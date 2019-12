Aíto se despide de Gran Canaria sin desvelar su próximo desafío

Todo empieza y todo acaba. Alejandro 'Aíto' García Reneses (Madrid, 20/12/1946) ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del Herbalife Gran Canaria tras dos temporadas en el equipo. El maestro de maestros ha comunicado su decisión en una rueda de prensa junto al presidente de la entidad amarilla, 'Miguelo' Betancor y el director deportivo 'Berdi' Pérez, sin desvelar cuál será el siguiente paso. La posibilidad de tomarse un tiempo sabático está dentro de las opciones a contemplar pero seguramente Aíto, con 69 años, 50 de ellos dedicados al baloncesto, sigue esperando con inquietud un 'penúltimo' desafío con el que ponerse nuevamente a prueba.

El reto en Gran Canaria era importante para el entrenador madrileño. De hecho, Aíto no ha dudado en señalar los miedos y reticencias que sintió en su momento, superados de forma extraordinaria haciendo de ésta una etapa ciertamente fructífera: "Estábamos casi entrenando en el avión. Me pregunto, ¿cómo hemos podido lograr tantas cosas? No hemos tenido unas condiciones normales de trabajo, de cara a compaginar las exigencias de la competición europea y la Liga Endesa. Considero que he cubierto las expectativas. Tenía temores también por cómo sería la transición del equipo del Centro Insular de los Deportes al Gran Canaria Arena. Fue muy difícil, pero se ha logrado de una manera brillante. El esfuerzo ha valido la pena, son dos años en los que hemos viajado más que entrenado. La idea que yo tengo de baloncesto era difícil de transmitir con todos esos hándicaps, pero afortunadamente me equivoqué y pude desarrollar bien mi trabajo. La ayuda del cuerpo técnico y de los jugadores han sido excelentes, aprovechando cosas que ya había en el club como el buen ambiente entre los jugadores. Me aproveché de eso, me apoyé en esas cosas y todo salió bien".

Acerca de su decisión de no continuar al frente del Herbalife Gran Canaria, Aíto expuso su razonamiento de una forma serena y sencilla: "Ha llegado el final de mi etapa. Gracias a todos. Al club, a los jugadores, a la afición, al equipo directivo... Darles también las gracias a los periodistas, espero que el Gran Canaria siga entre los mejores. Berdi me comentó la posibilidad de seguir y yo le decía que no, porque dos años era el plazo oportuno para estar aquí, entonces decidimos no comentarlo más hasta este momento. Hay pocos entrenadores en el mundo que a los 69 años estén haciendo el trote que yo llevo. También cuentan mis circunstancias. Si tuviera 35 años seguramente hubiera seguido. Me quedo con lo bueno de un ciclo importante".

Preguntado sobre lo más positivo de su etapa en Herbalife Gran Canaria, Aíto se queda con el cariño de la gente: "El ambiente en la isla es maravilloso, vayas donde vayas la gente está orgullosa del equipo. La afición está orgullosa y me quedo con eso, tras dos temporadas muy duras por los viajes. Fue muy satisfactorio vivir aquí".

Por último, Aíto no despejó la incógnita sobre su futuro: "No tengo ni la menor idea de cuál va a ser mi futuro. Es probable que siga haciendo algo de baloncesto, claro, pero simplemente es que he cumplido un ciclo en Gran Canaria, no hay que darle más vueltas. Igual me tomo un año sabático... o cinco, pero estaré con el equipo desde lejos".

Con Aíto al frente, el Herbalife Gran Canaria fue subcampeón de la Eurocup la temporada anterior, semifinalista de esta misma competición europea este curso y subcampeón de la última edición de la Copa del Rey.

Vídeo: 'Historias de Clubbers: Aíto'. Documental producido por Movistar+ sobre la trayectoria de Aíto García Reneses (Fuente: Jordi Pla).