El agente de Simmons no dejará que debute este año

Un gato negro parece que se ha cruzado en el camino de los Sixers. Si no era bastante con sus paupérrimos resultados, y las lesiones de prospectos interesantes como Embiid, se suma la reciente lesión de su nueva joven estrella, Ben Simmons, y una información que apunta a que su agente hará lo imposible para que no se vista de corto esta temporada.

La información viene desde el otro lado del Atlántico, desde la ciudad donde juega sus partidos como local el equipo de Brett Brown, y más concretamente de un hombre: Bob Cooney, que trabaja para el Philadelphia Daily News y que hizo estas declaraciones tan comprometedoras en un programa de radio. Para aclararlo escribió un tweet después, alegando que, si bien hay gente, tanto dentro de la franquicia como fuera, que piensa que va a jugar, la fuente que le ha revelado esa información no opina lo mismo. Sería una pena de ser cierto.

As I just wrote, opinions on Simmons vary, from doctors to people around the league. Some believe he'll be back this year, this one didn't.