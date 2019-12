Pierce: "No sé si voy a seguir jugando al baloncesto"

La madrugada del viernes 15 al sábado 16 de mayo será recordada como una de las más tristes en la carrera de Paul Pierce. El alero de los Washington Wizards salvó a su equipo de la eliminación en semifinales de la Conferencia Este con un triple sobre la bocina que mandaba el sexto partido a la prórroga, pero la repetición desveló que la canasta fue fuera de tiempo y no tuvo validez, consumándose el adiós de los de la capital. The Truth habló tras el gran varapalo y, en declaraciones recogidas por Adam Kilgore del Washington Post, ha reconocido que puede haber sido su último partido como profesional.

"El baloncesto se lleva una parte de ti, y es duro" "No sé si voy a seguir jugando al baloncesto". Así de rotundo se mostró Pierce después de la eliminación, con un rostro que reflejaba su resignación. "Sinceramente, no me quedan muchas fuerzas. La temporada regular y los playoffs son muy intensos; no solo exigen mucho a tu cuerpo, sino también a tu mente y tu espíritu", reconoció.

Con una player option que él decidirá ejercer o no por un valor de seis millones de dólares, The Truth cree que es una decisión que debe tomar también pensando en su familia: "No solo te afecta a ti, sino a toda la gente de tu alrededor. En días así, llegas a casa y no tienes ganas de hablar con tu familia o de hacer cualquier otra cosa por lo que ha ocurrido en el partido. Esto se lleva una parte de ti, y es duro", relató Pierce.