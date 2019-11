Hall of Fame 2016: el pequeño gran hombre

Corría el año 1996 cuando un pequeño hombre procedente de Hampton, Virginia y estudiante de Georgetown se presentaba al Draft de la NBA. Pocos podían esperarse que ese joven muchacho de 21 años, Allen Iverson, se convertiría en uno de los mayores iconos de la historia de la liga. Hoy, más de 20 años después, Allen Iverson se prepara para ser introducido en el Salón de la Fama del baloncesto, algo que merece sin lugar a dudas. Todo lo ocurrido entre el día del Draft de 1996 y el día de su retirada iba a cambiar la historia de la NBA, pero el pasado de aquel joven chico es casi igual de importante para conocer su historia y andadura en la mejor liga de baloncesto del mundo.

En 1993, cuando Allen Iverson tenía tan solo 17 años y era la estrella principal de los equipos de baloncesto y fútbol americano del instituto Bethel (Hampton, Virginia) se vió involucrado en un altercado que acabó con él en el correccional del estado. Supuestamente, Allen y sus amigos (todos afroamericanos) habían comenzado una pelea con otro grupo de chicos (todos blancos) a las afueras de una bolera en su ciudad natal. Iverson fue acusado de golpear a una mujer en la cabeza con una silla, lo cual hizo que fuese sentenciado a 15 años de cárcel. Por suerte para el jóven, 4 meses después el gobernador de Virginia, Douglas Wilder, le concedió el indulto debido a la falta de pruebas. Este hecho se añadió a una lista de otros muchos que ya aportaban polémica al caso, como el aspecto racial del mismo o que Iverson fuese juzgado como un adulto pese a no serlo aún. Debido a la sentencia, Allen se vió obligado a pasar su último año de instituto en Richard Milburn High School, un instituto para jóvenes en riesgo de exclusión social y que impidió que siguiese jugando en el equipo de baloncesto de Bethel. Pese a eso, sus grandes años en Bethel llamaron la atención del entrenador de la universidad de Georgetown, John Thompson, quién no dudó en reclutarle para los Georgetown Hoyas.



Allen Iverson I Foto: The Sports Fan Journal

Como freshman, Iverson promedió 20,4 puntos y 4,5 asistencias por partido, lo cual le valió para ser nombrado Rookie del Año de la Big East. En su año de sophomore, fue capaz de promediar ya 25 puntos, repartir 4,7 asistencias y robar más de 3,3 balones por partido. Con estas grandes estadísticas personales, fue nombrado integrante del equipo All-America y lideró a su universidad hasta los cuartos de final de la NCAA. Debido a este impresionante año y a los problemas económicos que experimentaba su familia, Iverson decició presentarse al Draft de la NBA con 21 años y sin haberse aún graduado. Iverson fue seleccionado en primera posición del Draft de 1996 por unos Philadelphia 76ers que vieron algo especial en él, por delante de jugadores de la talla de Ray Allen (5ª elección), Kobe Bryant (13ª elección) y Steve Nash (15ª elección). Se convertía así en el jugador más bajo en ser seleccionado en primera posición debido a sus 1,83 metros de altura, así como en la esperanza de unos Sixers que venían de de ser el segundo peor equipo de la liga (18-64).

Iverson llegó a la liga con una fuerza y energía que le definirían a lo largo de toda la carrera. En su temporada rookie, promedió unos increíbles 23,5 puntos (6º en la liga) y 7,5 asistencias (11º), así como 2,1 robos de balón (7º) en 40,1 minutos por partido (8º). No cabe ninguna duda de que esos números le valieron para ser nombrado en el mejor quinteto de rookies, además de ganar el premio al Rookie del Año. Pese a eso, los Sixers solo mejoraron su bagaje en 4 victorias y pasaron a ser el 5º peor equipo de la liga. De todos modos, no cabía ninguna duda de la clase de jugador que era Iverson, que desde el primer momento demostró no tenerle miedo a nada ni a nadie, lo cual le permitía dejar imágenes como su famoso crossover a Michael Jordan en su primer año en la liga.

Poco a poco, la franquicia de Philadelphia fue escalando posiciones en la clasificación de la mano de un Allen Iverson que continuaba asombrando a la liga y haciendo que sus defensores se volviesen locos allá por donde pasaba. Pese a ser el máximo anotador de la liga en 1999 con 26,8 puntos por partido y ser nombrado para el mejor quinteto de la liga en ese mismo año, el equipo solamente llegó a ser el sexto mejor equipo de la Conferencia Este y llegar a la segunda ronda de playoffs. Tras varios años cayendo en segunda ronda, no sería hasta 2001 cuando tanto él como su equipo rozaron la gloria. La primera temporada del siglo empezaba con los Sixers ganando los 10 primeros partidos y con los mismos acabando en la primera posición de la Conferencia Este. El pequeño líder de los Sixers firmó su mejor temporada como profesional, liderando la liga con 31,4 puntos y con 2,8 robos, así como repartiendo 5,5 asistencias en 43,7 minutos por partido, en lo que también lideró la liga. Como era de esperar, semejante monstruosidad de números le valieron para conseguir el premio al jugador más valioso de la liga (MVP), por primera y única vez en su carrera. Al empezar los playoffs, nada cambió en la vida de Allen Iverson. Un asesino a sueldo camuflado en el cuerpo de un joven y sonriente chico, siguió destrozando las defensas promediando 32,9 puntos por partido durante todos los playoffs... Con un pésimo 38,9% en tiros de campo, todo sea dicho. Gracias al corazón de Iverson, los Sixers de plantaron en las Finales de la NBA, donde iban a enfrentarse a los temidos Lakers, que llegaban a la final con un récord de 11 victorias y ninguna derrota por las 11 victorias y 7 derrotas de los Sixers.

Sorprendentemente, los Sixers fueron capaces de robar el primer partido en Los Ángeles, gracias a 48 puntos de Iverson y 16 rebotes de Mutombo que cogieron por sorpresa a los Lakers de Shaq y Kobe. Esa continuaría siendo la dinámica de las finales durante los partidos restantes, Iverson anotando y Mutombo reboteando y defendiendo... Solo que los Sixers no iban a ser capaces de ganar ningún partido más. Un Iverson demasiado solo, no fue capaz de arrebatar ninguna victoria más al equipo angelino, pese a ser el mayor anotador de la serie con 35,6 puntos por partido, y los Sixers cayeron ante unos maravillosos Lakers que terminaban los playoffs con un récord histórico de 15-1. Solo Allen Iverson fue capaz de arrebatar una victoria a Shaq y Kobe y apartarlos de unos playoffs totalmente perfectos. El resultado no fue el deseado, pero no cupo ninguna duda de que Iverson lo había dejado todo en la pista durante cada minuto que jugó, como llevaba demostrando desde que había llegado a la liga, hacía ya 5 temporadas.

Allen Iverson, jugando de local en Philadelphia | Athlete Promotions

Tras esa magnífica temporada, los Sixers no fueron capaces de cumplir las expectativas en ninguno de los siguientes años, en los que sufrieron prontas salidas de playoffs, después de entrar en ellos por los pelos. Ya fuese por la lesiones o por la falta de ayuda que tuvo Iverson, los Sixers nunca conseguirían volver a tener una temporada como aquella. Todo eso acabó con la destitución de Larry Brown tras la temporada 2003 y con todas las aspiraciones de que Iverson y los Sixers repitiesen el hito de 2001. Pese a que Allen seguiría 3 años más en la franquicia, ya nada iba a ser igual. Los siguientes años fueron aún más frustrantes que los anteriores y acabaron con el traspaso del jugador franquicia a los Denver Nuggets en la temporada 2006-2007. Iverson pasaría allí 2 años y medio en los que seguiría siendo un atacante de escándalo, pese a estar ya empezando a alejarse de sus años dorados en Philadelphia. Durante su estancia en Denver, sería capaz de alcanzar los playoffs en dos ocasiones, pero nunca pasarían de primera ronda. De ahí fue trasapasado a Detroit y luego a Memphis, equipos por los que pasaría sin pena ni gloria.

En la temporada 2009-2010, Iverson fue trasladado de Memphis a Philadelphia, su casa, donde volvería para disputar los últimos partidos de su carrera en la NBA. Ni Allen ni los Sixers eran lo que habían sido en su primera andadura en la franquicia, pero no cabe duda de que Iverson no habría escogido una manera ni un lugar diferente en los que decir adiós a la liga. Así, Allen Iverson se retiraría al acabar la campaña con un bagaje de 1 MVP (2001), 11 All-Stars, 2 MVP del All-Star Game, Rookie del Año (1997), 4 títulos de anotación y 3 veces siendo el líder en robos de la liga. Pero los números no son suficiente para explicar la carrera de Allen Iverson. Fue su forma de jugar, la manera de dejarse la piel en todas las canchas en las que ponía un pie, la manera de atacar el aro como si no hubiese mañana, la manera que tenía de imponer su voluntad sobre la de jugadores más fuertes y altos que él, su manera de vestir y de peinarse y, lo más importante, la manera de demostrar que cualquiera puede triunfar en la mejor liga del mundo.

Allen Iverson en su vuelta a Philadelphia | Foto: Bizjournals

Todas estas cosas son las que le convirtieron en un mito para los aficionados y también para gran parte de los jugadores de la liga. Iverson desarrolló un vínculo con la franquicia, la ciudad y los aficionados de Philadelphia como pocos ha habido en la historia del deporte mundial. Él se dejó el alma y el corazón cada vez que vestía esa camiseta y los aficionados le devolvieron todo lo que tenían, su apoyo y amor incondicional. LeBron James llegó a declarar en 2013 que Iverson había sido "el mejor jugador libra por libra de la historia", además de añadir que "nunca podías cuestionar su corazón, su voluntad para ganar. Era un verdadero guerrero.". Otros grandes de la liga como Dwyane Wade han admitido llevar el número 3 en honor al pequeño gran mito que es Allen Iverson.

No cabe duda de la huella que ha dejado Allen Iverson en Philadelphia, pero tampoco de la que ha dejado en la NBA y en el baloncesto y jugadores actuales. Es por todo esto que será incluido en el Salón de la Fama el viernes 9 de septiembre en Springfield, Massachusetts. Junto a él también recibirán el honor de ser miembros del Salón de la Fama jugadores tan legendarios y carismáticos como Shaquille O'Neal y Yao Ming. Para presentar y honrar a Iverson, estarán los ya miembros del Hall of Fame Larry Brown (su entrenador en Sixers y combinado nacional), Julius Erving (la leyenda Sixer y de la NBA en general) y John Thompson (su entrenador en la universidad de Georgetown). Iverson recibirá, por fin, el reconocimiento a una carrera única de un jugador irrepetible donde los haya, que vivió, jugó y maravilló como quiso.