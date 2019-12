Porfi Fisac: "Es equipo top en todos los aspectos"

Porfi Fisac no tirará la toalla hasta que las matemáticas demuestren lo contrario. El segoviano afronta los diez últimos partidos de la temporada con el único hecho de no rendirse jamás. Ni él ni sus propios jugadores, a los que les agradece el trabajo que están realizando: "Nosotros el otro día tuvimos un partido complicado. Quiero agradecer mucho el trabajo que siguen haciendo con ese entusiasmo. Durante el partido tuvimos el percance de Andrés Rico, que le impidió jugar en la segunda parte. Pedro Llompart tuvo que hacer un grandísimo esfuerzo. Anímicamente estamos en la misma filosofía: no nos vamos a rendir. Sé que es difícil a veces hablar de esto cuando la clasificación se está alejando de los puestos de salvación. Pero no pienso acabar entregándome. No voy a dejar que ninguno de estos jugadores se entregue".

El técnico del RETAbet Gipuzkoa Basket, en la comparecencia previa al encuentro del domingo (12:30 horas) ante el líder de la Liga Endesa, indicó que los catalanes son uno de los rivales más fuertes en Europa y que va a ser difícil contrarrestar su potencial: "Describir al Barcelona Lassa es sencillo. En esta parte de competición es donde mejor se encuentran y así lo demuestra la clasificación. Ahora mismo en la parte interior han sido capaces de decidir partidos y están demostrando en todo momento la calidad que tienen. Tienen gente muy buena reboteando y jugando el bloqueo directo. Es equipo top en todos los aspectos. Es un equipo que atrás es muy duro, muy intenso y adelante juegan con muchísimas cosas. Es muy difícil parar ciertas situaciones porque las tienen en todos los lados".

Por último, Fisac afirmó que el partido ante los de Xavi Pascual puede servir como un punto de inflexión de cara a cinco duelos, cuatro de ellos en casa, que serán vitales para seguir en la lucha por la permanencia: "El siguiente partido es una opción. Sabiendo que es muy difícil, muy complicado y que probablemente lo único que tenemos que hacer es esperar a que ellos no estén en la mejor disposición y a partir de ahí poder sacar el partido. Jugamos cuatro partidos en casa y uno fuera que es en Sevilla. Si tenemos algo que decir, aunque nadie crea en nosotros, es que es el momento de hacerles ver a los demás que todavía no estamos muertos y que no nos den por descendidos porque la Liga es muy larga y muy difícil. Paciencia. Paciencia porque todo tiene un sentido totalmente deportivo pero sobre todo clasificatorio. Y esto son matemáticas ahora mismo. Vamos a pelear estas opciones que tenemos sabiendo la dificultad pero sabiendo que son en nuestro campo. En nuestro campo tenemos que dar ese paso adelante de creer que siempre podemos hacerlo".