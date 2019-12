Vidorreta: "Estamos sin tres titulares ante un equipo de Euroliga"

En la previa del partido que medirá en Madrid (BarclayCard Center, 10/5/2015, 20:00h) a Movistar Estudiantes y Laboral Kutxa Baskonia han estado tanto el entrenador Txus Vidorreta como el jugador Fede van Lacke para comentar sus impresiones ante los medios acreditados.

Txus Vidorreta repasaba punto por punto la actualidad del equipo de cara al susodicho partido. El parte médico, capital: "Las bajas afectan al planteamiento del partido. Ayer miércoles se lesionó Jaime Fernández en el entrenamiento. Sufrió una herida abierta por una luxación en el dedo índice de la mano derecha; no hay fractura pero le tuvieron que dar cinco puntos. Será, como Rabaseda, baja para los partidos contra Baskonia y Manresa seguro, a ver si llega al último. Rabaseda se operó ayer y será baja para esos dos partidos también, y Uros Slokar no ha entrenado todavía por el golpe que recibió en el primer cuarto contra el FC Barcelona y será duda hasta el último momento. Estamos sin tres titulares contra un equipo de Euroliga que ha contado con más de 20 jugadores profesionales este año". Más que rasgarse las vestiduras, se lo toma como motivación: "Es un reto, pero en esta segunda vuelta hemos competido todos los partidos con alguna lesión: Fede, Juancho Hernangómez, Javi Salgado, etc. Nuestra idea es competir igual que esos días con bajas, sin fijarnos en qué rival tenemos enfrente. Queremos salir satisfechos, el deporte profesional siempre es tener nuevos retos y superar adversidades, y ese es nuestro objetivo. Ya hicimos un buen partido en Barcelona sin Xavi [Rabaseda] ni Uros [Slokar], y ganamos partidos importantes sin Salgado ni Fede, sin Fede, sin Javi…". Analizando el rival, Laboral Kutxa Baskonia, se centraban en los bases: "Darius Adams y Mike James marcan mucho el criterio de juego del equipo, son jugadores de rachas, muy difíciles de parar, pero son irregulares y tenemos que buscar que sea nuestra defensa la que les produzca esa irregularidad. Causeur y San Emeterio son los que más preocupan de su línea exterior por fuera, Scotty Hopson es bueno pero aún está cogiendo la dinámica ACB, por dentro tienen muchos centímetros con Shengelia, Begic, Tillie. Son jugadores más grandes que los nuestros y se notará más si finalmente no juega Slokar. En general, Laboral Kutxa tiene una plantilla muy completa, con jugadores de mucha calidad, y que en Euroliga luchó hasta el final por estar entre los ocho mejores. Debemos ir con máxima intensidad". Recordaba el vasco el partido de ida, una dura derrota para el Estu: "Hace cuatro meses del derrota en el partido de ida, está olvidado. Tenemos que trabajar con las sensaciones actuales, no ir con ganas de revancha ni nada así. Tenemos que ir piano-piano a hacer un buen trabajo, porque nos faltan tres titulares. Cualquier cosa que te quite el foco beneficia al rival". No quiso dejar de opinar sobre el nombramiento de Sergio Scariolo como seleccionador español por segunda vez: "En mi opinión el nombramiento de Scariolo como nuevo seleccionador español es una decisión lógica. Conoce bien el baloncesto español, y en sus cuatro años como seleccionador ya obtuvo muy buenos resultados. Es buen amigo y le considero uno de los nuestros, es de los entrenadores más volcados con la realidad de los técnicos españoles. Para mi es un acierto de la Federación, me alegro por ellos, por la selección y por el propio Sergio".

El otro integrante de la conferencia era el argentino Fede van Lacke, no sólo para hablar del partido sino para presentar su iniciativa conjunta con el club (#JuntosConFede). Sobre este final de temporada tan atípico también era claro: "Nuestra obligación es siempre competir. Quiero jugar y ganar hasta el último partido, si no quisiera no me dedicaría a esto. Somos profesionales hasta el final. Más allá de lo que se jueguen los rivales vamos a salir siempre compitiendo y defendiendo la camiseta que vestimos".