LeBron James le pierde el respeto a Phil Jackson

Tras una entrevista a Phil Jackson, en la que repasaba, entre otros temas, la salida de LeBron James de los Miami Heat, el actual presidente de los New York Knicks denominaba a LeBron James y sus a amigos como 'posse', que significa pandilla pero con un sentido despectivo: "La marcha de LeBron de Miami les dejó tocados, y tras esto, salieron algunos secretos. Una noche en la que los Heat jugaron en Cleveland, LeBron se quiso quedar toda la noche allí, algo que nunca hacían". Phil cuenta que tras la petición de LeBron, el entrenador Spoelstra tuvo que ponerse en contacto con Pat Riley y preguntarle. Este le dijo que no, que las normas eran las normas. "Lo que no puede hacer LeBron es que molestes a todo tu equipo porque tú, tu madre y tu 'posse' (pandilla) queráis pasar la noche allí". El motivo por el que quiso quedarse allí, fue porque quería pasar el día de acción de gracias con su familia.

A raíz de esto, el propio jugador de los Cavaliers ha querido responder a las palabras que le dedicó Phil Jackson: "No tengo ninguna relación con él. Siempre le he admirado por su trabajo como entrenador tanto en los Chicago Bulls como en Los Ángeles Lakers. Pero tras esto, le he perdido el respeto". LeBron se mostró muy molesto con el término que usó para describirle a él y a sus amigos, ya que se lo tomó como un comentario racista: "No puedo entender que después de todo lo que he hecho durante mi carrera, y todo lo que he trabajado, utilice ese término para describir a jóvenes afroamericanos que quieren hacer cosas diferentes. Al principio de mi carrera fui muy criticado por lo que me propuse; conseguir que los más jóvenes consiguieran tener éxito en sus carreras, y dar la oportunidad de que mejoren ellos mismos. Y ahora, después de todo lo conseguido, se utiliza ese término para describir a los jóvenes afroamericanos".

En defensa de LeBron, salió su hombre de negocios, Maverick Carter, que también quiso dar su opinión sobre las palabras de Phil Jackson hacia su compañero y amigo: "No nos importa lo que ha dicho de LeBron, sino la palabra utilizada para caracterizarles. Podría haber dicho perfectamente LeBron y su familia, o LeBron y sus amigos, pero al ser joven y negro ha utilizado ese término. No lo considero racista pero si una absoluta falta de respeto". Algunos de los miembros de esta pandilla como Maverick Carter o Rich Paul, son un socio de negocios y un agente certificado respectivamente, que han conseguido formar grandes empresas y realizar grandes negocios empezando desde abajo, como su amigo LeBron James.

LeBron James con alguno de sus mejores amigos y hombres de negocio | Foto: nba.com

A parte de responder a Phil Jackson y aclarar que le ha pedido el respeto, LeBron ha querido comentar lo que supondrá este hecho en el futuro: "A pesar de ser un hecho triste, no nos afectará y nos servirá como una motivación extra para seguir trabajando juntos y seguir creciendo". El jugador nacido en Akron asegura que es muy fácil hablar sin saber, pero aun así seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora y pretende seguir creciendo como jugador y como persona: "Cuando alguien tiene éxito en la vida es muy fácil intentar quitar mérito con palabras o actos despectivos. Si ha sido capaz de decir esto delante de los medios de comunicación, imagínate lo que será capaz de decir detrás de las cámaras".

Sobre este asunto se le ha preguntado a Carmelo Anthony, jugador de los New York Knicks y amigo de LeBron, y al entrenador de los Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue. Carmelo se encontraba en una situación algo incómoda, pero ha sabido salir de ella: "No creo que Phil haya querido utilizar ese término con sentido racista, pero no soy nadie para hablar en su nombre. Conozco a LeBron y sé que no lo dijo por decirlo, algo había que le molestaba". Por su parte, el entrenador del actual equipo campeón de la NBA no ha querido darle cuerda al asunto: "Ahora mismo no pienso en eso. Estoy centrado en seguir mejorando y en preparar el próximo partido".

LeBron 'the king' James, tras comparecer ante los medios de comunicación, dijo que tenía mucho más que decir pero que prefería mantenerse callado, y centrarse en lo que verdaderamente es importante para él: "Prefiero centrarme en seguir disfrutando de este deporte, seguir mejorando cada día, y ser un buen ejemplo para los más pequeños. No voy a ser de ese tipo de personas que prefieren echar más leña al fuego y atacar más a la gente para sentirse mejor consigo mismo; yo no soy así".

Vídeo declaraciones de LeBron y Carmelo

En menos de un mes, en concreto el 7 de diciembre, LeBron James y su equipo, visitan el Madison Square Garden para enfrentarse a los New York Knicks del presidente Phil Jackson. Tras estos acontecimientos, el encuentro ha ganado alicientes para ser uno de los encuentros más esperados del año. Apúntelo en sus agendas porque se avecinan curvas.