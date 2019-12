Dwight Howard: "Estoy centrado en ganar el campeonato"

Será su tercera temporada en Houston y Dwight Howard está más seguro que nunca de la decisión de venir al conjunto tejano. El pívot de 2,11 metros cumple su 30 aniversario en diciembre y seguramente será agente libre en julio de 2016. Los Rockets quieren mantenerlo como uno de sus pilares fundamentales en esta búsqueda de traer el campeonato a Houston.

"A nivel profesional, cuando vine a los Rockets solo estaba pensando en estar a un buen sitio donde pudiera rendir bien físicamente y creo que lo he hecho", decía Howard. "Personalmente estos dos últimos años aquí han sido muy satisfactorios, ya que me han permitido jugar solo a baloncesto y no tener otros asuntos en la cabeza en los que estar pensando".

Con "otros asuntos" Howard se refiere a los problemas que tubo en Los Angeles Lakers la temporada 2012-2013 donde le llamaban "Dwightmare". En verano de 2012, el pívot ocho veces All-Star decidió dejar Orlando Magic y convertirse en agente libre. Los Rockets mantuvieron contactos con el jugador y la franquicia de Florida, pero él decidió irse a Los Angeles para jugar junto a Kobe Bryant, una de las razones por las que un año después -en 2013- se marchara a Houston para empezar una nueva etapa de su carrera.

"Creo que me dejé llevar por todo lo que pasaba a mi alrededor, y era algo de lo que tenía que alejarme", explicaba Howard de su etapa en los Lakers. "Todos los rumores, todos los incidentes que realmente nunca ocurrieron o no ocurrieron de la manera que esperaba, todo lo que podía distraerme. Alejarme de todo esto me ha ido genial", añadía.

"Des de que estoy en Houston he podido ser quién realmente soy, tanto dentro como fuera de la pista".

"Jugar aquí en Houston ha sido encontrar una motivo para solo jugar a baloncesto y disfrutar, y no verlo solo como 'Oh no, si me equivoco voy a salir en televisión'. Venir aquí me he apartado de todo esto y me ha ayudado a ser quién soy", comentaba Howard de su etapa en Houston. "Cuando tomas una decisión como la que tomé de venir a Houston, estás tomando un riesgo, ya que nunca sabrás si hay otra opción realmente mejor. Pero creo que he acertado, ya que des de que estoy aquí he podido ser quién realmente soy. No solo como jugador de baloncesto, también en la comunidad, en la organización, en el vestuario, y no dejando que lo que se dice afecte la manera en que trato a mis compañeros, a los seguidores o a los entrenadores",

Los Rockets tienen la intención de mantener a Howard junto al candidato al MVP de la temporada pasada James Harden de cara a la campaña 2016-17. El pívot va a ser agente libre el próximo verano, pero de momento no quiere hablar de este tema: "Mi único interés es jugar esta temporada y conseguir el campeonato. El año pasado llegamos donde nadie se esperaba, por lo que esto nos mostró que realmente podemos".

Con los 30 años a la vuelta de la esquina y 11 temporadas en la NBA, Howard se ve jugando una década más en la mejor liga del mundo.