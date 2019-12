Valencia Basket - RETAbet Gipuzkoa Basket: un reto casi imposible

El RETAbet Gipuzkoa Basket vive una situación límite en este comienzo de temporada. Si bien todavía no ha conseguido ganar ningún encuentro (seis derrotas en seis partidos) los guipuzcoanos visitan este domingo (13:00 horas) a uno de los equipos más en forma de la temporada: el Valencia Basket. Además, el encuentro se disputará en La Fonteta, lo que dificulta todavía más las opciones visitantes para conseguir la primera victoria tras haber transcurrido prácticamente dos meses de competición desde que el primer balón se lanzase hacia arriba en Gran Canaria.

Los donostiarras han pasado, probablemente, la semana más dura hasta ahora. El caer ante el Montakit Fuenlabrada (68-82) en casa ha evidenciado que algo no funciona en el conjunto de Jaume Ponsarnau, que no ha conseguido competir por la victoria en ninguno de los seis encuentros. Derrotas que han han superado todas ellas los diez puntos de desventaja y en tres ocasiones llegaron a estar por encima de los treinta tantos. Un inicio de campeonato inadmsible para un equipo que había generado expectativas mayores que la pasada temporada después de haber confeccionado, a prori, una plantilla competitiva para luchar por la permanencia y conseguirla sobre la pista esta temporada.

Situación límite en San Sebastián

La situación en la que se encuentra el club de San Sebastián es límite. No son sólo los resultados, que de por sí no invitan al optimismo, sino que las sensaciones están siendo cada vez peores. En un duelo ante un rival directo como los madrileños y que se disputaba en casa los locales no pudieron competir en el último cuarto por la victoria. El equipo no carbura y no tiene pinta de que pueda carburar en un periodo a corto plazo. El hecho de visitar La Fonteta tampoco es una buena señal, una pista prácticamente inexpugnable. Los próximos encuentros marcarán el devenir del equipo y la plantilla, que podría sufrir cambios si los resultados y las sensaciones no mejoran las próximas semanas. Mikel Motos y Pedro Llompart son baja, mientras que Andrew Lawrence y Jordi Grimau han tenido molestias durante la semana pero se espera que puedan jugar y ayudar al equipo en busca del primer triunfo de la campaña.

El Valencia Basket, en cambio, no conoce la derrota en este arranque de temporada. Ni en Liga Endesa ni en Eurocup han concedido al rival un sólo triunfo, algo que les hace ser, por el momento, el mejor equipo de la competición doméstica y el gran aspirante a derrotar el trono formado por Real Madrid y Barcelona. La semana pasada, en un duelo épico en Miribilla, los valencianos mantuvieron su condición de invicto de esta temporada tras sobrevivir a dos prórrogas ante el Dominion Bilbao Basket (104-111). Justin Hamilton, duda para el partido por una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha, fue el artífice del triunfo con 31 puntos en su casillero, una de las revelaciones de la ACB.

Aspirantes a destronar el binomio

Los hombres de Pedro Martínez han construido un bloque que aspira a ser el mejor esta temporada. Calidad en la dirección de Sam Van Rossom, una gran defensa en el exterior y una segundad unidad de lujo que acompaña, además, con una zona interior con mucha presencia y puntos. Larga y talentosa es la plantilla taronja, que a día de hoy cuenta con un tono y un nivel enorme que le hace sumar triunfo tras triunfo. Derrotó al Real Madrid fuera de casa en la primera jornada y desde el comienzo de campaña no conocen la derrota. Líderes junto al Barcelona Lassa en la tabla, no podrán contar con Bojan Dubljevic una jornada más, aunque no por ello dejan de ser un rival superior a los visitantes.

La temporada pasada el Valencia Basket fue un rodillo en su propia casa ante el Gipuzkoa Basket. Los 17 triples del equipo local dieron a los valencianos una victoria cómoda (109-86) en un encuentro que dominaron desde los primeros minutos en el marcador. El base Van Rossom, con 15 puntos desde el banquillo, fue quien se encargó de guiar a los suyos, que al descanso ya ganaban por casi veinte puntos (55-37). En un partido sin historia en la segunda mitad los taronja disfrutaron de su acierto exterior (71% y 17 triples) para sellar un triunfo que esperan repetir este mismo domingo en casa una vez más.

A pesar de ello, La Fonteta trae buenos recuerdos (dentro de lo que cabe) al RETAbet Gipuzkoa Basket. En mayo de 2012 los donostiarras estuvieron muy cerca de dar la sorpresa ante el los naranja en los Playoffs. En el duelo decisivo los de casa se llevaron el encuentro (75-67) pero los visitantes demostraron que aquel día cayó un equipo de héroes que finalizó una temporada en la que disputó la Copa del Rey y la misma fase final. Un partido que los aficionados guipuzcoanos no olvidarán nunca al vivir un año en el que fueron la gran revelación de la temporada en todas las facetas de la competición.

Jaume Ponsarnau reconoció que la semana ha sido muy dura para sus jugadores en la rueda de prensa previa al encuentro. Sin embargo, el técnico del cuadro donostiarra sabe que el rival es "un muy buen equipo con muchas virtudes que nos sirven para ser mejores. Tenemos el partido perfecto por delante para trabajar los problemas que hemos tenido y mejorarlo". Una situación complicada a la que el de Tárrega quiere darle la vuelta a base de construir "una confianza con los jugadores que tengo y amo".

"Máximo respeto por ellos. No creo que sea normal que vayan 0-6, creo que tienen mejor equipo que eso" Por otro lado, Pedro Martínez pidió repesto ante el RETAbet Gipuzkoa Basket, un equipo que considera que tiene "jugadores expertos, siento un máximo respeto por ellos. No creo que sea normal que vayan 0-6, creo que tienen mejor equipo que eso y hemos de intentar que la reacción no la tengan contra nosotros”. Al técnico del Valencia Basket sólo le preocupa es poder tener "un cierto equilibrio en nuestro juego y a partir de ahí que hagamos las cosas bien en defensa, que reboteemos con consistencia, que nos pasemos bien el balón y que hagamos bien los pequeños detalles del juego”.

Un reto prácticamente imposible el que afronta el cuadro donostiarra. Visitar La Fonteta siempre es complicado, aunque lo es más si se llega tras haber caído en las seis primeras jornadas y después de haber transmitido malas sensaciones en el arranque liguero. Plaza difícil para los guipuzcoanos ante un conjunto valenciano que quiere seguir sumando victorias en un arranque de campaña espectacular tanto en la competición doméstica como en la competición europea. Los de San Sebastiáne stán acostumbrados a los retos, pero éste es, probablemente, uno de los más grandes a los que se enfrentarán este año, sobre todo fuera de casa. Un reto casi imposible asaltar Valencia.