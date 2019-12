Llull: "Es un día muy feliz por renovar con el club que amo"

Tras múltiples especulaciones en las últimas semanas, finalmente Sergio Llull se quedará en el Real Madrid. El mallorquín ha renovado y ampliado su contrato por seis temporadas más, convirtiéndose en el buque insignia del Madrid del presente y el futuro cercano. Llull lo tenía claro: "Es un día muy feliz para mí por renovar con el club que amo. Doy las gracias al club por el esfuerzo que ha hecho. En un sitio donde te tratan tan bien es un orgullo y un privilegio defender esta camiseta. Espero seguir haciendo historia ayudando a mis compañero a ganar más títulos".

El equipo de su vida

Muchos jugadores se pasan toda su carrera soñando con poder desembarcar en la NBA. Además, al propio Llull, los Rockets le han demostrado su enorme interés en varias ocasiones. Pese a ello, el Aeroplano de Mahón afirma que como aquí no estará en ningún lado: "Aquí soy muy feliz y sí que es cierto que ha sido una decisión difícil porque la NBA es muy tentadora, pero lo que quiero es seguir disfrutando del baloncesto en el Real Madrid. Quiero agradecer a Houston su interés porque siempre me han dado facilidades en lo que necesitaba. Hemos puesto en la balanza los pros y los contras y creo que es la decisión acertada para mí y para mi familia".

Afirma que ha sido una decisión difícil, pero que en el fondo la tenía ya tomada: "He dormido igual. Me han enseñado de pequeño a ser una persona humilde y tomarme las cosas con normalidad. Ha sido una decisión difícil pero hemos valorado todo, tanto a nivel económico, personal como baloncestístico y creo que es la decisión acertada y por eso la hemos tomado".

El mejor presente

Esta ha sido la mejor temporada de la historia para los blancos. Un póker de títulos total en el que Llull ha tenido un papel absolutamente relevante. Sin duda, que el excelente momento en el que se encuentra personalmente y con sus compañeros también ha sido clave para la decisión. Y el balear quiere seguir en lo más alto: "Me planteo volver a ganarlo todo. El objetivo es fácil y cuando juegas en un club como el Real Madrid tienes la responsabilidad de defender la camiseta siempre al 100% y luchar por todos los títulos. Somos uno de los grandes clubes de Europa y el objetivo es siempre llegar a las finales y ganarlas".

Decisión meditada

El propio jugador afirmaba que no ha sido algo alocado, y que ya había hablado con otros jugadores y compañeros de selección que cruzaron el charco: "Preguntas a mucha gente porque tienes curiosidad por saber cosas de allí. He hablado con compañeros a los que no les ha ido tan bien y a otros que sí, pero la decisión es mía y el que lo valora todo soy yo y hemos decidido que lo que me hace más feliz y lo mejor es seguir en el Real Madrid".

La conclusión es que el sueño de Llull desde niño era más jugar en el Madrid que en la propia NBA, y ahora que se ha convertido en el estandarte del mejor Madrid de la historia no podía dejarlo: "He dicho muchas veces que para mí jugar en el Real Madrid era un sueño desde pequeño, un sueño que en 2007 pude cumplir por primera vez, y un sueño que sigo viviendo. Seguramente mucha gente no entienda que no vaya a la NBA. Soy muy feliz aquí, la NBA nunca me ha quitado el sueño".