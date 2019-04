Serge Ibaka no jugará el NBA Africa Game

Serge Ibaka no disputará el primer partido de la historia en tierras africanas, así lo ha hecho saber Marc J. Spears, de Yahoo!Sports en las últimas horas. El jugador de origen congoleño no está totalmente recuperado de la operación que sufrió a mediados de marzo en su rodilla derecha, cuyo tiempo de baja se estimaba entre cuatro y seis semanas. Los plazos se han alargado y, al no estar completamente recuperado, el internacional con la selección española habría decidido no jugar el partido benéfico, en contra de su gran deseo.

El día 18 de marzo, ante los dolores que llevaba arrastrando en los últimos partidos y tras no jugar ni un minuto en Minnesota y Chicago, el ala-pívot decidió visitar a un especialista en Nueva York para que le controlara la lesión tras la operación. Su objetivo era el de llegar en plenas condiciones al final de temporada si su equipo lograba clasificarse para playoffs (lo cual no ocurrió) y poder disputar el Eurobasket de Francia con la selección española de Sergio Scariolo (convocatoria en la que no ha entrado, con la lesión como uno de los posibles motivos del seleccionador).

Ahora, la meta de Ibaka sería la de llegar a tope para el inicio de temporada con su equipo, Oklahoma City Thunder. En principio, no debería tener problemas para llegar al training camp de la franquicia y a la pretemporada, ya que sus dolencias no son preocupantes, únicamente se encuentra en la recta final de su recuperación y ha decidido no forzar y prevenir.

Ibaka no ha estado a su nivel habitual en esta temporada, contagiado por el carácter vacilante de su equipo, carente de regularidad. Su impacto defensivo no ha sido el de otros años y ha tenido que buscar alternativas en ataque, lo cual no es su especialidad. Como punto positivo, ha mejorado su lanzamiento exterior, aunque ha pecado de tirar demasiado desde la línea de tres puntos. Sus números han decrecido mínimamente con respecto a los de la temporada 2013-14: 14,3 puntos y 7,8 rebotes por noche.