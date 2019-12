Jägermeister se opone al logotipo de los Bucks. ¿Demanda o estrategia?

Mast-Jägermeister, fabricante del famoso licor amado-odiado en todo el mundo, presentó el pasado jueves una oposición formal al logotipo del equipo que reside en Milwaukee. Al parecer, y según afirma la marca alemana, los Bucks plagiaron el logotipo que presentaron en el verano de 2015. La compañía de licores sostiene que "ha establecido derechos exclusivos en las 'cabezas de venado' a través del uso en el comercio de los Estados Unidos", que se remonta a 1968, y cita un sinfín de razones para oponerse a la inscripción del logotipo de los Bucks, alegando también que se podrían llegar a confundir las dos empresas o incluso pensar que ambas marcas están afiliadas.

Jägermeister filed a formal opposition to the registration of the Bucks logo at the U.S. Patent and Trademark Office. pic.twitter.com/5OEPc1ZvZZ