España se aboca a la séptima plaza en el Europeo Sub18

España ha ido de más a menos en el torneo. Así podríamos resumir la andadura de la selección sub 18 en el campeonato continental. Comenzó con derrota ante Francia por 58-64 en su partido inaugural. Y es que el conjunto dirigido por Luis Guil tenía el oro entre ceja y ceja antes de comenzar el certamen. Con jugadores como Santiago Yusta (Obradoiro), Jonathan Barreiro (Real Madrid), Xabi López Arostegui (Joventut) o Ramón Vila (FC Barcelona), las aspiraciones eran máximas.

Como dicho, tras el pequeño tropiezo ante los galos, España se sobrepuso con una ajustada victoria sobre Ucrania por 68-70 y otra más holgada ante la República Checa (61-49). Paso como segunda del grupo A a la siguiente fase. Allí, consiguió sumar dos victorias importantes ante Serbia (62-74) y Alemania (76-73). Y en el partido por lograr el primer puesto, cayó sorprendentemente ante Letonia por 73-75.

El séptimo puesto como consuelo

En la ronda de cuartos de final, por su parte, tropezó ante Bosnia-Herzegovina liderada por un Edin Atic descomunal. El talento balcánico pudo en su día ser jugador del Real Madrid. España era eliminada del campeonato continental y ahora no le quedaba otra que jugar los partidos entre la 5ª y 8ª plaza.

En el primero de los duelos, el combinado nacional cayó ante Serbia por 70-64 y a primera hora de la tarde de hoy, España terminaba séptima al derrotar a Alemania en un igualadísimo encuentro por 64-68. La actuación de Ramón Vila, con 18 puntos y 7 rebotes, ha sido decisiva. España ha cerrado un campeonato un poco decepcionante.

Mejor balance en las féminas

De esta manera, los sub 18 no han conseguido repetir los éxitos de los sub 20, que hace apenas dos semanas se colgaron la medalla de plata en la final disputada ante Serbia. Los Sub 19, por su parte, no corrieron la misma suerte, hace apenas un mes, cuando terminaron en la octava plaza en el mundial de la categoría.

Mejor suerte están corriendo las chicas, que ya han conseguido un bronce absoluto, un oro europeo en las sub 20 (en el certamen disputado en Lanzarote, donde Leticia Romero fue galardonada con la MVP) y un cuarto puesto en el Mundial Sub 19. Ahora mismo, se encuentran disputando el Europeo Sub 18, en el que han pasado a la siguiente fase como primeras de grupo (guiadas por otro talento como es Ángela Salvadores).