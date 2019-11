Kobe Bryant quiere acabar su carrera en los Lakers

Kobe Bryant reapareció ante las cámaras en el 'Media Day' de Los Angeles Lakers después de un largo verano en el que se ha recuperado exitosamente de la lesión en el hombro. En su vigésima aparición ante los medios en vísperas del inicio de la pretemporada, el cinco veces campeón de la NBA hizo un amplio repaso a los temas de actualidad que rodean a la franquicia angelina. Sin embargo, el asunto que monopolizó la entrevista y por el que será preguntado durante toda la temporada fue el de su posible retirada.

Kobe se sinceró, explicando que la decisión no estaba tomada y que tampoco sabía qué motivos le llevarían a retirarse o no al finalizar esta próxima campaña: "Si es la última, lo será. Pero si no lo es, estaré preparado para la próxima temporada. No quiero pensar demasiado en ello, tengo muchas otras cosas en las que pensar".

El escolta de Philadelphia salió al paso de las declaraciones de su exentrenador en los Lakers, Phil Jackson, quien dijo que esta "no iba a ser la última temporada de Bryant en la NBA, pero sí su última con los Lakers". El '24' se mostró respetuoso con las afirmaciones del presidente de los Knicks, diciendo que era "solo una opinión", aunque fuera la del entrenador con el que había compartido tantos éxitos.

Sin embargo, lo que parece tener claro Kobe es dónde finalizar su larga carrera. "Soy un 'laker'", confesó. "Muchos jugadores quieren cambiar de equipo para luchar por el título. Yo soy un 'laker', para bien o para mal. Soy un 'laker', tío...¿cuántas veces tengo que decirlo?Amigo, mi sangre es oro y púrpura", acabó manifestando el escolta.

Bryant insistió en que no había tomado aún ninguna decisión al respecto: "Honestamente, no lo sé", respondió al ser preguntado por qué factores podrían motivarle a retirarse. "¿Cómo saben realmente los jugadores cuándo es el momento de colgar las botas? Todos responden con tópicos: relax, golf, pasar tiempo con la familia, cosas así. Pero, realmente, ¿cómo realmente saben el momento exacto? Yo no lo sé. Voy a tener la respuesta cuando llegue ese momento para mí".

La "mamba" reconoció haber hablado con otras estrellas de la retirada. Por ejemplo, confesó haberlo comentado con Derek Jeter, exjugador de los New York Yankees de la MLB: "Derek y yo hemos hablado varias veces, inicialmente sobre negocios y también sobre la retirada y cómo fue su último año. Él y yo no podemos ser más distintos en cuanto a personalidad. Fue divertido saber qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de dejarlo”.

Kobe también repasó la actualidad de los angelinos, marcada por el fichaje de Metta World Peace. Del alero, que regresa dos años después a la franquicia, destacó su motivación y su buen estado de forma y lo que puede aportar al equipo. "Es uno de los jugadores defensivos más inteligentes con los que he jugado y contra los que he jugado. Será bueno para los muchachos tenerlo aquí”, manifestó Bryant.

Además, el '24' de los Lakers valoró otras incorporaciones al equipo como D'Angelo Russell: "Tiene buena cabeza. Tiene mucha ambición y quiere ser grande. Mi responsabilidad es ayudarlo a que no pierda de vista lo más importante, que es el juego. Eso es el corazón de todo".

Por otra parte, Kobe fue preguntado sobre el rol que desempeñará en el equipo, después de dos temporadas en las que solo ha podido disputar 41 partidos. "Mi filosofía siempre ha sido: da lo que te pidan, trata de ser lo mejor posible, sin importar el rol. En cuanto a si anotaré más o si asistiré más, eso dependerá de la identidad del equipo”, dijo el de Philadelphia.

Russell, con ganas de empezar

Kobe no fue el único protagonista del 'Media Day' de los Lakers. Si el escolta afrontaba su vigésima jornada con los medios antes de la pretemporada, el que se estrenaba era el joven D'Angelo Russell, número dos del pasado draft. El ex de la Universidad Ohio State se mostró ansioso por mostrar sus progresos desde la Summer League después de todo un verano metido en el gimnasio y en la cancha. "Estoy ansioso por ser mejor. Es lo único que me preocupa", dijo el joven base.

Con el dorsal 37, el mismo con el que se proclamó campeón en 2010, regresa a los Lakers Metta World Peace tras su paso por los Knicks, China e Italia. El controvertido alero vuelve con la ilusión de reencontrarse con Bryant y asumiendo su rol de mentor de los jóvenes: "Es lo que se supone que tienes que hacer cuando te haces mayor, ayudarles a que tengan una exitosa carrera". Por ejemplo, World Peace habló del 'sophomore' Julius Randle, con el que ha estado trabajando últimamente y del que destaca su "tremendo potencial".

James Worthy se une al cuerpo técnico

Los Lakers anunciaban este lunes durante el 'Media Day' la incorporación del exjugador al 'staff' del entrenador Byron Scott, con el que compartió vestuario durante los años del 'Showtime'. Worthy tendrá un rol secundario como "consultor". Trabajará con los jugadores de forma individual tanto en pretemporada como durante el curso aunque mantendrá su empleo como comentarista televisivo.