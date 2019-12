Sergio Scariolo: "Los 27.000 franceses en contra pueden ser una gran motivación"

Penúltima ronda del Eurobasket 2015 para la Selección Española, ya no hay vuelta atrás en la competición europea, y es que el combinado nacional batallará este mismo jueves, no solo por un billete para la final, sino para obtener el pase directo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Scariolo tiene claro que es un partido a todo o nada, no olvidándose de los grandes jugadores galos como Tony Parker, Boris Diaw o Nico Batum, pero el técnico italiano tiene total confianza en sus jugadores, para cuajar un gran partido tanto en el partido ofensivo como defensivo, y lo más importante, lograr la victoria.

"Técnicamente tengo bastante claro porque se perdió el año pasado ante Francia, de hecho lo vi en directo el encuentro"

Después de una auténtica batalla física frente a Grecia, Sergio Scariolo ve la recuperación como un factor clave para prepararse de cara al choque ante Francia. "El partido ante Grecia conllevó un esfuerzo físico y mental, la recuperación es el primer paso, por otro lado el hecho de tener que ganar los partidos superando escollos, nos va fortaleciendo, pero a nivel físico se va notando esa carga. Queremos competir ante cualquier rival, en cualquier cancha. La frase de Pau Gasol es muy seria, la clave es prepararnos, en eso Pau es un ejemplo, es muy importante como en anteriores partidos, llegar con un plan sólido y un nivel de concentración alto para llevarlo a cabo el plan con el mínimo número de errores", comentó ante los medios de comunicación.

Algo que tiene totalmente claro el técnico italiano es porque se perdió el año pasado, pero no le da mayor importancia ya que las plantillas son totalmente diferentes. "Técnicamente tengo bastante claro porque se perdió el año pasado ante Francia, de hecho lo vi en directo el encuentro. Los dos equipos son muy diferentes, los protagonistas no son los mismos al igual que las situaciones anímicas. Fue muy diferente de digerir las victorias y las derrotas, sinceramente no me parece buena idea mirar al pasado, sobre todo por las grandes diferencias existentes en las dos plantillas, hay jugadores que coinciden, ellos tendrán sus recuerdos y experiencia de ese partido", afirmó.

Controlar el aspecto táctico es algo importante según avanza la competición, aunque Scariolo no esconde que la gran responsabilidad terminar recayendo en los propios jugadores a la hora de saltar a la cancha. "Conforme sube el nivel del rival es obvio que todos los aspectos son importantes, el táctico lo es, pero para nosotros como entrenadores no es complicado proponer un plan de partido solvente, lo complicado lo tienen los jugadores, que deben mantener un alto nivel de concentración para acertar en todas las situaciones, algo que es decisivo. El tema de los rebotes es muy importante en los partidos, ante Francia lo será porque es un rival muy físico", explicó.

"No veo el partido como una suma de enfrentamientos individuales, creo que jugarán dos equipos y cuanto más equipos sean, más oportunidades de ganar tendrán"

Toda Francia estará en contra de España, llenando todos y cada uno de los asientos de la cancha, pero Scariolo asume que esa presión los jugadores podrán digerirla de distina manera. "Nuestra obligación es competir, confío en que los colegiados puedan llevar a cabo una tarea seria y consistente, para nada influenciada por lo que es el ambiente de alrededor, de cara a los jugadores obviamente será una gran motivación para Francia, puede que lo sea para nosotros. Los minutos finales de un partido igualado hay jugadores que se vienen arriba, y otros que sienten la presión, el año pasado tenemos un ejemplo doloroso bastante cerca, nunca va a ser un problema para el equipo de casa, otra cosa será en un último cuarto igualado", confirmado.

Para terminar, Sergio Scariolo no se fija en un solo jugador de Francia, y es que asume que tienen nueve o diez jugadores que rinden a un gran nivel. "No veo el partido como una suma de enfrentamientos individuales, creo que jugarán dos equipos y cuanto más equipos sean, más oportunidades de ganar tendrán, es un bonito enfrentamiento el que tengan Gasol y Gobert, pero no será la clave. Ambos equipos tienen que plantearse un encuentro global, ante un rival armado y fuerte. Tengo una gran admiración y relación cordial con Tony Parker, hace unos meses estuve en su casa comiendo, me gusta mucho como persona y jugador, pero tampoco lo reduciría a un España contra Parker, jugar con Diaw es como tener dos bases en cancha, Nando de Colo está en un gran momento de forma, son nueve o diez jugadores primer nivel mundial", concluyó.