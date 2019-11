Abromaitis: "Aspiro a jugar playoff pero no me marco metas"

El primer fichaje de la temporada del Iberostar Tenerife, Tim Abromaitis, ha sido presentado hoy. Este verano está siendo intenso en lo que a fichajes se refiere. A la incorporación de Tim Abromaitis se le añadió la de Davin White, Ian O`Leary y Will Hanley. Desde el club, todavía no dan por cerrada la plantilla y esperan incorporar cuanto antes a un jugador exterior.

El gerente y director deportivo del CB Canarias, Aniano Cabrera, presentó en la mañana de hoy al jugador estadounidense: "La adaptación de Tim Abromaitis ha sido muy rápida. Parece que lleva meses con nosotros por su buena integración y adaptación. Creo que la recepción que tuvimos en el aeropuerto, cuando Abromaitis llegó, hay que continuarla ahora".

Abromaitis: "He tenido muy buenas referencias sobre el club y el ambiente que hay a su alrededor"

Abromaitis comenzó, en inglés, a relatar los primeros movimientos que se habían producido para que fuera jugador de Iberostar Tenerife: "Este verano, mi agente me presentó una oferta para venir a Tenerife. Decía que no solo iba a ser beneficioso para mi carrera en el baloncesto, también iba a ser bueno para mi vida. Todo las personas con las que hablé me daban magníficas referencias sobre la organización, los entrenadores y de todo el entorno cercano al club. Solo fue cuestión de firmar y aquí estoy".

Continuó hablando sobre aspectos más específicos del equipo: "Llevo poco tiempo entrenando pero por lo que se ve tenemos buen equipo. Yo puedo aportar todo lo que tengo, mi inteligencia en la cancha y sobre todo, lo que me pida el entrenador".

Como comentaba el jugador al comienzo de la presentación, antes de llegar a Tenerife, tenía muy buenas referencias sobre el equipo y la vida en la isla. Aseguró que lo que le habían contado era cierto: "Todo lo que me habían hablado sobre el estilo de juego del equipo es cierto. Hay muchas transiciones, buena defensa, cambios de ataque a defensa rápidamente, sobre esto me habían hablado. Me gusta este estilo de juego y tengo que estar preparado para ello. Ahora estoy en proceso de adaptación. Mi forma física tiene que llegar a ese nivel".

Abromaitis: "Los cuatro jugadores nuevos somos buenos"

Sobre el nivel de conocimiento que tenía del equipo antes de llegar a Tenerife, comentó: "He visto vídeos del equipo del año pasado. Vi que tenían grandes jugadores y también me di cuenta del estilo de juego. Los huecos que han dejado jugadores como Levi Rost o Luke Sikma son muy grandes. Los cuatro jugadores nuevos somos muy buenos. Esperamos estar a la altura y hacer por lo menos un año tan bueno como el anterior".

Habló también de su posición en la cancha. Abromaitis es un jugador muy polivalente y cuenta con buenas facultades físicas. Puede alternar varias posiciones en la cancha, sobre este aspecto comentó lo siguiente: "En cualquier posición me siento cómodo, de tres o de cuatro. Todavía no hemos trabajado táctica ni partidos".

También habló sobre los objetivos que podía marcarse el equipo para la nueva temporada: "Aspiro a jugar playoff pero no me marco metas. El año pasado estuvo el equipo a punto de meterse ahí, este año somos mejores. Haremos todo lo posible por estar ahí pero hasta que no empiece la competición no podemos fijarnos metas".

Aniano Cabrera: "Buscamos un jugador de rotación, no alguien importante"

Aniano Cabrea tomó la palabra. Informó sobre la última incorporación que pretende llevar a cabo el club: "La próxima semana queremos tener a ese jugador ya aquí. Nos va ayudará a completar la plantilla. El equipo ya está hecho. Rodrigo San Miguel va mejorando de su fascitis y se incoporará al resto del grupo. Saúl Blanco va evolucionando dentro de los plazos. Con esos dos jugadores tendremos una plantilla de diez jugadores, junto con la llegada de Richotti. Buscamos por tanto un jugador que sepa que va a ser una rotación. No va a tener una importancia específica porque el equipo ya está montado. Buscamos un jugador que anote, defienda y que también entienda que cuando el equipo este montado, será un jugador más, no un jugador importante".

Mostró su satisfacción con los jugadores que se han incorporado este año nuevos al equipo. También agradeció publicamente a Luke Sikma, jugador que salió este verano del equipo con destino a Valencia, que contactara con Abromaitis para contarle a este como iba a ser su nuevo destino.

Por último, Aniano Cabrera dijo que el calendario del equipo le gustaba: "Deportivamente me gusta y como gerente del club también. Por ejemplo jugamos contra el Barcelona el día 10 de enero, en casa. Es una fecha bastante buena comercialmente hablando. También que empecemos fuera de casa, en Badalona, es algo que nos gusta".