finalice su sanción y de que Love se recupere milagrosamente. Algo debe inventar, porque los dos primeros partidos, y con ellos la serie, se le han complicado antes de empezar.

Chicago Bulls: incógnitas sin resolver

Los Bulls llegaron a los playoffs con muchas dudas acerca del rendimiento que podrían ofrecer, y, pese a haber superado la primera ronda sin excesivo sufrimiento, aún no han resuelto ninguna. En su serie ante los Bucks mezclaron grandes ratos de juego con otros muy deficientes, pero eso que les sirvió para escapar en su momento seguramente no sea suficiente de aquí en adelante. Es ahora el momento de demostrar que son un aspirante serio o de marcharse a casa a seguir planteándose por qué esta plantilla no ha terminado de rendir.

El primer partido ante Milwaukee trajo a los seguidores de Chicago la mejor noticia que les podían haber dado en años: Derrick Rose. El base recordó en algunas acciones a aquel que fuera MVP en 2011, y lideró a los suyos hacia el 1-0 con un gran partido. Sin embargo, pronto se hizo evidente que las diferencias entre aquel Rose y el actual siguen siendo inmensas. Los problemas físicos del base se notaron especialmente en la faceta de recuperación, pues mientras que en los partidos a los que llegó con dos días de descanso promedió 24 puntos, se quedó en 14 en aquellos a los que llegó con un solo día de por medio.

No obstante, pese a los altibajos de Rose, los Bulls tomaron pronto el control de la serie, y las vencer en el Bradley Center en un partido que necesitó de dos prórrogas para dilucidarse la serie pareció sentenciada, y el 4-0, bastante probable. Milwaukee tiró de orgullo para forzar el quinto partido con una canasta sobre la bocina de Jerryd Bayless que permanecerá en muchas memorias por el despiste defensivo de Rose, pero seguramente lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió cuando la serie volvió a Chicago.

Con todos los ingredientes listos para que los de Thibodeau certificaran su pase a la siguiente ronda, los de Jason Kidd dieron la sorpresa y asaltaron el United Center, convirtiéndose en el decimotercer equipo de la historia en forzar un sexto partido tras comenzar perdiendo 3-0. Las dudas volvieron al entorno de los Bulls, pues la defensa de los Bucks les generó un problema en forma de pérdidas de balón que les hizo completamente estériles en ataque. Con los de Chicago claramente de más a menos en la serie y Milwaukee con el rumbo completamente opuesto, la tragedia se cernía sobre los de Illinois.

Sin embargo, en el sexto partido los Bulls borraron todas las dudas, o al menos las apartaron momentáneamente, endosando a los de Wisconsin una paliza histórica. Chicago desbordó completamente a su rival, pero lejos de quedarse con el gran último partido, lo que caló en muchos fueron las complicaciones que un equipo joven y modesto como Milwaukee había puesto a los de Thibodeau. ¿Qué serían capaces de hacer ante Cleveland? ¿Podrían por fin ser regulares o pagarían sus altibajos ante un aspirante de verdad? Ha llegado la hora de averiguarlo.

Estadísticas de la temporada

Puntos Rebotes Asistencias Robos Pérdidas %TC %TL %T3 Cavaliers 103,1 43 22,1 7,4 14,3 45,8 75,1 36,7 Bulls 100,8 45,7 21,7 6,3 14 44,2 78,3 35,3

Puntos Rebotes Asistencias Robos Pérdidas %TC %TL %T3 Cavaliers - Bulls 104,8 47,3 20,5 6,8 12,8 42,5 74,5 34,7 Bulls - Cavaliers 102,3 43,5 23,5 6,5 13 43,5 77,1 42,3

Claves: duelo LeBron-Butler entre la nube de incógnitas

El duelo de la eliminatoria tiene dos protagonistas muy marcados. El alero que domina la liga y el que está llamado a hacerlo, el rey contra el aspirante. LeBron James y Jimmy Butler, que, atendiendo a sus condiciones físicas, se defenderán casi con toda seguridad, determinarán para bien o para mal el devenir de los suyos en un emparejamiento que puede marcar la conferencia durante muchos años. Butler ya fue el héroe de los suyos en la primera ronda; LeBron lleva años siéndolo allá donde juega. ¿Vencerá la veteranía o el hambre de la juventud? Ahora mismo nadie lo sabe, pero lo que parece evidente es que si uno de los dos decanta este duelo a su favor, su equipo hará lo propio con la eliminatoria.

No obstante, ante la enorme cantidad de dudas en la que se sumen ambos equipos, quizás sean otros factores los que acaben decantando la eliminatoria. Habrá que ver cómo frenan los Cavaliers a Pau Gasol tras la importante baja de Love interior; cómo, dicha baja sumada a la de J.R. Smith afecta a los de Ohio, qué nivel ofrece Derrick Rose, o qué versión de las que Chicago ha dado en el último mes será la que se vea en la eliminatoria. Son muchos interrogantes, y la resolución de todos ellos hará que la balanza acabe cayendo de un lado o de otro.

Duelos individuales: Gasol rompe el equilibrio

Ambos conjuntos cuentan con un enorme elenco de estrellas, y casualmente en ambos equipos destaca el Big Three compuesto por jugadores que ocupan las posicones de base (Irving-Rose), alero (LeBron-Butler) y ala-pívot (Love-Gasol). No obstante, la lesión de Love puede suponer un importante desequilibrio que convierta al catalán en el referente de los suyos.

Irving vs Rose 21,7 Puntos 17,7 3,2 Rebotes 3,2 5,2 Asistencias 4,9 46,8 %TC 40,5 86,3 %TL 81,3 41,5 %T3 28

Smith vs Dunleavy 12,1 Puntos 9,4 3,1 Rebotes 3,9 2,8 Asistencias 1,8 41,7 %TC 43,5 75 %TL 80,5 38,3 T3 40,7

LeBron vs Butler 25,3 Puntos 20 6 Rebotes 5,8 7,4 Asistencias 3,3 48,8 %TC 46,2 71 %TL 83.4 35,4 %T3 37,8

Thompson vs Gasol 8,5 Puntos 18,5 8 Rebotes 11,8 0,5 Asistencias 2,7 54,7 %TC 49,4 64,1 %TL 80,3 - %T3 46,2

Mozgov vs Noah 9,7 Puntos 7,2 7,3 Rebotes 9,6 0,7 Asistencias 4,7 55,5 %TC 44,5 71,8 %TL 60,3 33,3 %T3 -

Calendario de la serie

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

Partido 1: martes 5 de mayo (01:00) en Cleveland

Partido 2: jueves 7 de mayo (01:00) en Cleveland

Partido 3: sábado 9 de mayo (02:00) en Chicago

Partido 4: domingo 10 de mayo (21:30) en Chicago

Partido 5*: martes 12 de mayo en Cleveland

Partido 6*: jueves 14 de mayo en Chicago

Partido 7*: domingo 17 de mayo en Cleveland

*Si fuese necesario