Guía VAVEL NBA 2015/16: Sacramento Kings, la hora del cambio

La pasada campaña no empezó mal para los Kings. Bajo las órdenes de Mike Malone los californianos empezaron el ejercicio sumando un importante número de victorias, pero debido a la lesión de DeMarcus Cousins entre otros factores, esta racha de triunfos cayó en picado. Debido a esto, el dueño de la franquicia, Vivek Ranadivé decidió despedir a Malone y darle las riendas del equipo a Tyrone Corbin, pero unos partidos después decidió contratar a George Karl, quién no consiguió que el equipo mejorara bajo su mando. Cierto es que la plantilla tampoco acompañaba a conseguir un buen récord, pero además los rumores de la mala relación de Karl con DeMarcus Cousins, así como los cantos de sirena de traspaso que rodeaban a este último, fomentaban la mala sintonía del equipo.

La mala racha de Sacramento no se resume a los tres entrenadores que manejaron el equipo la pasada temporada. Los de la capital de California no visitan los playoffs desde hace 9 años, cuando Peja Stojakovic, Ron Artest o Mike Bibby hacían las delicias del respetable. Para terminar con esta mala racha, Vivek Ranadivé y otros empresarios compraron el equipo para intentar cambiar el rumbo de una de las franquicias más antiguas de la NBA. Más tarde históricos jugadores como Shaquille O'Neal o Vlade Divac, actual jefe de operaciones de los Kings, se unieron al proyecto del empresario indio, pero de momento los resultados siguen sin llegar, pese a que a cada año que pasa DeMarcus Cousins va asentándose cada vez más en la élite de la liga.

Pero una flor no hace primavera, y durante esta travesía en el desierto, los de Sacramento no han sido capaces de rodear a su estrella con complementos de calidad, salvando a Rudy Gay y Ben McLemore. Los Kings no han sido capaces de atraer a grandes jugadores en las últimas agencias libres, y a eso se le deben sumar nefastas elecciones de draft como Thomas Robinson o Nik Stauskas. Sin un equipo realmente competitivo, un pívot all-star no sirve de nada por muchos rebotes que coja y aunque domine la pintura, especialmente en el salvaje Oeste, la conferencia más competitiva de la actual NBA. Este año el objetivo de los Kings es colarse en una de las últimas plazas para la postemporada en el Oeste, y para eso se han hecho con interesantes piezas entre los agentes libres del pasado verano.

Plantilla

Posible quinteto titular: Rajon Rondo, Ben McLemore, Rudy Gay, DeMarcus Cousins, Willie Cauley-Stein

Dorsal Jugador Posición Nacionalidad 00 Willie Cauley-Stein Pívot Estados Unidos 3 Marco Belinelli Escolta Italia 5 James Anderson Escolta Estados Unidos 7 Darren Collison Base Estados Unidos 8 Rudy Gay Alero Estados Unidos 9 Rajon Rondo Base Estados Unidos 13 Quincy Acy Ala-pívot Estados Unidos 15 DeMarcus Cousins Pívot Estados Unidos 18 Omri Casspi Alero Israel 23 Ben McLemore Escolta Estados Unidos 25 Eric Moreland Ala-pívot Estados Unidos 26 Duje Dukan Alero Croacia 30 Seth Curry Escolta Estados Unidos 31 Caron Butler Alero Estados Unidos 32 David Stockton Base Estados Unidos 41 Kosta Koufos Pívot Grecia

*David Stockton fue cortado el 23/10/2015.

Nuevas caras en Sac-Town

Para conseguir que los Kings vuelvan a competir después de la regular season, la directiva del equipo, liderada por el que fuera pívot del equipo a principios de la década pasada, Vlade Divac, consiguió convencer a interesantes jugadores que pueden suponer un salto de calidad. En primer lugar, Sacramento necesitaba a un base de renombre que llevara la batuta del equipo y marcara las jugadas, para así jugar un baloncesto mucho más fluido. El objetivo era claro, y ya sonaba desde antes del inicio del mercado veraniego, nada más y nada menos que Rajon Rondo. El de Kentucky viene de una nefasta media temporada en Dallas, donde no cumplió las expectativas generadas a su alrededor, y por desgracia, su traspaso a Texas hizo ir a peor a los Mavericks y provocó que su valor de mercado descendiera notablemente.

Sin embargo, eso fue una ventaja para que los Kings se fijaran en él y además pudieran conseguirlo a un precio inferior al que uno de los mejores asistentes de la mejor liga del mundo merece. El contrato acordado por Rondo y su nuevo equipo es de 10 millones de dólares por una sola temporada, para que así, si su rendimiento vuelve a ser el de su etapa en Boston, pueda aspirar a un contrato más jugoso. Pero además de Rondo, Willie Cauley-Stein llegó a través del draft, gracias a la elección número seis que Sacramento poseía. Cauley-Stein llega a la capital californiana para formar pareja con Cousins en la pintura, para ayudar a suplir las carencias defensivas de este, pues en su etapa universitaria demostró ser un especialista en este apartado.

Por si esto no fuera suficiente, el toque europeo ha cubierto dos plazas en la plantilla de los Kings. Marco Belinelli llega desde San Antonio como un reputado triplista y cómo alguien totalmente capacitado para asumir el rol de sexto hombre, una figura ausente en Sacramento estos últimos años. Además, uno de los mejores pívots suplentes de la liga, Kosta Koufos ha aterrizado en Sac-town para que Boogie Cousins pueda tener un relevo de nivel mientras no este en pista, algo realmente necesario para las aspiraciones del equipo, que hasta el momento, se encontraba descabezado cuando DMC reposa.

Movimientos

Altas Bajas Quincy Acy (New York Knicks) Carl Landry (Philadelphia 76ers) James Anderson (Zalgiris Kaunas) Jason Thompson (Golden State Warriors) Marco Belinelli (San Antonio Spurs) Ray McCallum (San Antonio Spurs) Caron Butler (Detroit Pistons) Derrick Williams (New York Knicks) Willie Cauley-Stein (Draft) Ryan Hollins (Agencia libre) Seth Curry (Phoenix Suns) Andre Miller (Minnesota Timberwolves) Duje Dukan Nik Stauskas (Philadelphia 76ers) Kosta Koufos (Memphis Grizzlies) Reggie Evans (Agencia libre) Rajon Rondo (Dallas Mavericks)

DeMarcus Cousins, ¿un verdadero líder?

DeMarcus Cousins lleva siendo el jugador franquicia de los Kings prácticamente desde su llegada a la liga en 2010. Pese a que su rendimiento deportivo ha sido sorprendente y ha impresionado a todo el panorama del baloncesto actual. El problema de Cousins es su actitud, sus problemas para seguir órdenes y su fuerte carácter. Todos estos defectos del de Alabama se han ido puliendo, especialmente en estos dos últimos años, y eso sin duda ha ayudado a su evolución como persona y como jugador, además de haberle permitido jugar el último All-Star y haber formado parte del Team USA que conquistó el pasado Mundobasket de 2014 en España.

Pero las sombras de rebeldía de Cousins volvieron a salir a la luz con George Karl. Los rumores de traspaso que le relacionaban con equipos como Celtics o Knicks le hicieron pensar que Karl le quería fuera de Sacramento, pues además la prensa comentaba que la relación entre ambos era terrible. Puede que así fuera, pero quizás Karl tuvo que ceder, ya que la front-office de la capital californiana tiene plena confianza en su pívot titular. En la imagen de abajo se muestra una captura de pantalla de un tweet de Cousins en el que a través de emoticonos hace referencia al dicho estadounidense que dice así: "When the grass is cut, the snakes will show." Cabe destacar que otros ex-pupilos de George Karl, como Carmelo Anthony, JR Smith o Andre Iguodala pusieron tweets similares cuando estaban bajo sus órdenes.

Cousins, junto a Anthony Davis y Andre Drummond, es uno de los pívots jóvenes más determinantes de hoy en día. Tan sólo tiene 25 años y prácicamente en todas las temporadas que lleva en la mejor liga del mundo, ha promediado un doble-doble por partido. El pasado año sus credenciales por encuentro fueron de 24.1 puntos, 12.7 rebotes y 3.6 asistencias, números de un jugador de primera clase. Esto se debe su multitud de recursos para anotar, donde prácticamente no se le resiste ningún tipo de tiro, exceptuando el triple. Pese a que eso no es esencial para un pívot, este verano ha estado trabajando en su lanzamiento exterior. Su ética de trabajo se ha vuelto impecable, y ese es el primer paso para liderar a Sacramento en su evolución para ser un equipo asentado en playoffs.

Entrenador: George Karl

Por todos es sabido que Karl es un tipo exigente y es por eso que ha tenido diferentes disputas con varios de los jugadores que ha tenido a su disposición, el último de ellos es Cousins. Si apartan sus diferencias los Kings disfrutarán de lo mejor de cada uno.

​Uniformes

Sacramento Kings

Fundación: 1923

Títulos NBA: 1 (1951)

Títulos de conferencia: 1 (1951)

Títulos de división: 5 (1950, 1952, 1979, 2002, 2003)

Pabellón: Sleep Train Arena

Últimas cinco temporadas

Temporadas Victorias Derrotas % Playoffs Entrenador 2010-2011 24 58 .293 No clasificó Paul Westphal 2011-2012 22 44 .333 No clasificó Paul Westphal 2012-2013 28 54 .341 No clasificó Mike Malone 2013-2014 28 54 .341 No clasificó Mike Malone 2014-2015 51 31 .378 No clasificó Mike Malone/Tyrone Corbin/George Karl

