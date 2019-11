Desmontando el teorema del cinco

El baloncesto moderno está sufriendo un proceso de cambio en el organigrama táctico habitual. El baloncesto, como todo ser viviente, tal y como dijeron Darwin y Wallace hace casi siglo y medio, se encuentra en evolución y adaptación constante, así como su funcionamiento táctico. Siendo claros, el pívot dominador ya no es necesario para formar un equipo ganador, al menos no en la mentalidad de muchos entrenadores que han cogido las riendas de franquicias recientemente. No en vano, los actuales campeones han sido el estandarte de este nuevo pensamiento crítico.

Alvin Gentry ha sido el especialista ofensivo del equipo de la bahía, uno de los grandes artífices de este exitoso modelo que, obviamente, necesita amasar mucho talento y versatilidad para su funcionamiento. Ahora, cogerá las riendas de los Pelicans, un equipo creado de manera diferente a los Warriors en los que era asistente, con Anthony Davis portando el estandarte. Un hombre innovador que sabe de qué va el deporte de la canasta, se esperan grandes cosas de su mentalidad.

El base anotador y talentoso es lo que prolifera, sobre todo si se ha seguido la liga de verano, el espectador habrá podido observar la gran cantidad de jugadores bajitos que había en los equipos. Seth Curry es uno de los ejemplos de este auge y abuso del point guard sin sitio en la NBA, aunque tras realizar una gran liga de verano ha obtenido el ansiado contrato. Quizá, en la actualidad, la manera más dificil de encontrar hueco en la mejor liga de baloncesto del mundo sea la de siendo un base o escolta anotador.

Con Kyrie Irving y Stephen Curry liderando la nueva era del manejo excelso de balón, seguro que aporrean la mente una gran cantidad de nombres, como Jeff Teague, John Wall, Kemba Walker, Jrue Holiday, Jordan Clarkson, Damian Lillard, Mike Conley, Tony Parker (éste más curtido), Monta Ellis y un largo etc. Jugadores unos con más visión que otros, pero todos con un denominador común: enorme capacidad anotadora desde la dirección de juego. Denles un balón, ellos harán el resto de cualquiera de las maneras.

Sin una torre en el castillo

No es ninguna casualidad que, echando la vista atrás, uno se sorprenda cuando observe el panorama de la composición de los equipos que han conseguido el anillo desde la unión de la ABA y la NBA en 1976. Todas y cada una de las plantillas (salvo mínimas excepciones) que han levantado el trofeo Larry O'Brien han tenido reclutado en sus filas a un jugador que ha dominado bajo los tableros con mano de hierro. Bueno, un equipo sí. El que todo el mundo piensa, los Bulls de Michael Jordan, concretamente en su primera etapa. Esos años tuvo la inestimable ayuda de Bill Cartwright, aunque éste no superó los 6,7 rebotes en un curso. Después, se unió a su equipo Dennis Rodman, sabida por todos su especialidad en la pista. Además, si no se considera a Chris Bosh como interior, los Heat bicampeones de 2012 y 2013 serían el otro precedente.

En riguroso orden: Dave Cowens con los Celtics del 76 (recién creada la liga), Bill Walton en los Blazers del 77, Kareem Abdul-Jabbar y Robert Parish por un lado y por otro, repartiéndose los 80's desde Boston a California, con la incursión en 1983 de Moses Malone y sus Sixers (barrieron 4-0 a los Lakers). Bill Laimbeer, Rick Mahorn y los Bad Boys en 1989 y 90, el inciso de Michael Jordan y sus Bulls, con Hakeem Olajuwon entrando en la historia en los dos años de béisbol de Jordan (el Clutch Team de los Rockets en 1994 y 1995).

Tras el segundo Three peat de los Bulls, ya con Dennis Rodman (1996-1997-1998), llegó el Almirante David Robinson al Olimpo, bajo las órdenes de Popovich en el 99, con Tim Duncan recogiendo su cetro en los próximos anillos tejanos. La irrupción de uno de los mejores de la historia, Shaquille O'Neal y sus 727 dobles-dobles, con tres anillos consecutivos a principios de siglo ('00, '01, '02), Ben Wallace en 2004 y Kevin Garnett en 2008, con el Big Three de los Celtics junto a Ray Allen y Paul Pierce. Pau Gasol y su doblete en 2009 y 2010, Tyson Chandler en 2011 y así se termina el ciclo vital del pívot, con los Spurs de 2014, sin contar a los Miami Heat del otro Big Three, en los años 2012 y 2013.

El cambio

En 2015 llegó un señor a los banquillos, precisamente ex-compañero de Air Jordan en su etapa de jugador, base especialista en la larga distancia, para desmontar la historia. Tenía en su equipo a Andrew Bogut, jugador que podría ser interesante para el rendimiento colectivo, sobre todo por ese pensamiento generado de manera inconsciente en toda mente del amante del baloncesto: "necesita un pívot que arrope tanto talento exterior". Pues bien, llegado el momento de la verdad, no hizo falta. Steve Kerr, quizá suene osado, incluso abrupto, ha cambiado el baloncesto.

Y no tomó la decisión a mitad de temporada, después de hacer prácticas en partidos de temporada regular. Tampoco fue algo alocado, sin base. Simplemente confió en una generación de jugadores que marcará el ritmo en los años venideros. El talento ofensivo y el espectáculo desbordado ganaron a LeBron James (y poco más). Un triple, otro, otro, otro, rebote ofensivo de un Draymond Green que pegó un puñetazo sobre la mesa, balón fuera y triple sobre la bocina... Stephen Curry, Klay Thompson, Shaun Livingston, Leandro Barbosa, el MVP Iguodala, Harrison Barnes, el propio Green... ninguno de ellos supera los dos metros y tres centímetros.

Una insolencia que pudo costar cara, que fue considerada una temeridad, pero que, como decisión, a buen seguro no se tomó a la ligera. Se hizo justo en el momento adecuado, cuando inexplicablemente (el efecto LeBron) se encontraron 1-2 en las Finales, sin llegar a ese nivel que había encandilado al ORACLE Arena durante todo el año. Quizá sea una barrera destruida, quién sabe si será la única vez que lo veamos. Cierto es que su candidatura a la historia está presentada, mamando del estilo Popovich del colectivo por encima del individual... Cuando hay mucho individual.

No quiere decir (ni mucho menos) que la figura del pívot dominante vaya a desaparecer. Van a seguir naciendo seres humanos cuyo desarrollo vertiginoso les propicie una altura de 2,15, que irán directos a una universidad como Kentucky, Duke, Louisville y demás, donde se convertirán en titanes para dar el salto a la élite. Ya este año han llegado dos chicos que quieren hacerse desde ya un nombre (Jahlil Okafor y Karl-Anthony Towns), con algún tapado en esa posición que puede dar mucho que hablar, como es el caso de Myles Turner.

Prueba de que no abundan los centers se encuentra en lo codiciados que están en el mercado. Pocos equipos cuentan con esta posición cubierta por alguien de garantías, no con la misma suerte que los Warriors de poder cubrirse desde fuera. Algunos han buscado la importación de gigantes, como los Jazz y los Spurs (Tibor Pleiss y Boban Marjanovic, respectivamente). Anthony Davis, Brook López, DeAndre Jordan, Marc y Pau Gasol, Dwight Howard, Nikola Vucevic, Enes Kanter, Anderson Varejao, Andre Drummond, Rudy Gobert... Se demanda rebote, mientras unos pocos privilegiados, se ríen a 6,75 metros con un anillo en su dedo...