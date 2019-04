España - Islandia: sin margen de error

Ya ha pasado más de la mitad de la primera ronda y España sigue en la lucha por clasificarse para la siguiente ronda después de perder dos partidos. El equipo dirigido por Sergio Scariolo después de perder contra Italia en el día de ayer por 98-105, busca encontrar la senda de la victoria y afianzarse en un puesto que le de el pase en este grupo B. La última jornada ante Alemania decidirá el futuro de la selección en este Eurobasket.

Por su parte Islandia, la cenicienta del grupo B llega al partido con la misma ilusión que en la primera jornada. Los islandeses son un gran bloque, un equipo en el que juegan todos a una y que no especulan en ningún momento. Equipo atrevido, sin vergüenza, descarado y que suplen su falta de calidad con muchas ganas e ilusión. Solo el trabajo juntos les ha llevado hasta aquí, y por eso el trabajo diario se basa en las mismas tareas, no cambiar aquello que antes ha funcionado.

Asegurar el partido y el pase a la siguiente ronda

Llegados a este punto del torneo, es indiscutible que los equipo miran la posición que ocupan y hacen cábalas del rival que tendrán en la siguiente fase. España se enfrentará a un rival encuadrado en el grupo A, y que con probabilidad estará entre Francia, Israel o Polonia debido a las dos derrotas cosechadas. El equipo al que se enfrentan es el más flojo, en cuanto a calidad, del grupo con diferencia. Un equipo que disputa por primera vez en su historia un torneo europeo y que ha conseguido ilusionar y movilizar a un grupo considerable de aficionados hasta Berlín.

España no puede perder ningún partido más para poder pasar de ronda

La selección española no puede permitirse caer contra Islandia, simplemente no se contempla esta opción si no quiere ver complicado su pase a dieciseisavos de final. Se están jugando más que un partido, se juegan una posición y un rival más o menos asequible en la medida de lo posible ya que a estas alturas no hay rival fácil.

Ante Italia, la selección española consiguió dominar el marcador en la primera parte pero las estrellas italianas hicieron caer al combinado español. En un partido a cara de perro, al equipo le falto intensidad y acierto desde la línea de tres como el día de Serbia. Una victoria frente a los islandeses, casi asegura el pase de España a la siguiente ronda (en función del resto de partidos) y por tanto, ante Alemania, se podrá jugar pensando en otras cosas y no con la presión de ganar para pasar. Sergi Llull declaraba después del partido no haber bajado el culo en defensa y Sergio Rodríguez analizó que la defensa realizada ante Italia no fue la correcta ni la mejor y por eso se cuajó la derrota. Por su parte, Felipe Reyes dice no acabarse el mundo con este partido pero que es un duro revés para el equipo. El técnico Sergio Scariolo valoró como letal el acierto del conjunto italiano frente a España como principal motivo de la derrota.

Islandia sigue cumpliendo su sueño

La selección islandesa sigue cumpliendo su sueño pero no ha venido de turismo a Berlín. Aunque todos la daban como el rival fácil del grupo, quitando la derrota ante Serbia, el resto de partidos los ha peleado y solo la falta de experiencia y las malas decisiones al final de último cuarto hicieron no ganar ninguno de los dos primeros partidos. Es un equipo donde todos sus jugadores a excepción de dos, juegan en ligas minoritarias como la sueca o la islandesa, ligas donde la calidad nada tiene que ver con las mejores ligas de Europa.

En el día de ayer cayó ante la todopoderosa Serbia en un partido que dieron la cara hasta la media parte. A partir del descanso, el equipo se vio sobrepasado por la calidad y el juego de los serbios llegando a perder por rentas de más de treinta puntos en algún momento del partido. El técnico Craig Pedersen cuenta con todos sus efectivos, aunque en el día de ayer, su jugador estrella (Stefansson), no jugó todos los minutos que estamos acostumbrados a verle en pista. Se desconoce si sufre algún tipo de molestia o lesión.

Pau Gasol no basta

Pau Gasol no es suficiente en este equipo para ganar los partidos. El pívot de Chicago Bulls hizo un partido magistral contra Italia pero fue el único que en ataque, consiguió perforar el aro de manera temible. Al equipo le faltan ideas en ataque y saber leer el juego del rival para poder jugar de manera más fluida y conseguir puntos de manera más fácil. El acierto desde la línea de tres no es la mejor y eso daña al equipo en cuanto a confianza.

El equipo necesita la aportación de todos sus jugadores en su faceta más anotadora y defensiva, sin eso, será complicado el éxito

La selección necesita que algunos jugadores veteranos como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez tomen responsabilidad y comiencen a aportar más puntos en pista. Esto le dará al equipo confianza y provocará un mejor juego en la pista. Destacar el papel de Pau Ribas y Willy Hernangómez con un papel notable en pista en los minutos que están disputados los dos debutantes.

Al ritmo de Stefansson y Pálsson

Jon Stefansson es un viejo conocido de la Liga Endesa y es que este jugador ha estado en las filas del Valencia Basket, Granada, CAI y esta última temporada en el Unicaja de Málaga. El jugador actualmente se encuentra sin contrato, probablemente a la espera de su papel en este torneo. Stefansson lleva 12,3 puntos, 1 rebote y 5 asistencias de media en tres partidos disputados. Sin duda, es el alma de este equipo y el que asume las responsabilidades, a veces un poco precipitadas de cara al aro.

Haukur Pálsson es otro de los referentes del equipo, también con pasado en España cuando estuvo en las filas del Manresa y este último año en Laboral Kutxa Baskonia hasta que abandonó el club en Mayo. Sus números en este torneo son de 10,7 puntos, 3 rebotes y 2,3 asistencias por partido.