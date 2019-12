Galindo ratifica que pondrá su cargo a disposición de los accionistas

El presidente de Club Estudiantes convocó a los medios de comunicación en un desayuno informativo en la Fundación Pons para responder a la actualidad del club después de que se certificase el pasado fin de semana que el Estu ocupará una de los dos plazas de descenso.

En el statement, Galindo no descubrió nada nuevo. Tan sólo, la confirmación oficiosa -aunque ya lo había avanzado él mismo a lo largo de la temporada- de que pondrá su puesto a disposición de la Junta de Accionistas.

"Estamos buscando soluciones a nuestra precaria situación económica"

"Cuando empezamos esta temporada, teníamos dos objetivos importantes: uno económico porque la situación de la institución es muy grave, con problemas de envergadura que vienen del pasado. Los hemos acometido con más o menos éxito y mucho trabajo. En algunos aspectos, con balance muy positivo pero sin resolver todavía otras cosas". Añadió además que "alguna temporada hemos estado a punto de no salir": "Estamos avanzando en la búsqueda de soluciones a nuestra precaria situación económica".

Sobre la supervivencia, informó de que "hemos incorporado nuevos patrocinadores y conseguido que aquellos que ya estaban redoblasen los esfuerzos para poder hacer nuevos fichajes durante la temporada, pero esto no debe ser una cortina de humo: nos hemos equivocado en los fichajes".

"Alguna temporada hemos estado a punto de no salir [a competir]"

"Corresponde dar la cara en estas circunstancias y mirar hacia atrás haciendo autocrítica, pero mirar al futuro con optimismo", dijo el presidente. "Seamos nosotros quienes estemos al frente de este proyecto o si vienen otras personas dispuestas a tirar de él, a quienes apoyaríamos". Recordó que "esta institución tiene una larga historia y grandes valores. Es mucho más que el equipo ACB, es un equipo de cantera y que hace del baloncesto un elemento de formación de personas, de integración".

"El grave error, los fichajes"

Quiso "agradecer los múltiples apoyos que hemos recibido en una situación difícil como esta. Solidaridad de medios, otros clubes, instituciones, personalidades... Una vez más podemos decir que Movistar Estudiantes es una institución que goza de un gran prestigio en el mundo del deporte".

"Descendemos por deméritos propios"

Galindo hizo un poco de cronología: "Empezamos la temporada tratando de retomar señas históricas del club: cantera, entrenador que creyera en ese proyecto... y el grave error fueron los fichajes. Desde el principio. No tiene paliativos ni excusas, así de claro hemos de reconocerlo. Tratamos a lo largo de la temporada de corregir errores, con más o menos éxito, pero también equivocándonos en determinados casos. En un momento dado prescindimos del entrenador, quien como ya dijimos no era parte del problema y no era el responsable, y seguimos pensando igual".

"En este momento lo que podemos hacer es felicitar a quienes sí han conseguido sus objetivos, sobre todo Manresa con quien luchamos hasta el final, y Gipuzkoa por ganarnos deportivamenta en esa última jornada. Descendemos por deméritos propios", espetó.

"Hay que mirar al futuro con ganas y expectativas"

En lo relativo al concepto de los apoyo económicos quiso expresar que "ahora hay que mirar al futuro con ganas y expectativas. Sabéis que algunos patrocinadores, entre ellos Movistar, han renovado con nosotros y siguen pase lo que pase. Como no podría ser de otra forma, tenemos que agradecer ese comportamiento. Los patrocinadores y nuestra gran afición, que son el valor más importante de esta institución, van a permitirnos afrontar el futuro con ganas. Esperamos aprender de los fracasos, hemos sacado importantes lecciones para afrontar el futuro".

Galindo confirmó que próximamente se tratará con los accionistas la situación de la directiva en el club: "Este Consejo de Administración se comprometió en su momento a que finalizada la temporada pondría sus cargos a disposición de la Junta General de Accionistas, y para ello se ha convocado una junta extraordinaria, que será a finales de junio como exige la legislación, donde se hará balance sincero de la situación. No podría hacerse de otra forma".

Galindo, sobre un posible no-descenso: "No vamos a movernos en los despachos"

Y, según dijo, el Estu no pondrá trabas si el eventual descenso llega a producirse finalmente: "Estaremos todavía entonces en una situación de incertidumbre con respecto al futuro, pero no vamos a movernos en los despachos. Somos un equipo de valores y, por lo tanto, los resultados deportivos deben ser respetados: no vamos a hacer nada en los despachos". Eso no quiere decir que, si ocurre alguna circunstancia que no dependa de nosotros, no estemos preparados y en disposición de incorporarnos de nuevo a la ACB la próxima temporada. Pero insisto: no estamos haciendo ni vamos a hacer nada en los despachos".