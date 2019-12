LeBron James: "Los Warriors tienen más hambre"

Molesto tras la derrota de ayer ante los Pistons el jugador franquicia de los Cavaliers de Cleveland levantó la voz para dar un toque de atención a sus compañeros pese a que el equipo está, tras las tres primeras semanas de competición disputadas, en la primera posición de la Conferencia Este con un balance de ocho victorias y tres derrotas.

El de Akron ha querido mandar la primera advertencia clara a sus compañeros tras esa derrota ante los Reggie Jackson, Andre Drummond y compañía cuando los Cavs tenían el partido más o menos controlado: "No hemos hecho nada. No hemos ganado nada. Perdimos en las Finales, esa es suficiente motivación para mí. Creo que debemos entender esto: Perdimos en las Finales, no ganamos. El equipo que nos venció (los Warriors de Stephen Curry que caminan a ritmo de récord) parece más hambriento que nosotros y no debería ser así" afirmó el ex de los Heat tras convertirse en el 19º máximo anotador de la historia en la liga de baloncesto más importante del planeta.

Pese al balance de 8-3 por parte de los Cavs, LeBron James quiere más

Con sus palabras, el '23' parece dar un toque a alguno de sus compañeros de los que él mismo dice que en ciertos momentos claves en los partidos no ve lo "suficientemente mentalizados". "No se trata de ser Iron Man sino de ser duros mentalmente y estar preparados" y añade: "No somos un muy buen equipo, es así de simple. Tenemos la capacidad para ser uno muy grande pero ahora mismo no somos buenos. No prestamos demasiada atención a los detalles. No salimos a batallar cuando debemos hacerlos. Tenemos mucho trabajo por delante”.

Por el mismo camino han ido las palabras de otro de los pesos pesados del equipo de David Blatt. Un Tristan Thompson que entona el mea culpa: "Tanto si jugamos en casa como fuera, los equipos piensan que pueden derrotarnos y eso no se puede aceptar. Tenemos que ser más duros".

Cualquiera diría, con las palabras de dos de las piedras angulares de Cleveland, que el equipo comanda la tabla en esa Conferencia Este por delante de los Bulls que podrían igualar a los primeros en caso de que esta noche logren la victoria ante los Suns.