Aaron Doornekamp: "Vengo a ayudar al Iberostar a seguir creciendo en la ACB"

El primer fichaje del Iberostar Tenerife para la temporada 2016/17 ya se ha pronunciado por primera vez como jugador aurinegro. La entidad lagunera hizo oficial que se hacía con los servicios de Aaron Doornekamp el pasado viernes, día 24 de junio. En unas declaraciones para la web oficial del club (www.cbcanarias.net), el ala-pívot canadiense con pasaporte holandés aseguró sentirse entusiasmado y con ganas de afrontar su nueva etapa en el conjunto canario.

"Solo he oído cosas buenas del Iberostar Tenerife"

Doornekamp destacó las buenas referencias que tiene del Iberostar Tenerife. El nuevo jugador aurinegro ha mantenido conversaciones con un ex canarista como Carl English, que perteneció a la plantilla lagunera durante los últimos partidos de la temporada 2013/14: "Elegí la opción del Iberostar Tenerife porque solo he oído cosas buenas del club y porque además supone una gran oportunidad para mí el hecho de poder jugar en la ACB. Hablé con Carl English, que jugó en la isla hace unos años, y me habló muy bien de la organización y de lo profesionales que son en el club".

"Nunca he estado en Tenerife, pero he hablado con amigos y familiares que sí han estado allí y me han dicho que es un sitio maravilloso para vivir y jugar al baloncesto", comentó.

Aaron Doornekamp se mostró ambicioso de cara a los objetivos que se marca con su nueva escuadra: "Me gustaría mejorar los resultados del equipo en la última campaña. He visto que el club ha ido creciendo poco a poco en la ACB año a año y me encantaría ayudarles a seguir mejorando en la liga". Para ello, el internacional con Canadá dijo que aportará "mucho trabajo duro y mentalidad positiva al grupo para conseguir el mayor número posible de victorias al cierre de la temporada".

Aaron Doornekamp afronta su primera experiencia en la Liga Endesa con un importante bagaje a sus espaldas. Llega a Tenerife procedente del Fraport Skyliners de la Bundesliga alemana. En su última campaña en tierras germanas, Doornekamp se proclamó campeón de la FIBA European Cup. Su etapa de formación la vivió en el Carleton University y aterrizó en Europa en el año 2009, tiene 30 años. Ha sido jugador de la liga italiana y la alemana.