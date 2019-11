Porfi Fisac: "Para mí es 'el partido' sin ninguna duda"

Porfi Fisac habla sin tapujos. El segoviano, en la previa del derbi del sábado ante el Dominion Bilbao Basket, reconoció su preocupación por la situación del equipo, aunque volvió a dejar claro que sus jugadores tienen que dejar de lado las excusas y que vencer en la capital vizcaína sería muy importante para los suyos: "Estoy preocupado. Estoy en un momento en el que creo que hemos vuelto a adquirir los males que teníamos cuando llegué hace tres meses. Las mentes les están equivocando en este sentido. Necesitamos dirigir la mente hacia motivación, hacia un grado de confianza. Ahora mismo estoy preocupado porque ellos no tienen la capacidad de controlar ese deseo y tener la capacidad de superar las dificultades. Desde aquí les digo que basta ya. Me dirijo a mis jugadores para avisarles del partido que tenemos enfrente. Enfrente tenemos un equipo que está ahora mismo herido. Nosotros también tenemos que estar desangrados. El que gane este partido se va a quitar mucha mierda de encima. Ellos van a estar muy motivados intentando que éste partido para ellos sea la salvación de las dificultades que han tenido en los últimos días. Es un partido mucho más importante de lo que puede marcar en sí la clasificación".

El técnico del RETAbet Gipuzkoa Basket, en la ruda de prensa previa al choque en Miribilla, indicó que tienen que conseguir sobreponerse a las adversidades que se encuentren durante los cuarenta minutos y que él mismo se dejará la piel en cada momento para sacar a los donostiarras adelante: "Ellos van a tener mucho empuje y mucha dinámica. Es un equipo que ha jugado muy bien en la parcela defensiva, donde realmente estriban la capacidad de poder correr y jugar fácil. En la parte interior son contundentes, grandes y altos. Tenemos que pelear por el rebote más que nunca. Va a haber muchas dificultades a lo largo del partido, pero tenemos que ser capaces de sobreponernos y superarlas. Cuando llegué a este equipo les intenté analizar. Les intenté ver lo que hacíamos bien y mal. Tenemos nuestras posibilidades, cada día más limitadas. No puedo dejar de empujar, no puedo dejar de creer y de confiar, pero necesito que empujemos todos. Ellos tienen muy buena actitud, pero les está reteniendo en exceso la disposición mental que tienen de enfrentarse a las adversidades. Es un reto mental e importante volver a empezar casi de cero como lo hice hace tres meses. De ahí que les digo levantaos, volved a empujar, esto no está perdida. Es una cuestión de orgullo y de dignidad; nunca de rendirse. Os pido que tengamos que sacar el carácter que tengamos dentro. Basta de excusas, basta de dudas, basta de problemas. Basta ya de tantas situaciones que no son con este deporte. Este deporte es para gente valiente, para gente animada y creo y confío en el grupo que tengo. Me voy a dejar la piel por cada uno de los minutos que pase con este equipo por intentar ayudarles a que crean ellos también".

"Vamos a ser capaces de jugar este partido como lo que es. Viene bien este partido y viene bien Bilbao. Es un derbi. Es un derbi que tiene que motivar" Fisac, que se mostró muy convincente ante los medios de comunicación, dejó claro que a día de hoy su equipo no está ni a la mitad del nivel que pueden dar y que se encontrarán un derbi muy caliente en Bilbao, donde disputan un choque que les puede servir de muchas cosas para el final de temporada: "No es un problema táctico, ni técnico ni de calidad con el jugador. Cuando no conoces el mal es difícil controlarlo. Cuando lo conoces tienes que ser capaz de superarlo. Nosotros sabemos dónde está el mal de este grupo. Somos un grupo que cada uno suma 500, pero ahora mismo no somos capaces de dar ni 250. Y encima nos estamos restando unos a otros. Vamos a ser capaces de jugar este partido como lo que es. Viene bien este partido y viene bien Bilbao. Es un derbi. Es un derbi que tiene que motivar, que yo aviso a lo que nos vamos a encontrar allí: una cancha caliente, una cancha donde se entrega la gente por su equipo. Un equipo donde el nivel defensivo va a ser altísimo. El nivel de trabajo y sacrificio va a ser altísimo. Tenemos que estar preparados para esto que llega. Y encima meterlas, porque si no no vamos a ser capaces de ganar el partido. Es un partido que nos puede servir para muchas cosas, bastante más de lo que marca la clasificación".

La permanencia, a once jornadas del final de la competición, es una misión casi imposible para los donostiarras, algo que sabe el segoviano, aunque espera superar las adversidades el sábado y sumar un triunfo que tendría mucho más valor de lo que pueda marcar la clasificación: "Probablemente sea una de las grandes últimas oportunidades en el sentido de que es el partido más importante porque nos puede dar muchas más cosas de lo que marca la clasificación. Sabemos que lo que nos vamos a encontrar enfrente va a ser un muro muy grande. Superar eso nos va a hacer ver a todos el futuro de una manera distinta. Es como si fuera un partido doble o triple. Para mí es el partido sin ninguna duda".

"Estamos faltos de energía mental. En los tres meses que llevo me he sentido más psicólogo y muy poco entrenador" Por otro lado, el técnico del GBC añadió que deben salir a la cancha a comerse al rival, aunque en estos momentos se encuentren en un momento complicado, sobre todo en el aspecto psicológico dentro de un vestuario muy unido: "Se junta una serie de factores pero fundamentalmente que ellos son muy buenas personas y esto les está haciendo que la mente esté trabajando las ideas, pero las ideas negativas. Sin embargo, como grupo se llevan bien, tienen buena disposición, en situación de trabajo tiene buena actitud... No veo ningún enfrentamiento en los entrenamientos ni ninguna cosa rara. Esta es una Liga donde nadie perdona. Las más mínimas dudas se sancionan y se castigan. Es una Liga donde tú tienes que comerte al rival. No ir a jugar un partido de baloncesto y ser competitivo, tienes que ir a comerte al rival. Ahora mismo ahí nosotros estamos faltos de energía mental. En los tres meses que llevo me he sentido más psicólogo y muy poco entrenador. Quiero ayudarles más como entrenador porque puedo ayudarles mucho más como entrenador. Probablemente sea el vestuario más sencillo que he entrenado en toda mi vida. El más positivo y el más fácil, pero también el menos cabrón".

Al igual que comentó el pasado martes Fisac manifestó que en ningún momento pueden rendirse en luchar por la permanencia y que hará lo que sea para ayudar a sus jugadores: "Podemos perder pero no podemos rendirnos. Tiene que ser uno de nuestros máximos valores como club. Tiene que ser una forma de entender cómo es éste club. Este club lleva varios años de historia haciendo las cosas con criterio. Tengo claro que podemos perder pero no quiero que nadie se rinda antes de tiempo. No lo voy a dejar. Voy a hacer todo lo posible aunque tenga que irme con ellos a sus casas. Voy a seguir peleando".

"Nosotros o somos muy sólidos atrás y hacemos las cosas realmente bien o cero posibilidades. Cero" Respecto al derbi del sábado ante el Dominion Bilbao Basket el segoviano añadió que tienen que ser muy sólidos atrás si quieren tener alguna oportunidad de vencer en Miribilla y que, ante todo, deben estar unidos: "En este partido dentro va a haber guerra. Esta gente es muy grande. Fuera hay gente que tienen el talento suficiente como para que los demás, que tienen mucha calidad, saquen un poco de fuerza y energía. Nosotros o somos muy sólidos atrás y hacemos las cosas realmente bien o cero posibilidades. Cero. Eso es lo más importante porque cuando tú no crees en exceso en tu confianza de que puedes meter un tiro siempre hay otras cosas para poder confiar. El baloncesto es lo más bonito que existe en el deporter, es el deporte más completo que existe. Si no te sale bien adelante, hazlo atrás. No es unos defienden y otros atacan. Todos. Unidos. Atrás tenemos que tener las cosas clarísimas".

Finalmente Porfi Fisac destacó que, a pesar de las dificultades que se encontrarán en el derbi del fin de semana, tienen que dejar atrás las palabras y centrarse en actuar para competir por la quinta victoria de la temporada: "Ellos vienen de perder en Vitoria fácil. Ellos creen que nosotros el sparring. Nosotros vamos de rival, no vamos para recibir. En ese sentido les llamo la atención a mis jugadores de lo que se van a encontrar, sino tendremos muchísimas dificultades. Ahora mismo es tiempo de dejar de hablar y dedicarnos a jugar. Vamos a dedicarnos a actuar, a trabajar. En este sentido ellos están reaccionando bien, pero demasiado bien. No quiero que sean tan buenos, quiero que sean peores personas deportivas y tengan ese carácter de revelarse contra todo lo que hay.