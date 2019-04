Vidorreta: "No me tiro de los pelos. Jugaremos contra ellos con todas nuestras armas"

Txus Vidorreta, técnico del Iberostar Tenerife, compareció ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro entre su equipo y el Estrasburgo. El entrenador aurinegro analizó las claves de la primera derrota de su equipo en la Basketball Champions League. El partido se decidió en la prórroga y finalizó con un marcador de 66-70. Destacó de su intervención su enfado con algunas acciones del encuentro que se saldaron con dudosas decisiones arbitrales según él.

"No me voy a tirar de los pelos porque ya jugaremos contra ellos con todas nuestras armas"

Comenzó siendo cuestionado por la defensa francesa, que se mantuvo seria durante todo el partido y dificultó el ataque canarista: "Su defensa no nos ha sacado de quicio. Ellos han fallado 46 tiros así que más los hemos sacado de quicio nosotros a ellos. Nosotros hemos estado a un nivel correcto teniendo en cuenta las circunstancias en las que afrontábamos el partido. Jugamos un baloncesto que a todo el mundo agrada pero claro, para jugar a ese baloncesto necesitamos a nuestros jugadores pequeños en la creación del juego y hoy lógicamente no los teníamos y eso significa una carga adicional de minutos para jugadores como San Miguel, Beirán o Doornekamp, que no son los que habitualmente tienen el balón en nuestro equipo. En ese sentido creo que es razonable el valorar el buen equipo que teníamos enfrente y la buena defensa que han realizado. Tampoco me voy a tirar de los pelos porque ya jugaremos contra ellos con todas nuestras armas".

Se mostró preocupado con otros aspectos del juego: "Acabar el primer tiempo jugando en casa sin coger un solo rebote de ataque me preocupa más. También coger solo tres en 45 minutos. Ahí tenemos que mejorar, sobre todo ante equipos que ponen tanta energía en el juego. Somos un equipo que rebotea bien en ataque pero hoy la diferencia ha sido muy grande. Ellos han obtenido 20 puntos tras rebote ofensivo y nosotros solo cinco, ahí ha estado una de las claves".

"Richotti ha estado bien con tan solo un entrenamiento"

Valoró positivamente el debut esta temporada del capitán Nico Richotti: "Ha estado bien con tan solo un entrenamiento. Ha salido al campo y ha trajado para ayudar. Ha anotado una canasta importante y también dos tiros libres. También ha cometido errores. No se le puede valorar más que el esfuerzo por estar con solo un entreno después de tantos meses de baja".

Una de las bajas más importantes que tuvo hoy el Iberostar fue la de Davin White. El técnico aurinegro destacó en varios momentos de su intervención la importancia en el juego del norteamericano. Se le preguntó también que si se esperaba al jugador de cara al próximo encuentro del equipo, este domingo ante el Real Madrid, contestó lo siguiente: "No sé todavía si estará".

"Tenemos que dedicarnos a recuperar un poco la esencia del juego", en referencia a algunas acciones del partido mal pitadas según Vidorreta

Vidorreta se mostró bastante disgustado con el arbitraje a lo largo del partido, sobre todo al final del encuentro. En la sala de prensa no escondió ese enfado y analizó una de las jugadas que, en su opinión, más influyó en contra de su equipo: "Con el 64-60 ellos han cruzado el campo con nueve segundos de posesión. Les han dado luego un dos más uno haciendo pasos. Se han puesto 64-63 en una jugada en la que nosotros teníamos que tenemos posesión para irnos por más de cuatro puntos. Aquí ahora se está muy pendiente de que si la antideportiva, que si la simulación, que si la falta técnica pero esto es el 'acb' del baloncesto. Son jugadas determinantes y ha habido muchas a lo largo del partido, no quiere decir que otras no nos hayan beneficiado, pero esta es el 'abc' del baloncesto. Luego nos corrigen que si un cambio no se puede realizar. Ahí es donde hay que entrar".

Aclaró al final que no estaba hablando del arbitraje sino de una acción del juego. "Tenemos que dedicarnos a recuperar un poco la esencia del juego", también añadió.