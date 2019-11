Favoritos para el oro

La continuidad de la selección estadounidense, con Krzyzewski al mando en las que serán sus terceras olimpiadas al mando de la selección masculina de baloncesto, nos hace pensar que veremos más de lo mismo, como en las últimas citas de selecciones, aunque no disponga de las máximas estrellas del momento para este campeonato.

Las bajas

No son pocas, y no son moco de pavo. Curry, LeBron, Westbrook, Kawhi, Harden, Griffin, Davis, Paul, Lillard…Muchas estrellas que no estarán en Brasil el próximo mes, bien por lesión, o por decisión propia, para tener tiempo de recuperarse de cara al próximo curso baloncestístico. Casi el primer quinteto al completo de este año -excepto DeAndre Jordan, que si va- y un sinfín de ilustres nombres que no inscribirán sus letras en las listas a una de las citas más importantes, sino la que más, para un deportista. Aun así, no son mancos los que van.

Los que sí van

Viendo los que han faltado, parece fácil rellenar el puzle de nombres que nos queda. En el puesto de base, para dirigir al equipo, aunque el perfil de estos dos no es precisamente ese, van Lowry e Irving. El primero, con una temporada regular muy buena, refrendada con el All-Star en febrero, el segundo puesto en el Este y las Finales de Conferencia, y el segundo, porque ha acabado como un tiro la temporada, disputando unos Playoffs -y unas Finales- al alcance de muy pocos.

En el puesto de escolta, dos jugadores de ida y vuelta, con una defensa y un ataque por encima de la media -Thompson y Butler- y DeRozan, que se ha marcado otro temporadón, como su compañero de los Raptors, y que acaba de firmar un lucrativo contrato con el equipo canadiense.

En el puesto de tres, el más poblado de la selección, encontramos a cuatro jugadores, de gran versatilidad y que darán mucho juego a su entrenador; uno que se asemeja a las características de Thompson y Butler, como es George, con gran recorrido, muy buena defensa y gran ataque, y que tiene una espinita clavada con la selección por su terrible lesión antes del mundial de 2014 en nuestro país, otro es Barnes, que es un gran jugador de equipo, muy polivalente y que sabe hacer de todo, aunque ha bajado su rendimiento en Playoffs, y luego dos monstruos anotadores, como lo son Carmelo y Durant, que serán los estandartes de la selección por ser los más longevos en el equipo y los encargados de jugarse las bolas en los momentos calientes.

La versatilidad en el puesto de '3' dará mucha ventaja a Estados Unidos En el puesto de ala-pívot, un único integrante, y obedeciendo a los cánones actuales de interior: abierto y con buena visión de juego, pero además este tiene una entrega y una capacidad defensiva poco frecuentes en jugadores de su tipo, un jugador muy completo vaya, y no es otro que Draymond Green, el espartano de los Warriors.

Y para terminar el equipo, dos torres, muy diferentes entre sí, pero a la vez complementarias y útiles para el equipo. Jordan y Cousins, dos gigantes para amedrentarlos a todos. Empecemos por sus parecidos: físico dominante, grandes reboteadores y jugadores con carácter. Las diferencias, que uno es la noche y el otro el día. Mientras que Jordan se encarga del trabajo sucio de pelearse con todos para los rebotes, defender como el que más y aportar intengibles al juego, Cousins es una máquina en ataque, capaz de destrozar a su rival, y con un amplísimo repertorio ofensivo que ha ido puliendo con los años, un ‘animalito’ al que será difícil parar.

El quinteto

Es difícil de predecir por las ausencias, aunque en mi experiencia, y sabiendo quien entrena al equipo y las cualidades de cada uno, este sería: Irving-Thompson-Durant-Green-Cousins. Evidentemente, me equivocaré en más de una, pero tal y como juega Coach K -defensa asfixiante, transiciones rápidas, y compartir mucho la pelota- el quinteto que se me viene a la cabeza es ese. Irving sobre Lowry porque el de los Cavs domina muy bien el baloncesto FIBA, las distancias del triple, los contactos, y las defensas, y es un puñal anotador. Thompson sobre sus otros dos compañeros, porque el competidor natural sería Butler, pero Thompson ha tenido mejor temporada, grupal al menos y está por ver la individual, y DeRozan, al no tener la capacidad defensiva de los otros dos, presumo que será relegado a tercer escolta. En el de tres, pues un MVP, aun sabiendo que Carmelo es un jugador que domina muchísimo en reglas FIBA, por su rango de tiro, su físico y su talento anotador desde cualquier parte de la pista, pero estamos hablando de Kevin Durant.

En el de cuatro, el único integrante que hay, aunque me atrevería a apostar a que incluso Carmelo podría salir de inicio, pero en este caso, Jordan también lo haría para compensar las carencias defensivas de su pareja, además, con Green, tienen a una figura que es desequilibrante en cualquier apartado del juego, un hombre alto que maneja al equipo, que anota desde fuera, y defiende como un perro de presa. En el de cinco, Cousins por su mayor calidad individual, y porque al tener a Green al lado, no necesitan otro experto defensivo en la zona, además de que la estrella de los Kings no es manco en labores defensivas como antaño y puede defender perfectamente a cualquier interior del torneo. El físico estadounidense, superior al de cualquier otra selección en el torneo, les hace ser muy versátiles y cpaces de defender varias posiciones sin mayor dificultad.

Cómo jugarán

Como ya os he explicado antes, la selección estadounidense no es un equipo cualquiera, es donde están los mejores jugadores del mundo, por lo que, el principal objetivo del seleccionador, es dosificarlos a todos, repartir minutos y responsabilidades, además de la bola, y establecer roles muy claros. Algunas veces las estrellas de algún equipo se quedan como jugador número 11 por la calidad que tiene delante. Así es la temible selección yankee. Por lo tanto, en el USA Team, se juega a correr, que es lo más fácil y no tiene que lidiar con implementar sistemas difíciles de encajar o poco claros para impartir. Las máximas de esta selección son defender y correr. Tan simple como eficaz, y tienen hombres para ello. Y el ataque en estático se parece mucho al de equipos como Warriors o Spurs, movimiento de bola y de personas, bloqueos ciegos y tiro exterior, aunque sin abusar de él como en el equipo de la Bahía, al no tener tampoco sus armas de larga distancia.

Ahora con estas pautas se puede entender algo mejor el quinteto, aunque también otras muchas variantes. Hay que tener también en cuenta que tienen un físico muy superior, no solo de musculatura, que también, sino de aguante; algunos de los integrantes del combinado han jugado cerca de 100 partidos desde que empezase la temporada allá por finales de octubre. Y eso se nota, son mucho más atléticos y tienen más aguante que otras muchas selecciones, y les viene de perlas para practicar su juego vertiginoso.

El veredicto

Con todos estos ingredientes y las anteriores ediciones en mente, parece claro que saldrán campeones, aunque el no portar las estrellas que podrían y lo cerca que se quedaron selecciones como España de arrebatarles el cetro mundial, sumado a otras que tienen muy buena pinta como Francia o las selecciones balcánicas, hacen presagiar que tampoco será un camino de rosas.