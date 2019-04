Juan Carlos Navarro: "Me da pena no poder estar dentro de la pista"

Si bien el domingo fue José Manuel Calderón quién acudió al entrenamiento de la Selección Española, este lunes fue el turno de Juan Carlos Navarro, y es que el jugador del Barcelona Regal, que no puede estar presente en la concentración del combinado nacional al estar recuperándose de una lesión, no quiso desaprovechar la oportunidad de pasar a saludar a sus compañeros y amigos deseándoles suerte de cara a los compromisos previos al Eurobasket 2015.

No poder estar por lesión en la concentración de la Selección Española es algo que a Navarro le da pena, pero no esconde que en un futuro no muy lejano volverá a vestir la camiseta española. "Me da pena no poder estar dentro de la pista, pero hay que recuperarse bien para estar en un futuro. Hay bajas pero aun así hay un equipazo y se pueden hacer grandes cosas. Se mantiene un grupo importante de otros años más la gente joven que me han dicho que lo están haciendo bien. Hay un buen equipo y hay que ser optimistas de cara al Europeo", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Juan Carlos Navarro asume la importancia que tiene el Eurobasket 2015, al estar en el horizonte los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde si las lesiones se lo permiten y así lo consigue el equipo podrá estar presente. "Este año es muy importante, por eso me sabe aún peor no poder ayudarles en mucho. Hay que ir a paso a paso, sabiendo por experiencia que hemos tenido campeonatos de todos los colores, unos en los que hemos empezado bien, otros no tanto. Hay que ser regulares y creo que se puede hacer un buen papel y llegar a la final", concluyó.