Carmelo Anthony, puesto a prueba

No cabe duda de que los Knicks se encuentran en una temporada difícil. Tras una serie de campañas complicadas, parecía que este año, los de le Gran Manzana tenían la posibilidad de volver a brillar, pero no ha sido así. Aquello que Derrick Rose tachó de ‘superequipo’ se ha quedado a medio camino, si es que puede llegar a decirse eso.

Comienzan a surgir rumores

Hoy por hoy, los Knicks se encuentran en la decimosegunda posición de la Conferencia Este, con un balance de 22 victorias y 31 derrotas, muy lejos de lo que ellos esperaban a estas alturas. La situación del equipo ha hecho que surjan rumores de traspaso en las últimas semanas. Dichos rumores incluían, sorprendentemente, a la estrella del equipo, Carmelo Anthony.

Melo dispone de una ‘cláusula de veto’. Es decir, puede cancelar cualquier traspaso con el que él no esté satisfecho. Los primeros rumores que surgieron decían que Anthony estaría dispuesto a no utilizar dicha cláusula, siempre y cuando el equipo de destino fuesen los Cavaliers o los Clippers. Tras días de incertidumbre, parecía que los Knicks barajaban la opción de enviarle a los Cavs, a cambio de Kevin Love.

Finalmente, los Knicks hicieron una oferta de manera oficial, que los Cavs rechazaron a las pocas horas. Pese a que el traspaso no iba a producirse, el ambiente seguía enrarecido. Los de Cleveland estaban interesados en hacerse con Melo –y aún lo están– pero no si tienen que desprenderse de Kevin Love. Parece imposible que puedan conseguirlo si no se desprenden de Love, pero los rumores siguen ahí.

Manteniendo la compostura

Tras jugar y perder, justamente, contra los Cleveland Cavaliers el pasado sábado, Carmelo no podía hacer otra cosa que no fuese admitir su frustración. Y es que la mala situación del equipo, y los rumores constantes sobre su salida del equipo, le están poniendo a prueba.

“Sigo manteniéndome tranquilo," comentaba Anthony sobre su estado de ánimo. "Es obvio que es algo que te pone a prueba. Debes escavar hondo en tu persona para poder sobreponerte cada día. Debes descifrar cómo salir a la pista y jugar a un nivel alto cada noche, jugar duro y liderar al equipo.”

“Tienes que llegar hasta ahí, a pesar de lo que pasa alrededor, de lo que te rodea," lamentaba Carmelo. "Me pone a prueba. Pone a prueba mi voluntad. Me pone a prueba como ser humano. También me está haciendo más fuerte durante el proceso.”

Phil Jackson no ayuda

El huracán de rumores que envuelve a Carmelo Anthony no es lo único que le pone a prueba. Y es que Phil Jackson, mítico entrenador de Bulls y Lakers y ahora General Manager de los Knicks, no ha tenido mejor idea que la de publicar un tweet más que ambiguo.

Bleacher's Ding almost rings the bell, but I learned you don't change the spot on a leopard with Michael Graham in my CBA daze. — Phil Jackson (@PhilJackson11) 7 de febrero de 2017



"Bleacher’s Ding (columna de Kevin Ding) casi acierta de pleno. Pero aprendí que no podías cambiarle las motas a un leopardo con Michael Grahan en mis días en la CBA (Continental Basketball Association)."

El tweet de Jackson parece referirse a la columna que realizó Kevin Ding en Bleacher Report. En ella, el periodista criticaba tanto a Carmelo como al propio Phil. De Melo decía que no dispone de la “voluntad para ganar”, a diferencia de las otras grandes estrellas que Phil Jackson tuvo el placer de entrenar. Al entrenador, lo culpaba por ser un iluso y creer que podía transformar a Carmelo en lo que no es y moldearlo para convertirlo en su nuevo Jordan o Bryant.

“Jackson ha sobreestimado su propia habilidad para convertir a Anthony de superestrella a superestrella ganadora,” comentaba Ding en su columna. “Anthony es una persona carismática pero que no se parece en nada a Jodan o Bryant en cuanto a voluntad para ganar. No, Jackson nunca pensó que Anthony tuviera ese fuego dentro de él, pero sí que pensó que podía equilibrar su dominio del balón enseñándole cómo trabajar en equipo y convirtiendo su talento en algo directamente positivo.”

Analizando, de nuevo, el tweet de Phil Jackson, parece que admite que Ding está prácticamente en lo cierto. Y no acierta de pleno porque, según Jackson, él ya sabía que no podía cambiar a Carmelo.

El actual General Manager de los Knicks se refiere con su tweet a Michael Graham de los Albany Patroons de la CBA, al que Jackson pudo entrenar. Supuestamente, era un jugador muy talentoso pero sin disciplina, lo cual le apartó de triunfar en la NBA. Curiosamente, fue expulsado del equipo por un altercado con el propio Phil Jackson. De tal forma, Phil le da la razón a Ding, aunque parcialmente. No se puede cambiar a un jugador. Pero él ya lo sabía.

A tiempo de rectificar

Cuando Melo hizo sus declaraciones, acababa de perder frente a los Cavaliers y de firmar un partido horrible en el apartado personal. Entre el partido de los Cavs y el anterior (frente a los Nets), Anthony solo había anotado 32 puntos, 16 por partido, con una pésima serie de tiro de 12 lanzamientos anotados de 42 intentados, lo que supone un mediocre 28.6%.

Pese a eso, Carmelo fue capaz de recomponerse y volver a su nivel habitual frente a los Lakers. Pese a no conseguir la victoria, Anthony firmó 26 puntos con un 58.8% de acierto, números mucho más cercanos a la realidad. De tal forma, demuestra que no le afectan los rumores o que, por lo menos, ha aprendido a vivir con ellos.

Dentro de lo desastrosa que está siendo la temporada de los Knicks, no todo son malas noticias. Y es que, a pesar de su más que mediocre balance de 22 victorias y 30 derrotas, solo se encuentran a 2.5 partidos de la octava posición del Este. Los rumores y el ambiente enrarecido no ayudan, pero los Knicks aún están a tiempo de darle la vuelta a su temporada y de demostrar que tienen un buen proyecto entre manos. Para ello, necesitan al mejor Carmelo.