Mark Cuban enciende la mecha

Mark Cuban ha comenzado fuerte esta recientemente estrenada temporada 2015-2016 en la liga de baloncesto más importante del planeta. El propietario de los Mavericks atacó a la franquicia que comanda Doc Rivers antes del choque en el Staples Center.

El polémico propietario de estos Mavs quiso rebajar el nivel del equipo angelino y quiso restar importancia al caso DeAndre Jordan negando que haya creado una rivalidad entre ambos equipos: "Mirad, los Clippers son los Clippers. Puedes cambiar a los jugadores, al propietario, pero son lo que han sido durante 30 años".

Mark Cuban, el dueño de los Mavs, incendió las redes sociales asegurando: "Me importan una mierda los Clippers"

El empresario de Pensilvania aseguró: "No odio a los Clippers. Esa es una palabra muy fuerte. No odio a nadie de Los Clippers. Me importan una mierda los Clippers. Tal vez así se explica mejor".

También tuvo palabras "Bonitas" para DeAndre Jordan, con quien dijo no haber vuelto a hablar desde el pasado 9 de julio, justo un día antes de que el pívot diese marcha atrás al acuerdo al que había llegado para incorporarse a los Mavericks: "No le he dicho ni una palabra, no he oído ni una palabra de él".

Dallas cayó en el Staples Center 104-88, tras un gran partido de Blake Griffin que firmó 26 puntos y 10 rebotes y de Jamal Crawford con 15 puntos en 17 minutos. El ya citado DeAndre Jordan solo consiguió cinco puntos pero se fue hasta las 15 capturas.

Los Mavericks volverán a la competición el domingo en el choque que tendrán que disputar ante Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. Hasta el momento, los Nowitzki, Pachulia, Evans y compañía suman una derrota, esta ante los Clippers, y un victoria, la conseguida en la jornada inaugural ante los Suns de Phoenix.