Jordi Grimau: "Todavía se puede"

Jordi Grimau fue uno de los jugadores que, a pesar de haber estado lesionado durante la semana, disputó minutos el sábado ante el Dominion Bilbao Basket. El catalán, que anotó 7 puntos, se mostró totalmente recuperado y dispuesto a trabajar desde ya para el partido del domingo ante el líder de la Liga Endesa: "Después de no poder jugar el partido en casa ante Tenerife por precaución y para afrontar estos partidos sí que perdí un poco de ritmo. Han sido quince días, creo que pude ayudar los minutos que estuve y no me he resentido. Empiezo la semana mucho mejor que la anterior y listo para trabajar".

El escolta del RETAbet Gipuzkoa Basket, que atendió a los medios de comunicación en el Donostia Arena 2016, reconoció que la permanencia es muy complicada, aunque aseguró que el equipo no se rendirá hasta que las matemáticas digan que es imposible: "La cosa está cada vez más complicada y no se puede decir lo contrario. Son muchos meses y quedan pocas palabras que decir sobre la situación. Todos sabemos cómo está el tema y es cierto que cada semana que pasa la cosa está más complicada, pero no nos rendimos. Seguimos esperando que en algún momento esto pueda cambiar y cogernos a cualquier filo de esperanza. Todavía se puede. Pasó algo el año parecido al revés. Hasta que no nos digan que estamos descendidos matemáticamente no se va a parar de luchar. Nosotros hemos trabajado mucho y hemos conseguido muy pocos resultados. A veces pasa y entiendo que la gente lo vea un poco negro y con poca ilusión".

Grimau, por otro lado, destacó que los donostiarras, desde su punto de vista, podrían haber tenido más victorias para estar en la lucha por la salvación, aunque no puso pegas a la situación actual: "Son palabras de mal perdedor que tenemos menos de lo que nos merecemos. Seguramente visto desde fuera tenemos lo que nos merecemos. Tengo la sensación que por la mentalidad del equipo, por lo que se ha trabajado, la ilusión, nos hemos vuelto a venir abajo, nos hemos levantado... ha sido una temporada con muchos picos. Sí creo que sería justo haber tenido un par de victorias más al menos que nos hubieran metido en la lucha".

"Tendremos que reconocer que vamos últimos y hemos estado muy mal durante mucha parte de temporada" Por otro lado, el catalán manifestó que todos los jugadores han fallado en distintos aspectos y que han faltado muchas cosas para que el rendimiento sobre la pista fuera mejor: "Está claro que cuando se hagan los análisis a final de temporada habrá faltado liderazgo y muchas más cosas en muchos de nosotros. Los jugadores somos los que estamos aquí cada día trabajando y todos los que estamos y hemos estado tendremos que reconocer que vamos últimos y hemos estado muy mal durante mucha parte de temporada. Por mi parte seguro que ha faltado desde liderazgo a muchas cosas".

Respecto al partido del fin de semana ante el Barcelona Lassa Jordi Grimau espera que pueda ser un punto de inflexión y poder llegar a final de temporada cerca de la permanencia para lograr la salvación en la Liga Endesa: "Un partido como el de esta semana te puede cambiar la temporada. Les ha pasado a otros equipos y por qué no pensar que nos puede pasar a nosotros. Ganar, restar un partido y poder plantarnos en la penúltima jornada en Manresa cerca de ellos, cerca de Estudiantes... por ahí pasan nuestras opciones: llegar a los dos últimos partidos cerca de ellos. De llegar cerca de ellos quizás podemos sacar algo de ventaja".