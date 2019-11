Guillem Vives, en el Mejor Quinteto Joven de la Liga

El jugador del Valencia Basket, Guillem Vives, ha recibido esta mañana la noticia que le acreditaba como mejor base joven de la Liga Endes 2014/15. El base catalán que repite puesto en el quinteto, ha promediado 5,8 puntos, 2,5 asistencias y 6,7 de valoración en 19 minutos por encuentro con el equipo taronja.

El jugador de Barcelona ha sido el preferido en la votación del Mejor Quinteto Joven en la posición de base por Afición, Entrenadores y Jugadores y el segundo favorito de la prensa, lo que le ha hecho lograr 90 puntos de los 100 posibles, superando a Jaime Fernández (60) y Nikola Radicevic (45).

Vives tras recibir la noticia de que había sido elegido: “muy contento por ser elegido de nuevo en el Mejor Quinteto Joven en esta Liga en la que hay muchos jugadores con talento y más de mi posición”.

Guillem habló de la confianza y el mismo compromiso que tiene: “el año pasado fue mi primer año y consolidarse es algo más complicado, y más en en Club como este, que te exige mucho. Noto mucho el cariño del público, de la gente del Club también, así como el entrenador Carles Duran y todos los compañeros. Quiero agradecerle a Carles y también a Perasovic por la confianza que me han dado y también a mis compañeros que desde el minuto uno me aceptaron al equipo, no tuvieron problemas conmigo y cada día me encuentro mejor y me entiendo mejor con ellos”

El base catalán habló de su adaptación a Valencia: “venir aquí era un cambio complicado como jugador, ha sido muy positivo, me he sentido muy bien en este tramo de temporada. Me estoy sintiendo muy cómodo en el Valencia Basket y haciendo muchos pasos para mejorar"

Por último, Vives habló de su último partido ante el Fuenlabrada y la clasificación: “Hay que ganar sí o sí en Fuenlabrada, y llegar bien al play-off que nos va a tocar un rival duro seguro. Estamos con la máxima ilusión y ambición para llegar lo más lejos posible y luchar aquí en casa y donde sea para dar una alegría a la Afición. Eso es lo que más queremos”.