Evan Turner se lesiona frente a Mavericks

La gran victoria de Portland Trail Blazers frente a Dallas Mavericks, clave para las aspiraciones de los de Oregón de cara a Playoffs, dejó una muy mala noticia, la lesión de Evan Turner.

El alero se fracturó el tercer metacarpiano de la mano derecha en el tercer cuarto del encuentro. La jugada en cuestión ocurrió con Harrison Barnes:

This appears to be the play where Evan Turner fractured his right hand. Ran into Harrison Barnes' elbow on a screen. pic.twitter.com/eOnnZewqmd