José Manuel Calderón: "Tengo envidia de no poder estar con la Selección"

A pesar de no poder estar presente con la selección española de Baloncesto, el jugador de los New York Knicks, José Manuel Calderón, acudió al entrenamiento que el combinado de Sergio Scariolo llevó a cabo en el Triángulo de Oro para saludar a sus compañeros, atendiendo a los medios de comunicación a la finalización del entrenamiento, valorando ya no solo el próximo Eurobasket que está en el horizonte, sino también para elogiar a los jugadores que representarán a España en la cita europea, y es que el base español tiene claro el nivel que poseen los jugadores.

"Es un equipo con algunos jugadores diferentes, ni mejores ni peores, sino diferentes, lo que hace que sea un equipo muy sólido"

Acudir a visitar a sus compañeros al entrenamiento es algo que sin duda le pudo despertar las ganas de vestirse de corto y ponerse a jugar, pero Calderón no esconde que hay veces que es mejor no acercarse demasiado. "Tengo muy buenos amigos, somos una familia y por una parte me apetece mucho verlos, hablar y cenar con ellos, pero otras veces pienso lo contrario, quizás es mejor no acercarme para no sufrir, por esa envidia de no poder estar ahí, y más cuando es algo que quieres pero no puedes", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, el base extremeño de los New York Knicks tiene claro el nivel que tienen los jugadores españoles, sin obviar el gran nivel que tienen los Eurobasket. "Tenemos un muy buen equipo, a veces somos muy pesimistas en este país, pero tenemos jugadores que han competido contra los mejores de Europa. Es un equipo con algunos jugadores diferentes, ni mejores ni peores, sino diferentes, lo que hace que sea un equipo muy sólido. Los objetivos y la presión la hemos tenido siempre, ya sea en un Europeo, Mundial o un Preuropeo, y es que es cierto que es una cita importante, pero estamos acostumbrados a estos retos", concluyó.