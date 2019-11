Blanco: "Quiero dejar mi lesión en el pasado. Ahora miro hacia adelante"

Uno de los tres capitanes del Iberostar Tenerife 2015/16 atendió a los medios de comunicación en el 'Media Day' que el club lagunero tenía fijado para este miércoles, 30 de septiembre. El alero asturiano del Canarias, Saúl Blanco, no comenzará la temporada regular con el resto de compañeros el próximo 10 de octubre, en Badalona ante el Joventut. El jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una dura lesión en el brazo al final de la pasada campaña, en un partido ante el Montakit Fuenlabrada.

Blanco: "No he podido hacer absolutamente nada de deporte. Ha sido muy duro"

Blanco comenzaba sus declaraciones contando con mucha tranquilidad su proceso de recuperación: "Ya ha pasado lo peor, los tres meses de verano con el brazo inmovilizado. Han sido meses muy duros pero ahora estoy bastante bien. Ya estoy empezando a hacer cosas con el balón, también comienzo a tirar, esta semana también botaré con la mano izquierda. Ahora viene la parte divertida. Puedo tocar balón y estar en cancha. Ya no es todo preparación física y rehabilitación, ahora puedo sumar todas estas cosas. Tengo ganas de que pase el tiempo y de que pueda estar a tope para ponerme ya la camiseta".

Continuó relatando lo que había sentido durante estos duros meses y agradeciento a sus seres queridos la ayuda prestada: "Han sido meses muy largos. No he podido hacer nada de deporte, absolutamente. Ha sido duro por eso. Tenía que esperar a que el hueso se consilidara bien y que todo estuviese fantástico para ya empezar a trotar. Desde hace cosa de tres semanas he incoporado el balón a los entrenamientos. Ha sido un verano complicado y tengo que agradecer a mi familia y a mi novia que siempre han estado ahí conmigo en todo momento, me han sufrido".

Blanco: "Mi familia y mi novia han estado conmigo siempre"

A pesar de la dureza con la sonaban sus palabras, Saúl Blanco transmitió optimisto al final: "Sentí soledad los primeros días. Tenía que mentalizarme de que iba a ser una lesión larga y que la recuperación iba a ser complicada. Todo eso ya pasó y ahora solo queda ponerse en forma. Ya tengo la movilidad prácticamente recuperada y tengo que empezar a tener buenas sensaciones".

Sobre la situación en la se produjo su grave lesión, Blanco comentó lo siguiente continuando con su mensaje optimista: "Vi la jugada unas cuantas veces el día después. Quería ver si había sido intencionado o no. Me quedé tranquilo. La tenía guardada en el teléfono pero ya la he borrado, quiero que se quede en el pasado. Ahora miro hacia adelante".

Saúl Blanco: "Ahora miro hacia adelante"

Preguntado por una posible fecha para su regreso, dijo: "Todavía no puedo decir una fecha exacta porque no lo sé. Yo creo que ni los médicos saben todavía por eso no nos hemos marcado ningún objetivo. El hueso está bien, consolidado. Las placas están fantásticas y ahora solo queda ir recuperando las sensaciones. Me voy poniendo en forma y seguro que será duro. Los primeros días serán bonitos porque tendrá mucha ilusión y ganas de volver a jugar. Luego sé que me costará. El equipo estará en buena forma y yo tendré que incorporarme".

Analizó el equipo que presenta este Iberostar Tenerife 2015/16: "Ha habido muchos cambios. Deportivamente no puedo decir mucho, estoy aparte del grupo, en el gimnasio o en la enfermería. Personalmente, los cinco fichajes se han integrado muy bien. Son gente increíble. El grupo humano que hay en vestuario es difícil de mejorar. Deportivamente ya veremos porque no es solo cosa de nosotros. Hay que ver como están los rivales. Todavía queda mucho para mejorar e incluir cosas nuevas".

Sobre la filosofía de juego del equipo para la temporada 2015/16, Saúl se mostró muy seguro: "Creo que vamos seguir jugando de la misma manera. Un juego alegre y vistoso. La gente se lo pasará bien. Tenemos jugadores muy polivalentes".