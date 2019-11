Nash recibió ofertas de Lakers y Suns para formar parte de su 'staff técnico'

Steve Nash es una leyenda del baloncesto. Durante su etapa como playmaker en Phoenix Suns ganó dos premios MVP consecutivos (2005, 2006), tras haber pasado por Dallas y haber formado una gran dupla con Dirk Nowitzki. Hace 3 años, se unió a Los Angeles Lakers junto a Dwight Howard para complementar a Pau Gasol, Kobe Bryant y Metta World Peace, pero aún siendo parte de un quinteto de ese calibre, la suerte le volvió a esquivar en su última cruzada por el anillo.

Es por eso que cuando se le presentó la oportunidad de formar parte de los actuales Warriors, aunque ya no aporte en cancha, no se lo pensó y aceptó el puesto que su buen amigo Steve Kerr le ofreció en el staff técnico de los de San Francisco, ya que además de la multitud de conocimientos que puede aportar a los jugadores del Oracle Arena, es una oportunidad de saldar su deuda con el campeonato de la NBA. Seguramente a todo el mundo le hubiese gustado ver como Nash lo ganaba como jugador, pero no ha podido ser, y hace bien en no desaprovechar su oportunidad de recibir este reconocimiento aportando en los intangibles.

La polémica viene cuando Marc J. Spears, periodista de Yahoo!Sports, anunciaba vía Twitter que tanto Phoenix Suns, el que se podría decir que es el equipo de su vida, como Lakers, el último equipo en el que militó como jugador, le habían ofrecido trabajos similares en cada equipo, respectivamente, y que Nash había deshechado ambas propuestas por la ambición de poder ganar un anillo y trabajar con Stephen Curry.

El mismo Nash, respondía dicho tweet especificando que es verdad que ambas ofertas le llegaron, pero las dos se le presentaron tras haber llegado a un acuerdo verbal con los Warriors. Parece ser que Nash es un hombre de fiar y no rompió un acuerdo verbal por la nostalgia de volver a Arizona o de intentar ayudar a mejorar a algún compañero suyo de la pasada campaña, como podría haber sido el caso de Jordan Clarkson.

Respecto a lo que el mismo Steve Nash piensa que puede aportarle a Stephen Curry, el canadiense bromeó, dando a entender que no es fácil encontrar facetas que mejorar al vigente MVP. "¿Con la colada?", respondió entre risas el ex de Santa Clara a la pregunta de en qué podría ayudarle. "No lo sé. Como le dije a Steph (Curry), tiene tanta habilidad que, aunque trabajemos juntos, no sé cuánto le puedo ayudar sobre la cancha. Pero en sesiones de vídeo y hablando puede que sea capaz de ayudarle con ciertas situaciones. Tiene un talento increíble. Espero poder aprender tanto de él como él de mí", concluyó el canadiense.