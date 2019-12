Los Raptors de Ibaka quieren la cabeza LeBron James

De conseguir 34 victorias en 2013, con un equipo compensado y con promesas, a batir el récord de victorias de la franquicia en una temporada tres años después.

La evolución de los Toronto Raptors es evidente. Un proyecto equilibrado, a los mandos del infravalorado Masai Ujiri, que alcanza el mayor esplendor de la historia del equipo.

Al final en la NBA solo vale una cosa: ganar el anillo. Si tu proyecto no consigue llegar a ser contender (candidato al Larry O'Brien) casi mejor reciclarlo. Un paso para atrás pueden ser dos adelante.

Durante dos años seguidos, 2014 y 2015, los Raptors caían en primera ronda del Este. Un equipo que durante la temporada crecía, pero que en la postemporada aniquilaba las ilusiones de sus fans y decepcionaba a toda la liga.

El año pasado parecía el momento definitivo. Con DeMare Carroll en plantilla y con la pareja All-Star Lowry-DeRozan, el mínimo que le exigían a los canadienses eran las Finales de Conferencia.

Y así fue. Por primera vez en su historia los Raptors llegaban a las Finales del Este. Tuvieron más complicaciones de las esperadas, con dos séptimos partidos ante Indiana y Miami.

Después, en el paso anterior a las Finales, los Cavaliers se presentaban inquebrantables. Si bien es cierto que el conjunto de Dwane Casey plantó más guerra de la esperada, las sensaciones generales de los Playoffs volvieron a ser negativas. Más aún con esa plantilla.

¿Hacían falta cambios drásticos?, ¿un nuevo entrenador?, ¿o quizá solo pequeños ajustes? Las dudas asaltaban el norte, que se ve esta temporada ante la que puede ser su última oportunidad.

Problemas internos y externos. Si el año pasado la Conferencia Este era el coto de caza particular de los Cavs, este año los Celtics quieren amenazar sus terrenos. Progresión mucho más acentuada la de los verdes que la de los norteños.

Ya son dos claros rivales, mientras que los Raptors seguían igual. Muy buen equipo en temporada, ¿pero y en Playoffs? DeRozan deja muchas dudas en los partidos importantes, con un marcado descenso de rendimiento. Y la defensa y el rebote provocan daños aún más claros durante la postemporada.

¿La solución? El deadline.

Ujiri se ha movido, con inteligencia, no solo para combatir a los Cavs este año, sino por el futuro a corto plazo del actual proyecto.

Este verano Kyle Lowry saldrá a la Agencia Libre y novias no le van a faltar. Uno de los mejores y más consolidados bases de la NBA. No recibe tanto cartel como DeRozan, pero su papel es más de verdadera estrella que el del escolta.

Junto a Lowry los dos recién llegados, Serge Ibaka y P.J. Tucker, más uno de los favoritos de la afición, Patrick Patterson, salen al mercado. Cuatro jugadores fundamentales para la rotación.

Ujiri buscaría probablemente la renovación de Ibaka y Tucker, ya que el juego interior está bien poblado y Patterson va a perder minutos. La retención de Lowry no deja lugar a dudas, la pregunta es si querrá seguir en Toronto.

Los Raptors deben dar un golpe en la mesa por el proyecto. Ujiri ya les ha dado el mazo ideal para hacerlo.

Toca revisar los dos traspasos de Ujiri que hacen de la plantilla Raptor una prácticamente inmejorable dentro de los estándares de realidad de la NBA. Si te guías por el 2K es otro asunto.

El traspaso fundamental. El débil juego interior del equipo condicionaba toda la rotación: Pascal Siakam de titular, desplazar a Carroll al papel de stretch-forward, Patterson de cinco abierto...

Con Ibaka, Casey dispone de una pieza a la que poner al lado de Jonas Valanciunas y a la que utilizar como ese perfil de cinco abierto que tanto le gusta. Se ve mucho a Patterson en ese papel, pero el natural de Washington tiene carencias en defensa y rebote.

El español se ha consolidado como un sólido anotador de tres puntos, aunque los Raptors necesitan que recupere más su versión defensiva de hace unas temporadas.

A cambio del ex-jugador de Oklahoma Orlando recibe principalmente a Ross. El swingman era clave para la anotación del banquillo, con 10'4 puntos por encuentro.

Pero la salida de Ross es hasta beneficiosa para la salud de la rotación. En Terrence, Casey encontraba a su mejor anotador desde el banco si, pero también un jugador poco implicado en defensa. Su sustituto en la segunda unidad es Norman Powell: perfil 3&D.

La primera ronda dada es la más baja que podían dar los canadienses, por lo que apenas duele soltarla.

En resumen, Toronto recibe un jugador que condiciona toda la rotación, tanto la interior como la exterior y las dos unidades, a cambio de un anotador (sobran en un ataque tan bueno como el de los Raptors) y una primera ronda poco válida para sus intereses.

¿Qué más le podía faltar a los Raptors? Otro perfil defensivo. Los jugadores tenían claro a quién querían y pidieron insistentemente a la gerencia que se hiciesen con P.J. Tucker en el deadline.

Así y en el último momento Ujiri realizó otro traspaso que les refuerza de forma definitiva para Playoffs.

En Ibaka está ese perfil interior 3&D, y con Tucker llega otro jugador del mismo perfil, aunque proyectado al alero y al stretch forward. Mucho rebote, defensa y tirador desde las esquinas.

A cambio los Raptors dan a un Jared Sullinger que no ha aportado nada y dos segundas rondas que para ellos sirven precisamente para esto: realizar traspasos.

Además de la defensa, donde Tucker ya deja su impronta desde el día uno, llega un alero real para sustituir a Carroll. Otro punto muy infravalorado del ex-Sun es el rebote.

Just a small sample of PJ Tucker's defensive edits from the last 2 games highlighting his D on the ball & away from the ball. pic.twitter.com/09BfxzcgSj